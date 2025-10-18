Rafael, el dueño de tres empresas de desokupación condenado por tráfico de drogas en Toledo: "Soy otra persona"

Mide casi dos metros de altura y tiene una enorme envergadura: "Cuando estaba en forma, 150 kilos de peso y puro músculo". Viste una camiseta negra de manga corta. En la derecha, lleva impresa una bandera de España y otra de Andalucía; en la izquierda, una bola de billar con el número 8, que "representa respeto y poder", y la cruz de Borgoña con el águila bicéfala. "Esto es historia de España", dice mientras lo señala.