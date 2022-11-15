edición general
À Punt se desconecta de la realidad: las razones del fiasco del nuevo programa creado para Toni Cantó

El tramo final del programa dirigido por Cantó, en la franja entre las 00.17 y la 01.03 horas, llegó a registrar un "0% técnico" de audiencia. El estreno del nuevo formato de tertulia nocturna de À Punt, el pasado 5 de diciembre, se saldó con una audiencia mínima —19.000 espectadores y 2,4% de cuota— y más preguntas que certezas. Un varapalo para la autonómica valenciana, que había apostado fuerte por Toni Cantó como presentador. El público respondió con una contundencia difícil de ignorar: silencio e indiferencia.

Supercinexin
Ya se empieza a notar la gestión derechista PePetudo-Voxeneta del Canal9 resucitao.

Una legislatura o dos más y a tomar por culo cerrado otra vez.
El_Tio_Istvan
#4 Largo se lo fías...
Andreham
¿De quién sabe cosas este infraser para estar chupando dinero público de todos lados y que nadie diga ni mú?
johel
#1 Todavia le estan pagando por romper ciudadanos, lo que no entiendo es porque no le dan un programa al pegasellos de Rivera. Nadie hizo mas que el por hacer desaparecer un partido que fingia ser moderado (y era como pudimos ver acerrimo de ppox) que podria haber gobernado con el posoe con mayoria... oh, espera.
thror #3 thror
La principal razon es que la gente esta hasta los cojones de Toni Canto y no tiene absolutamente NADA que aportar en ningun programa. Es un chaquetero y un enchufado que no sirve ni para pasear perros como hacia la Ayuso.
#2 roca
Basura de Toni Canto y basura de programa.
El_Tio_Istvan
#2 Si sabes que el programa es una mierda es porque lo has visto! Te has delatado!! Fuiste tú el único espectador!!! :troll: :troll: :troll: :troll:
tremolantepenacho
#13 No ¡Fui yo!

En serio, vi el programa aunque estuve más tiempo con el móvil que mirando la tele.

El problema es que el programa era previsiblemente malo. Di todos los contertulios menos una defienden la misma idea no se genera el más mínimo debate que pueda crear algo de interés.

Es que ni siquiera dando la voz a una trans diciendo que ella es tan mujer como la que más levantó el más mínimo interés.
El_Tio_Istvan
#20 Lo tuyo sí que es valentía y no la de los toreros. :hug:
skaworld #6 skaworld
Home... es que el máximo dirgente de la Oficina del Español, el organismo encargado de la proteccion a capa y espada de la noble lengua de Cervantes no podía si no que dinamitar un programa sedicioso en valenciano.

Una vez más Toni combatiendo sin tregua al servicio de España y el Castellano
Ainhoa_96 #9 Ainhoa_96 *
Son muy buenos números, espero que le dure muchos años el programa.

Como valenciana no me importa gastar unas decenas de miles de euros mensuales para minimizar en lo posible el daño que este energúmeno puede hacer a la sociedad.

PD: Qué le amplíen el horario, o mejor que le den un canal para él solo 24/7 :-D
#24 Abril_2025
#9 Yo creo dándole un programa a este lo que haces es maximizar su capacidad de hacer daño.

Un buen día se crece y te canta cómo la abeja maya arranca corazones de niños.

www.elmundo.es/television/2022/11/15/6373520de4d4d8ee738b4576.html
carakola #34 carakola
Si apuestan por Cantó y la información basura se merecen todos los fracasos.
zanguangaco #35 zanguangaco
¿Quién podía imaginar que volvería de este viaje?
Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte.
Si me das lo que perdí.
Te daré lo que me pidas.
Que soy la llave de tu puerta.
Y tengo siete vidas
Cehona #27 Cehona
Y luego se mete el Partido Popular con RTVE.
Que aprendan hacer televisión y se fijen todas las públicas del share.
La gente se ha cansado de las TeleAyuso, TeleRueda, TeleGuardiola, TeleMañueco, TeleJuanma
#5 OTANASIA
O sea, que va a haber más comentarios aquí que telespectadores viendo en lo que puede convertirse un ser humano.
#22 Suleiman
cuando la tv no se hace para los telespectadores, si no como puro medio de propaganda, pasa esto...
nemesisreptante #33 nemesisreptante
Un programa para explicarnos como con la ley trans todos los hombres se harán mujeres y se sacaran una oposición a bombera y como todos los violadores cambiaran de género para ir a violar a carceles de mujeres. Como es posible que no tuviera tiron. Espero que el los pròximos con temas como ley de protección anima: iras a la carcel por matar una rata, tengan éxito.
LeDYoM #10 LeDYoM
¿Le han dado un programa a este?
Hay que me LOL.
Marchando otro pa Urdaci mientras nos quejamos de TVE.
mariKarmo #28 mariKarmo
Y esto no sería un caso de malversación de fondos públicos?
LeDYoM #31 LeDYoM
#28 ¿Quién se iba a imaginar que volvería de ese viaje?
#19 Mikeien
Que contraten a Vilaplana, que seguro que sube la audiencia
#12 capitansevilla
Solo falta la Vilaplana de copresentadora para rematar la faena.
Luis_F #11 Luis_F
{0x1f3b6} {0x1f3b5} el chiringuito.... el chiringuito.... {0x1f3b6} {0x1f3b5}
#16 Sobraoyjeta *
¿quién iba a imaginar que tener al parásito éste echando mierda contra el feminismo no iba a atraer audiencia? ¡No se podía saber!
sivious #21 sivious
#16 No entiendo como, casi una hora de "Izquierda: Buuuu! Mujeres: Buuuu!" no ha funcionado si el grupo de Whatsapp de cuñados decian que lo iba a petar.
#30 Sobraoyjeta
#21 igual pueden traer a las mamachichos de vuelta y por lo menos los del palillo lo verán con el mute puesto
#25 oscarcr80
Toni, mejor vuelve a 7 vidas.
LeDYoM

7 chanchullos.
#25 7 chanchullos.
#18 Eukherio
Mi cadena se ha vuelto tan de derechas que no la ve ni Dios, creo que la mejor solución para recuperar audiencias es contratar a un señor muy de derechas, que va de fracaso en fracaso, y montar una tertulia, pero solo con tertulianos de derechas. Brillante maniobra y gestión.
#15 egon_
No dudéis que acabará en la TVE de PP y VOX.
Sawyer76 #7 Sawyer76
A ver si chapan de una vez todas las tv públicas. Vertedero de trepas, vividores y lameculos del partido de turno, a costa de nuestros impuestos.
Glidingdemon #26 Glidingdemon
#7 las privadas también chupan de nuestros impuestos, todos los medios de desinformación chupan de nuestros impuestos. Lo puedes llamar subvenciones o publicidad institucional, pero es así.
Sawyer76 #29 Sawyer76
#26 Estoy de acuerdo. Estoy en contra de las subvenciones a las privadas también. Y tú?
Glidingdemon #36 Glidingdemon
#29 yo estoy en contra de subvencionar a todo cristo, iglesias, partidos políticos, sindicatos, fundaciones de políticos, incluidos los colegios concertados, y todo lo que es semi privado, o público o privado y las subvenciones que se den tienen que tener presupuesto y explicar para que y el bien común que genera. Dime tú que bien genera a la sociedad la tauromaquia y porque hay que subvencionar un espectáculo de maltrato animal? Porque hay que subvencionar a las religiones, el que tenga una fe un sentimiento religioso que lo Pague de su bolsillo, da igual la religión y así con todo.
