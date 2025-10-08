Profesor que enseña sobre antifascismo se traslada a Europa tras recibir amenazas de muerte [Ing]

Ante una serie de amenazas de muerte, un profesor de historia de la Universidad de Rutgers que imparte clases sobre antifascismo ha anunciado que se marcha de Estados Unidos apenas un mes después del inicio del semestre de otoño. Mark Bray, que imparte clases en Rutgers desde 2019, comunicó el domingo a sus alumnos que sus cursos pasarían a impartirse online de forma inmediata. «Dado que mi familia y yo no nos sentimos seguros en nuestro hogar en estos momentos, nos trasladamos a Europa durante un año».
| etiquetas: trump , fascismo , autoritarismo , antifa
Y se repite el hecho de que haya gente que, ante el auge del fascismo, huya del país. Eso ya lo hemos visto, varias veces…
Te lo digo porque los que libraron a europa de los nazis fueron los rusos. Los americanos entraron al final a robar científicos y a poner a altos cargos de los nazis a dirigir la OTAN contra la unión soviética y a realizar la operación gladio por toda Europa. Lo que pasa es que han hecho más películas.
www.meneame.net/story/4-junio-encuentro-digital-mark-bray-autor-antifa