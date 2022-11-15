À Punt se desconecta de la realidad: las razones del fiasco del nuevo programa creado para Toni Cantó

El tramo final del programa dirigido por Cantó, en la franja entre las 00.17 y la 01.03 horas, llegó a registrar un "0% técnico" de audiencia. El estreno del nuevo formato de tertulia nocturna de À Punt, el pasado 5 de diciembre, se saldó con una audiencia mínima —19.000 espectadores y 2,4% de cuota— y más preguntas que certezas. Un varapalo para la autonómica valenciana, que había apostado fuerte por Toni Cantó como presentador. El público respondió con una contundencia difícil de ignorar: silencio e indiferencia.