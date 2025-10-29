edición general
Más de cien muertos en Gaza, entre ellos 46 niños, en la mayor masacre israelí del alto el fuego

Los bombardeos israelíes en Gaza han matado, desde la tarde del martes hasta primeras horas de este miércoles, al menos a 104 personas, incluidos 46 niños, según un comunicado del Ministerio de Sanidad de la Franja. Hay, además, 253 heridos. Una y otra cifra ha duplicado de la noche a la mañana las víctimas por fuego israelí en las casi tres semanas transcurridas desde la firma del plan de Donald Trump, el repliegue israelí al 58% del enclave y el canje de rehenes de las milicias en Gaza por presos palestinos.

Comentarios destacados:    
Ysinembargosemueve #6 Ysinembargosemueve
Y todavía hay miserables que votan bulo a noticias cómo esta.
6
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Alto el fuego no! fuego por todo lo alto!
1
ur_quan_master #2 ur_quan_master
¿Cuánto tiempo ha pasado desde el "alto el fuego"?
Pues eso.
0
obmultimedia #10 obmultimedia
El alto el fuego de Schrödinger
0
ACEC #3 ACEC
Para ellos alto el fuego es lo que hay entre pulsación y pulsación del gatillo de la ametralladora.
0
#7 xuanra2002
#3 el alto el fuego es más bien un nos hemos quedado sin balas.
Y ahora a esperar 2 años para empezar los procesos de sanción
0
Javi_Pina #9 Javi_Pina
Ya podemos romper acuerdos comerciales y sacarlos de eurovision y demás competiciones?
0
riazor97 #4 riazor97
Seguira IDA defendiendolos???
7291 es el limite yo creo, si se pasan de ahi si que los criticara.... Lo que ya no se es si solo contaran los ancianos o ahora tb a los niños....
0
#8 _3605
Es preciso hacer justicia con la organización terrorista Israel.
0

