Proton Mail suspendió cuentas de periodistas a petición de la una agencia de ciberseguridad [eng]

La empresa detrás del servicio de correo electrónico Proton Mail, Proton, se describe a sí misma como un "refugio neutral y seguro para tus datos personales, comprometida con la defensa de tu libertad". Pero el mes pasado, Proton deshabilitó las cuentas de correo electrónico de periodistas que informaban sobre brechas de seguridad en varios sistemas informáticos del gobierno de Corea del Sur, tras una queja de una agencia de ciberseguridad no especificada
Después de una protesta pública, y varias semanas, las cuentas de los periodistas fueron finalmente restablecidas, pero los reporteros y editores involucrados todavía quieren respuestas sobre cómo y por qué Proton decidió cerrar las cuentas en primer lugar.
Martin Shelton, subdirector de seguridad digital de la Freedom of the Press Foundation, destacó que numerosas redacciones utilizan los
