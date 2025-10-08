Profesor que enseña sobre antifascismo se traslada a Europa tras recibir amenazas de muerte [Ing]

Ante una serie de amenazas de muerte, un profesor de historia de la Universidad de Rutgers que imparte clases sobre antifascismo ha anunciado que se marcha de Estados Unidos apenas un mes después del inicio del semestre de otoño. Mark Bray, que imparte clases en Rutgers desde 2019, comunicó el domingo a sus alumnos que sus cursos pasarían a impartirse online de forma inmediata. «Dado que mi familia y yo no nos sentimos seguros en nuestro hogar en estos momentos, nos trasladamos a Europa durante un año».