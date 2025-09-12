edición general
Proton Mail suspendió cuentas de periodistas a petición de la una agencia de ciberseguridad [eng]

La empresa detrás del servicio de correo electrónico Proton Mail, Proton, se describe a sí misma como un "refugio neutral y seguro para tus datos personales, comprometida con la defensa de tu libertad". Pero el mes pasado, Proton deshabilitó las cuentas de correo electrónico de periodistas que informaban sobre brechas de seguridad en varios sistemas informáticos del gobierno de Corea del Sur, tras una queja de una agencia de ciberseguridad no especificada

Torrezzno #1 Torrezzno
Yo soy muy fan de Proton y uso sus servicios aquí aparentemente no han actuado correctamente.

Después de una protesta pública, y varias semanas, las cuentas de los periodistas fueron finalmente restablecidas, pero los reporteros y editores involucrados todavía quieren respuestas sobre cómo y por qué Proton decidió cerrar las cuentas en primer lugar.

Martin Shelton, subdirector de seguridad digital de la Freedom of the Press Foundation, destacó que numerosas redacciones utilizan los

Torrezzno #2 Torrezzno *
En otro orden de cosas, no sabia que phrack.org seguía viva. De ahí aprendí a usar un desensamblador, editores hexadecimales etc cuando chaval

La respuesta de phrack a protón
x.com/phrack/status/1965385266904138241

La réplica de proton:
x.com/ProtonPrivacy/status/1965828424963895605
Ferran #3 Ferran
Espero el video de Lord Draugr…
