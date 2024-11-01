El PP de Feijóo asegura que prefiere una abstención del PSOE en Extremadura antes que gobernar en coalición con Vox

La dirección nacional reniega de una posible repetición electoral y apoya la petición pública de María Guardiola de ser investida con un apoyo indirecto de los socialistas, aunque se resignan a ceder consejerías a los de Abascal: “Si no quieren rebajar nada, el escenario se complica”
| etiquetas: pp , feijoo , abstencion psoe , coalicion con vox , extremadura
"Pacto de perdedores, gobierno Frankenstein".
Se os hace bola la hemeroteca, tanto que os gusta lo antiguo.
Lo prefiere antes de que el PP gobierne sólo.
Lo que dices no tiene ni pies ni cabeza.
Si dejan que el PP gobierne con Vox las otras comunidades pueden ver como les iría en caso de que hubiese esa posibilidad en el gobierno central.
Dejar que el PP se junte con Vox es garantizar que el PSOE gobernará después de las próximas generales.
¿O la cordura es dejar gobernar al PP y bloquear todo lo que no sea que gobiernen ellos?