Más de cien muertos en Gaza, entre ellos 46 niños, en la mayor masacre israelí del alto el fuego

Los bombardeos israelíes en Gaza han matado, desde la tarde del martes hasta primeras horas de este miércoles, al menos a 104 personas, incluidos 46 niños, según un comunicado del Ministerio de Sanidad de la Franja. Hay, además, 253 heridos. Una y otra cifra ha duplicado de la noche a la mañana las víctimas por fuego israelí en las casi tres semanas transcurridas desde la firma del plan de Donald Trump, el repliegue israelí al 58% del enclave y el canje de rehenes de las milicias en Gaza por presos palestinos.