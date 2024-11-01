edición general
A un experto antifascista estadounidense se le impide volar a España en el aeropuerto [ING]

A un profesor de la Universidad de Rutgers que impartía un curso sobre antifascismo se le impidió salir de Estados Unidos con destino a España el miércoles por la noche, según informes de prensa, horas después de que Donald Trump organizara una mesa redonda en la Casa Blanca para destacar el impacto de los activistas de extrema izquierda antifa (o "antifascistas"). Mark Bray, historiador que publicó el libro Antifa: The Anti-Fascist Handbook en 2017 y ha impartido cursos sobre antifascismo en la universidad de Nueva Jersey...

gelatti #1 gelatti *
.. intentaba abordar un avión en el aeropuerto de Newark con destino a Europa cuando, en la puerta de embarque, le informaron que sus reservas y las de su familia habían sido canceladas.

El profesor, apodado "Dr. Antifa" por un grupo de estudiantes, había declarado que se mudaba a Europa tras recibir amenazas de muerte. Activistas de Turning Point USA lo han acusado de ser un "financiador" del movimiento de izquierda.

"Alguien canceló el vuelo de salida del país de mi…
13 K 175
#14 cunaxa *
#1 "miembro franco y conocido de antifa" y exigía su despido.

No sé por qué dicen "antifa". La palabra es antifascista y su significado es muy claro;: estar en contra del fascismo y a favor de la democracia.
Querrán usar un eufemismo para intentar esconder que un antifascista es en esencia un demócrata y que todos los demócratas debemos estar en contra del fascismo.
cunaxa *
ingenierodepalillos #2 ingenierodepalillos
¿Podemos llamar fascista ya a Trump ó van a seguir echándose las manos a la cabeza los “demócratas de toda la vida”?
9 K 126
#13 cunaxa
#2 No te impide nadie que lo llames así. No te hagas el ofendido, que no cuela.
cunaxa
#3 unocualquierax
Esto recuerda al exilio al que fueron obligados muchos alemanes de izquierdas que tuvieron que huir de Alemania cuando los nazis llegaron al poder.
6 K 68
Romfitay #4 Romfitay
Pero vamos a ver ¿No deja huir a sus enemigos?¿Qué va a hacer ahora con él?¿Encarcelarlo?¿Someterlo a trabajos forzados?

Maravillosa la democracia liberal que los alumbra...
1 K 28
themarquesito #6 themarquesito
#4 Probablemente la idea sea procesarlo penalmente para intentar llevarlo a la ruina, y con un poco de suerte (desde el punto de vista de la administración) también hacer que acabe en la cárcel
2 K 42
#10 guillersk
#4 encarcelarlo, es miembro de un grupo terrorista
0 K 9
Papeo #16 Papeo
#10 Madre mía tío, leer tu historial de comentarios después de cenar es un alegato al vómito ipso facto. Qué asco das tío. Qué pena de "persona" engendraron tus padres.
1 K 17
enochmm #5 enochmm
Por cierto, le han abierto un crowfunding:

bsky.app/profile/mark-bray.bsky.social/post/3m2rqavvkl22u
0 K 12
SeñorPresunciones #19 SeñorPresunciones
Fascismo puro y duro.
0 K 12
Dene #20 Dene
la dictadura trumpiana va viento en popa!
0 K 10
Leconnoisseur #12 Leconnoisseur
FascistUSA
0 K 10
#7 rogerillu
Os podéis imaginar que pasará cuando no haya dinero físico y sea todo digital y en cuentas nominales. Ya no te cancelarán un vuelo. Te quitarán el dinero y tus pertenencias.
rogerillu
Cantro #9 Cantro
#7 Si algo bueno ha tenido El Apagón es que desde entonces la posición de la UE con respecto a la desaparición del dinero físico se ha vuelto mucho menos insistente.

Han visto que en caso de problemas palman pasta
0 K 11
pip #15 pip
#7 como que "cuándo", yo ahora mismo en dinero físico no tengo ni 25€. El resto es todo digital.
0 K 12
#18 rogerillu
#15 pero tienes la opción de sacarlo. O de cobrar en efectivo.
rogerillu
#11 z1018
The land of the free, que dice su himno.

Cómo está Corea del Norte con los disidentes.
z1018
#17 torbert
Las instrucciones eran salir de USA mientras se pudiera. Ahora ya no se puede.
torbert

