Del púlpito a las urnas: el auge de la iglesia neopentecostal como caballo de batalla de la extrema derecha

En España, el PP de la Región de Murcia y de la Comunidad de Madrid lleva años acercándose a los líderes religiosos evangélicos neopentecostales para tratar de sacarle rédito electoral a un fenómeno en pleno crecimiento. Vox, Hazte Oír o el Opus Dei también participan en el entramado global que boicotea la agenda progresista.
| etiquetas: cristianismo , ultraderecha , vox , pp , laicismo
¿Habéis buscado en Google Maps cuantas inglesas evangelistas teneis a vuestro alderredor? Yo lo hice tras un articulo casual que ley en el país.
Madrid es una milla de oro evangélica: una iglesia nueva cada cuatro días
PP hasta tiene un organismo para atraer el voto inmigrante gaceta.es/espana/el-partido-popular-se-pliega-a-la-inmigracion-ilegal-