À Punt se desconecta de la realidad: las razones del fiasco del nuevo programa creado para Toni Cantó

El tramo final del programa dirigido por Cantó, en la franja entre las 00.17 y la 01.03 horas, llegó a registrar un "0% técnico" de audiencia. El estreno del nuevo formato de tertulia nocturna de À Punt, el pasado 5 de diciembre, se saldó con una audiencia mínima —19.000 espectadores y 2,4% de cuota— y más preguntas que certezas. Un varapalo para la autonómica valenciana, que había apostado fuerte por Toni Cantó como presentador. El público respondió con una contundencia difícil de ignorar: silencio e indiferencia.
| etiquetas: á punt , programa , tony cantó , su nuevo , programa , fiasco
Una legislatura o dos más y a tomar por culo cerrado otra vez.
En serio, vi el programa aunque estuve más tiempo con el móvil que mirando la tele.
El problema es que el programa era previsiblemente malo. Di todos los contertulios menos una defienden la misma idea no se genera el más mínimo debate que pueda crear algo de interés.
Es que ni siquiera dando la voz a una trans diciendo que ella es tan mujer como la que más levantó el más mínimo interés.
Una vez más Toni combatiendo sin tregua al servicio de España y el Castellano
Como valenciana no me importa gastar unas decenas de miles de euros mensuales para minimizar en lo posible el daño que este energúmeno puede hacer a la sociedad.
PD: Qué le amplíen el horario, o mejor que le den un canal para él solo 24/7
Un buen día se crece y te canta cómo la abeja maya arranca corazones de niños.
www.elmundo.es/television/2022/11/15/6373520de4d4d8ee738b4576.html
Será porque echaba de menos tanto tiempo sin hablarte.
Si me das lo que perdí.
Te daré lo que me pidas.
Que soy la llave de tu puerta.
Y tengo siete vidas
Que aprendan hacer televisión y se fijen todas las públicas del share.
La gente se ha cansado de las TeleAyuso, TeleRueda, TeleGuardiola, TeleMañueco, TeleJuanma
Hay que me LOL.
Marchando otro pa Urdaci mientras nos quejamos de TVE.
Y triplicada www.meneame.net/story/baldovi-tan-solo-necesita-tres-palabras-sentenci
Y todas en portada