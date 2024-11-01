Se expone el papel de Microsoft en el primer genocidio del mundo impulsado por IA, en Gaza [ING]

Microsoft enfrenta crecientes críticas por su controvertida complicidad en el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, con acusaciones de que sus tecnologías han permitido la vigilancia, los asesinatos selectivos y la represión de la población palestina. Los críticos afirman que la compañía ha desempeñado un papel central en lo que algunos denominan el primer genocidio del mundo impulsado por inteligencia artificial.