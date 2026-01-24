edición general
34 meneos
437 clics
El primer dron lanzagranadas «made in Galicia» alza el vuelo

El primer dron lanzagranadas «made in Galicia» alza el vuelo  

Así ocurre con el «sistema rotativo de carga y descarga de munición para drones» patentado en la segunda mitad de 2024 por Arteixo Telecom; su director de estrategia y desarrollo de proyectos, Luis Aceituno; y Aerocámaras, con un 33,3% de su propiedad respectivamente. Se trata del primer dron aéreo armado made in Galicia, que ha sido validado por el Ministerio de Defensa y ya puede comercializarse.

| etiquetas: armamento , tecnología , galicia , patentes
25 9 0 K 438 tecnología
18 comentarios
25 9 0 K 438 tecnología
Comentarios destacados:      
Moderdonia #2 Moderdonia
El dron lanzagranadas de Padrón. Unas te explotan, otras non.
20 K 192
Asimismov #4 Asimismov
El dron que sirve para sembrar el pánico, en tiempos de paz se podría usar para sembrar arbolado.
4 K 52
Glidingdemon #5 Glidingdemon
#4 Lo mejor para sembrar el pánico, es montar un vampiro en un tractor, o poner a trabajar a la hija de fruta en una residencia pública.
2 K 30
#7 rafacabrera
#4 el dron servirá para matar niños como siempre.
1 K 18
Gry #3 Gry *
Espérate, eso me suena. Llevo años viendo vídeos de cacharros similares en Youtube, algunos hasta con planos para hacerlos. xD

youtube.com/shorts/CLe7LCUSzzA
youtube.com/shorts/SURHuOb7Gso
2 K 39
ostiayajoder #6 ostiayajoder
#3 pero aqui la estructura es de hierro para q sea mas caro y complicado de fabricar.

No tienes nidea!

xD
1 K 27
Kasterot #9 Kasterot *
#6 y se lo cobraran al ejército como si estuviese hecho en oro
1 K 32
porto #17 porto *
#3 #6 El asunto no es que inventasen algo totalmente nuevo sino que es de fabricación propia.
0 K 11
Jotage51 #8 Jotage51
Qué bonito invento! Seguid así chicos! Pero el siguiente que mate a más gente de una vez si es posible. Cuánta más mejor.
3 K 23
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#8 alguien tienenq dedicarse a eso, asumelo.
1 K 8
manzitor #14 manzitor
Bonito invento para la humanidad. Diran que si no lo inventamos nosotros, lo inventarán otros para tranquilidad.
1 K 22
Gideas #13 Gideas
Espero que las muertes producidas por su maravilloso invento le pasen factura.
2 K 20
#10 fernando_sierra *
"La invención ya ha suscitado el interés de algunos países de Sudamérica"

La conexión Galicia - Sudamérica, eso va a lanzar fardos en el punto estipulado... Que le pregunten al amiguísimo de a bordo.
1 K 19
enochmm #18 enochmm
Y hasta conseguirán dormir por las noches.
0 K 11
xkill #16 xkill
¿Y para que quieren lanzar granadas? Con lo ricas que estan, ¿no sería mejor que las recogiese?
0 K 10
Professor #1 Professor
Así, al vuelo, se me ocurren como 3 formas más eficaces, ligeras y seguras y baratas de arrojar las granadas des de un dron.

Pero claro,a los injenieros españoles no les viene lo de ingeniero por ingeniar.
0 K 6
SmithW6079 #12 SmithW6079
#1 este verano mi hijo nos lanzaba bolas de papel desde un dron usando una brida y una alcayata, pero dudo que tenga el mismo poder letal
1 K 19
Gnomo #15 Gnomo
#1 Tan listo que eres estás tardando en patentar tu sistema, hinjeniero
0 K 13

menéame