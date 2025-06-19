edición general
Del púlpito a las urnas: el auge de la iglesia neopentecostal como caballo de batalla de la extrema derecha

En España, el PP de la Región de Murcia y de la Comunidad de Madrid lleva años acercándose a los líderes religiosos evangélicos neopentecostales para tratar de sacarle rédito electoral a un fenómeno en pleno crecimiento. Vox, Hazte Oír o el Opus Dei también participan en el entramado global que boicotea la agenda progresista.

Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Cuando gobierne el PP en coalición con Vox, estaremos en manos de los fundamentalistas religiosos. Cualquier derecho estará en peligro.
oceanon3d #4 oceanon3d *
#1 Lo que mas me asusto de esta gente hasta el punto de llegar a verlos de otra manera, con los que tengo trato, es la forma en que la religión entra en sus vidas.

¿Habéis buscado en Google Maps cuantas inglesas evangelistas teneis a vuestro alderredor? Yo lo hice tras un articulo casual que ley en el país.

Madrid es una milla de oro evangélica: una iglesia nueva cada cuatro días
#3 Horkid
PP y VOX tienen un discurso antiinmigración, pero en realidad lo facilitan; Ayuso gano gracias al voto latino y la abstencion de los madrileños. Las iglesias evangelistas son mayoría en Madrid. PP y VOX compiten por los votos de los evangelistas. www.vozpopuli.com/politica/elecciones-autonomicas-2023/pp-vox-protesta
PP hasta tiene un organismo para atraer el voto inmigrante gaceta.es/espana/el-partido-popular-se-pliega-a-la-inmigracion-ilegal-
#2 luckyy
Luego piden respeto estos HDP cuando están encizañado la política
