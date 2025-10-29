ABC, dos portadas

Hoy ha sido muy alabada la portada de ABC con los nombres de todas las víctimas de la DANA (idea, por cierto, poco original), pero a mi me ha parecido una forma de hacer olvidar la vergonzosa portada del día después de la DANA donde no había ninguna referencia a la tragedia. Y no me vale decir que les pilló con la edición cerrada, que no estamos en el siglo XIX y no ocurrió a las doce de la noche, que ya por la tarde había más de un centenar de muertos. La dirección del periódico debió pensar que las prioridades eran otras y ahora intenta que se olvide.