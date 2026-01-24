El primer dron lanzagranadas «made in Galicia» alza el vuelo  

Así ocurre con el «sistema rotativo de carga y descarga de munición para drones» patentado en la segunda mitad de 2024 por Arteixo Telecom; su director de estrategia y desarrollo de proyectos, Luis Aceituno; y Aerocámaras, con un 33,3% de su propiedad respectivamente. Se trata del primer dron aéreo armado made in Galicia, que ha sido validado por el Ministerio de Defensa y ya puede comercializarse.