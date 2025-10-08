edición general
24 meneos
26 clics

Profesor que enseña sobre antifascismo se traslada a Europa tras recibir amenazas de muerte [Ing]

Ante una serie de amenazas de muerte, un profesor de historia de la Universidad de Rutgers que imparte clases sobre antifascismo ha anunciado que se marcha de Estados Unidos apenas un mes después del inicio del semestre de otoño. Mark Bray, que imparte clases en Rutgers desde 2019, comunicó el domingo a sus alumnos que sus cursos pasarían a impartirse online de forma inmediata. «Dado que mi familia y yo no nos sentimos seguros en nuestro hogar en estos momentos, nos trasladamos a Europa durante un año».

| etiquetas: trump , fascismo , autoritarismo , antifa
20 4 0 K 236 actualidad
12 comentarios
20 4 0 K 236 actualidad
Comentarios destacados:    
woody_alien #10 woody_alien
De momento según #3 no se ha trasladado a ningún sitio porque se lo han impedido.
1 K 30
JanSmite #1 JanSmite
Es curioso como, 100 años después, la Historia se repite, pero del otro lado: las víctimas del genocidio pasan a ser los perpetradores de uno, y los que libraron a Europa del fascismo se convierten en fascistas…

Y se repite el hecho de que haya gente que, ante el auge del fascismo, huya del país. Eso ya lo hemos visto, varias veces… :palm:
2 K 50
#5 Drazul
#1 Estaduños Unidos luchó contra ale nazismo porque le convenía, no porque estuviera en contra de su ideología. De hecho contrataron. Muchos científicos y militares nazis.
2 K 32
plutanasio #6 plutanasio
#5 pues los rusos hicieron tres cuartos de lo mismo para conseguir quedarse con científicos...
0 K 11
#7 Drazul
#6 Y por eso mismo no he dicho nada a favor de la Unión Soviética. Que ayudó mucho más contra el nazismo pero igualmente era porque le interesaba que no se siguiera expandiendo, no por ideología (aunque fuera bastante contraria).
1 K 16
plutanasio #8 plutanasio
#7 Bueno los soviéticos son los únicos que pactaron con hitler para repartirse polonia...
1 K 10
#11 Drazul
#8 y razón llevas, pero no entiendo por qué lo mencionas. Parece que no se pueda criticar a Estados Unidos por lo que hizo en una noticia sobre Estados Unidos. ¿Hay que poner siempre que no se está de acuerdo con otros países, bandos, o grupos de gente que también lo hicieron igual de mal que ellos?
0 K 9
Nihil_1337 #12 Nihil_1337 *
#1 Como dice una personaje negra en Wolfenstein the new colossus: "mucho antes de que aparecieran los nazis, Blazskowich, los nazis erais vosotros"

Te lo digo porque los que libraron a europa de los nazis fueron los rusos. Los americanos entraron al final a robar científicos y a poner a altos cargos de los nazis a dirigir la OTAN contra la unión soviética y a realizar la operación gladio por toda Europa. Lo que pasa es que han hecho más películas.
0 K 7
Gry #9 Gry
Mala elección, creo que toda la UE tiene tratados de extradición con los EEUU y claramente cualquiera que esté en contra del fascismo pertenece a la organización terrorista "antifa".
0 K 13
#4 guillersk
¿ Tan rápido ha sacado la visa de trabajo?
0 K 9

menéame