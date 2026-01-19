Primer ministro de Noruega contesta a Trump: Groenlandia es parte de Dinamarca y el Nobel no lo da nuestro gobierno

Oslo. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Størem, reiteró sus posturas de que "Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca", y que su gobierno no otorga el Premio Nobel de la Paz, luego que el presidente estadunidense Donald Trump le enviara una carta donde le expresó ya no sentirse obligado a "pensar sólo en la paz", luego de que no se le otorgó dicho galardón. "He explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es bien sabido: el premio lo otorga un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego», declaró Gahr.