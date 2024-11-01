A un experto antifascista estadounidense se le impide volar a España en el aeropuerto [ING]

A un profesor de la Universidad de Rutgers que impartía un curso sobre antifascismo se le impidió salir de Estados Unidos con destino a España el miércoles por la noche, según informes de prensa, horas después de que Donald Trump organizara una mesa redonda en la Casa Blanca para destacar el impacto de los activistas de extrema izquierda antifa (o "antifascistas"). Mark Bray, historiador que publicó el libro Antifa: The Anti-Fascist Handbook en 2017 y ha impartido cursos sobre antifascismo en la universidad de Nueva Jersey...