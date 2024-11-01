·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10977
clics
Carteles de cine africanos que de tan malos, son buenos [eng]
5741
clics
Trump se desorienta en acto oficial en Tokio y primera ministra de Japón acude en su ayuda
8262
clics
Los notarios presentan su Portal de la Vivienda con precios reales del mercado
5773
clics
It’s the inequality, stupid (Es la desigualdad, imbécil)
4988
clics
Indignación tras las nuevas revelaciones de lo que hizo Mazón el día de la DANA: "Versióndefintivaestasí.pdf"
más votadas
611
Una alta funcionaria de Emergencias de Mazón admite que el Gobierno central pidió enviar el Es-Alert hora y media antes
514
Diputados y senadores han gastado un 225% más en dietas de viajes desde que no deben justificarlas
631
Un hombre de Almería recibe una carta del SAS citando a una mamografía a su mujer fallecida hace seis años
426
El PP no acudirá al acto de homenaje de los últimos fusilados por Franco: "Son cinco terroristas"
249
Israel bombardea Gaza de norte a sur tras acusar a Hamás de violar la tregua y orden de Netanyahu de responder con 'ataques contundentes'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
9
clics
Al menos 91 muertos en Gaza, entre ellos 24 niños, tras los ataques de Israel amparados por Trump: "Hamás debe comportarse"
El contexto: Israel esgrime que uno de sus soldados ha sido abatido, acusando a Hamás de violar el alto el fuego. Para Trump, "nada pondrá en peligro" el acuerdo de paz en el enclave.
|
etiquetas
:
91 muertos
,
gaza
,
israel
,
genocidio
,
netanyahu
12
0
1
K
92
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
12
0
1
K
92
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Supercinexin
Y todos los telediarios de Mundo Libre celebrando hace 2 semanas "el acuerdo de paz".
2
K
35
#6
aPedirAlMetro
*
Matan 24 niños pero eh, "Hamas debe comportarse". Repugnante
Aun se meten strikes en Meneame cuando alguien dice que Israel deberia desaparecer ? O se sigue encubriendo al sionismo genocida ?
2
K
35
#3
javibaz
Cómplice de genocidio.
1
K
20
#4
capitan__nemo
Trump debe comportarse ¿reparto de buscas, torres gemelas, oklahoma citys, embajadas, Tylers Robinsons, Luigis y lo que surja a gogo?
Es el metodo que propone Trump.
La regla de oro, "no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti"
0
K
20
#7
Ratoncolorao
Genocidas comportándose como genocidas... ¿A alguien le sorprende?
0
K
19
#8
Gry
Matar un soldado será una violación del alto el fuego pero matar niños para vengarse es un crimen contra la Humanidad.
0
K
16
#2
amouseonmars
Acuerdo de paz? Esto es como cuando en la piscina el que te hace una aguadilla te deja salir a coger aire antes de la siguiente.
1
K
15
#5
ipanies
Ahora vuelta a empezar con el... no son muertos, son asesinados y dentro de unas semanas algunas movilizaciones y volverá a subir la presión social y... No quedará ni un palestino.
Puesto que nadie va a hacer nada, por lo menos podrían culminar el genocidio con una bomba nuclear táctica y en una tarde todo limpio de gente de esa y ya se puede construir el resort. Sería más humano que lo que están haciendo y van a hacer.
0
K
12
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Aun se meten strikes en Meneame cuando alguien dice que Israel deberia desaparecer ? O se sigue encubriendo al sionismo genocida ?
Es el metodo que propone Trump.
La regla de oro, "no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti"
Puesto que nadie va a hacer nada, por lo menos podrían culminar el genocidio con una bomba nuclear táctica y en una tarde todo limpio de gente de esa y ya se puede construir el resort. Sería más humano que lo que están haciendo y van a hacer.