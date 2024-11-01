edición general
Toni Cantó fracasa en la televisión valenciana: 0% técnico de audiencia en parte de su estreno

El primer programa de 'El Debat' también estuvo por debajo de la media que À Punt hizo el pasado viernes

#4 Leon_Bocanegra
Toni Cantó, la loca de la Etxebarría y el subnormal de Soto Ivars. Mucha audiencia me parece que tuvieron.


La derechusma destrozando otra autonómica mientras ladran contra el buen hacer y los buenos datos de RTVE.
14 K 178
Deviance #7 Deviance
#4 Se van a llevar hasta los grifos....... xD
4 K 45
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
Según el minuto a minuto publicado por el usuario @ BernarGM en Twitter (ahora conocido como X), entre las 00:17 y las 1:03 horas, el formato de À Punt registró prácticamente un 0% de cuota de pantalla (0,1%).
2 K 45
oceanon3d #5 oceanon3d *
0% ... Un record solo almalcance se este negado. Y eso que llevaba a los mejores rrolls del panorama actual como son Lucia y Solo.
2 K 35
#3 Alberto_meneame
Dirá que la culpa es de Pedro Sánchez y de ETA
2 K 34
#2 UNX
Pobre, ¿nadie le puede dar un chiringuito en condiciones?
2 K 29
#6 hokkien
#2 extínganlo.
0 K 10
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Chiringuito, chaletazo, casoplón !!!
1 K 21
Supercinexin #15 Supercinexin
Ya vuelve a ser el Canal 9 que todos le dijimos a Compromís que sería en cuanto lo cogieran los derechistas. Otra televisión para retrasados mentales y fascistas, que en no pocos casos es lo mismo, llena de inútiles enchufados que no valen para nada, como el discapacitado de Cantó.

En todas partes donde gobiernan, la misma mierda mientras chillan como marranos que si la izquierda hace lo que ellos hacen multiplicado por mil.
0 K 20
pitercio #12 pitercio
Qué barbaridad, no lo consumen ni sus fans. Su salida profesional va a ser portero de discoteca, para evitar superar el límite de aforo.
1 K 19
#13 yukatan
#12 se le caduca el alcohol a la discoteca :troll:
1 K 19
OrialCon_Darkness #8 OrialCon_Darkness
no ha visto el programa ni el regidor del mismo xD
1 K 17
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#8 ni los familiares de los 3 protagonistas xD
0 K 20
#10 Pastis
Es que a donde va, lo hunde del todo. Y le da igual un partido político que una televisión.
1 K 14
#14 burgerconqueso
No lo quieren ni en su casa, que personaje mas patético
0 K 7

