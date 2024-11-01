edición general
Se expone el papel de Microsoft en el primer genocidio del mundo impulsado por IA, en Gaza [ING]

Microsoft enfrenta crecientes críticas por su controvertida complicidad en el genocidio perpetrado por Israel en Gaza, con acusaciones de que sus tecnologías han permitido la vigilancia, los asesinatos selectivos y la represión de la población palestina. Los críticos afirman que la compañía ha desempeñado un papel central en lo que algunos denominan el primer genocidio del mundo impulsado por inteligencia artificial.

#2 Albarkas *
Comparable a lo que hizo IBM con el holocausto.
Poner la técnica al servicio de los asesinos.
gelatti #1 gelatti *
Las acusaciones, detalladas en un informe del periodista Alan MacLeod de MintPress News, incluyen el uso de la plataforma en la nube Azure de Microsoft para vigilancia y las llamadas "listas de objetivos", la contratación de exagentes de inteligencia israelíes y la represión interna de empleados que se oponían a los vínculos de la empresa con las fuerzas de ocupación israelíes.

Como informó Associated Press, "entre las empresas tecnológicas estadounidenses, Microsoft ha…   » ver todo el comentario
#6 xaxipiruli
a tomar porculo microsoft de las instituciones públicas, estamos financiando y regalando información vital a nuestro peor enemigo.
aupaatu #4 aupaatu
Las estadísticas de las tragaderas de Europa para vender el supuesto alto el fuego para evitar las sanciones de Europa seguro que también es un algoritmo generado por IA
ChatGPT #5 ChatGPT
Clippy es terrible!!!
#3 kobofen
los motores de combustión interna han contribuido más
