Al menos 91 muertos en Gaza, entre ellos 24 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"

El contexto: Israel esgrime que uno de sus soldados ha sido abatido, acusando a Hamás de violar el alto el fuego. Para Trump, "nada pondrá en peligro" el acuerdo de paz en el enclave.

Supercinexin #1 Supercinexin
Y todos los telediarios de Mundo Libre celebrando hace 2 semanas "el acuerdo de paz".
aPedirAlMetro #6 aPedirAlMetro *
Matan 24 niños pero eh, "Hamas debe comportarse". Repugnante

Aun se meten strikes en Meneame cuando alguien dice que Israel deberia desaparecer ? O se sigue encubriendo al sionismo genocida ?
javibaz #3 javibaz
Cómplice de genocidio.
capitan__nemo #4 capitan__nemo
Trump debe comportarse ¿reparto de buscas, torres gemelas, oklahoma citys, embajadas, Tylers Robinsons, Luigis y lo que surja a gogo?
Es el metodo que propone Trump.
La regla de oro, "no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti"
Ratoncolorao #7 Ratoncolorao
Genocidas comportándose como genocidas... ¿A alguien le sorprende?
Gry #8 Gry
Matar un soldado será una violación del alto el fuego pero matar niños para vengarse es un crimen contra la Humanidad. :-P
amouseonmars #2 amouseonmars
Acuerdo de paz? Esto es como cuando en la piscina el que te hace una aguadilla te deja salir a coger aire antes de la siguiente.
ipanies #5 ipanies
Ahora vuelta a empezar con el... no son muertos, son asesinados y dentro de unas semanas algunas movilizaciones y volverá a subir la presión social y... No quedará ni un palestino.
Puesto que nadie va a hacer nada, por lo menos podrían culminar el genocidio con una bomba nuclear táctica y en una tarde todo limpio de gente de esa y ya se puede construir el resort. Sería más humano que lo que están haciendo y van a hacer.
