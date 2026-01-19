edición general
Primer ministro de Noruega contesta a Trump: Groenlandia es parte de Dinamarca y el Nobel no lo da nuestro gobierno

Oslo. El primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Størem, reiteró sus posturas de que "Groenlandia forma parte del Reino de Dinamarca", y que su gobierno no otorga el Premio Nobel de la Paz, luego que el presidente estadunidense Donald Trump le enviara una carta donde le expresó ya no sentirse obligado a "pensar sólo en la paz", luego de que no se le otorgó dicho galardón. "He explicado claramente, incluso al presidente Trump, lo que es bien sabido: el premio lo otorga un Comité Nobel independiente y no el Gobierno noruego», declaró Gahr.

Brill
Como si la lógica funcionara contra gente como Trump.
5
mikhailkalinin
Me ofrezco a morir por Groenlandia y Dinamarca. Los dioses y el permafrost aman a los que mueren jóvenes.
1
karakol
Esperemos que el momento de no dar el Nobel no sea el equivalente al del rechazo de la Escuela de Bellas Artes de Viena.
0
jm22381
Un "Señora, que si quiere bolsa" de manual xD
0
Gry
Apuf, esa no es la respuesta correcta con Trump. Deberían haberse sacado de la manga el "Premio de la Paz Vicky el Vikingo" y dárselo. :-P
0
Lord_Cromwell
#5 Él quiere el nobel para pasar a la historia.
0
antesdarle
#5 o darle un premio a pene más grande, con ese premio Trump ya no necesitaría ninguno más
0
azathothruna
Quizas Gösta Mittag-Leffler tenia razon sobre Alfred Nobel
0
sliana
Pero le ha hecho un dibujito para que lo entienda? En el fondo da igual, las justificaciones que da son excusas para tratar de encajar en el derecho internacional.
0
PauMarí
¿Entonces era cierto lo de la carta? Juro que realmente creía que era un bulo, es lo más surrealista e infantil de las cosas que ha hecho (o al menos de las que recuerdo).
0
famufa
Hombre, darlo darlo, no. Pero sobre decidir a quién, algo tendrán que decir.
0

