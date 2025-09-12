Proton Mail suspendió cuentas de periodistas a petición de la una agencia de ciberseguridad [eng]

La empresa detrás del servicio de correo electrónico Proton Mail, Proton, se describe a sí misma como un "refugio neutral y seguro para tus datos personales, comprometida con la defensa de tu libertad". Pero el mes pasado, Proton deshabilitó las cuentas de correo electrónico de periodistas que informaban sobre brechas de seguridad en varios sistemas informáticos del gobierno de Corea del Sur, tras una queja de una agencia de ciberseguridad no especificada