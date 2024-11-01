A un experto antifascista estadounidense se le impide volar a España en el aeropuerto [ING]

A un profesor de la Universidad de Rutgers que impartía un curso sobre antifascismo se le impidió salir de Estados Unidos con destino a España el miércoles por la noche, según informes de prensa, horas después de que Donald Trump organizara una mesa redonda en la Casa Blanca para destacar el impacto de los activistas de extrema izquierda antifa (o "antifascistas"). Mark Bray, historiador que publicó el libro Antifa: The Anti-Fascist Handbook en 2017 y ha impartido cursos sobre antifascismo en la universidad de Nueva Jersey...
El profesor, apodado "Dr. Antifa" por un grupo de estudiantes, había declarado que se mudaba a Europa tras recibir amenazas de muerte. Activistas de Turning Point USA lo han acusado de ser un "financiador" del movimiento de izquierda.
No sé por qué dicen "antifa". La palabra es antifascista y su significado es muy claro;: estar en contra del fascismo y a favor de la democracia.
Querrán usar un eufemismo para intentar esconder que un antifascista es en esencia un demócrata y que todos los demócratas debemos estar en contra del fascismo.
Maravillosa la democracia liberal que los alumbra...
Han visto que en caso de problemas palman pasta
Cómo está Corea del Norte con los disidentes.