edición general
5 meneos
64 clics
Baldoví tan sólo necesita tres palabras para sentenciar el ridículo de Toni Cantó en À Punt

Baldoví tan sólo necesita tres palabras para sentenciar el ridículo de Toni Cantó en À Punt

El ex de Ciudadanos regresó a la televisión con un estruendoso fracaso en su estreno. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/toni-canto-fracasa-television-valenciana-

| etiquetas: valencia , toni canto , television
4 1 0 K 65 actualidad
3 comentarios
4 1 0 K 65 actualidad
#3 jaramero
Dame pan y dime tonto en versión milloneurista...
1 K 25
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Baldoví utilizó su cuenta de X para compartir un titular de ElPlural.com que destacaba el “0% técnico de audiencia” alcanzado en parte de la emisión del programa de Cantó. Y junto al enlace, un mensaje tan lacónico como contundente: “Suma y sigue”
0 K 20
#2 luckyy
Menudo paguitas, el fascista éste!!
0 K 6

menéame