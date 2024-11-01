edición general
El PP de Feijóo asegura que prefiere una abstención del PSOE en Extremadura antes que gobernar en coalición con Vox

El PP de Feijóo asegura que prefiere una abstención del PSOE en Extremadura antes que gobernar en coalición con Vox

La dirección nacional reniega de una posible repetición electoral y apoya la petición pública de María Guardiola de ser investida con un apoyo indirecto de los socialistas, aunque se resignan a ceder consejerías a los de Abascal: “Si no quieren rebajar nada, el escenario se complica”

sat #2 sat
Espero que el PSOE no caiga en eso y los deje retratarse.
#10 Febrero2027
#2 "Con Bildu no vamos a pactar, ¿quiere que se lo repita?"
Andreham #16 Andreham
#10 "No gobierno porque no quiero".

"Pacto de perdedores, gobierno Frankenstein".

Se os hace bola la hemeroteca, tanto que os gusta lo antiguo.
#14 Suleiman
#2 No se que decirte, a la gente se la va a sudar, tragan con todo.
Anfiarao #1 Anfiarao
JajajajajajajajajjJ
Uge1966 #3 Uge1966
Pues yo espero que el PSOE se lo piense, no es mal trato. Un poco de cordura y de gestión para los ciudadanos no estaría nada mal.
#4 El_dinero_no_es_de_nadie *
#3 El PSOE votará a favor de que gobiernen PP y Vox.
Lo prefiere antes de que el PP gobierne sólo.
Aokromes #5 Aokromes
#4 seria una troleada que voten por el pp y luego no les apoyen.
Uge1966 #6 Uge1966
#4 Pues por eso decía lo de la cordura...
angelitoMagno #11 angelitoMagno
#4 ¿Como? ¿Para que habría de hacer eso el PSOE? O se abstiene para que gobierno el PP en solitario, o vota en contra.

Lo que dices no tiene ni pies ni cabeza.
Robus #8 Robus
#3 ¿Qué dices? No tiene sentido...

Si dejan que el PP gobierne con Vox las otras comunidades pueden ver como les iría en caso de que hubiese esa posibilidad en el gobierno central.

Dejar que el PP se junte con Vox es garantizar que el PSOE gobernará después de las próximas generales.
Uge1966 #9 Uge1966
#8 Si dejamos que PP y Vox gobiernen juntos, la cordura se irá al retrete y perderemos décadas de avances en derechos sociales. Ni siquiera por una jugada de ajedrez electoralista de sacrificar una pieza para salvar la reina merecería esto. A eso me refiero, hemos perdido el sentido de servicio público en favor de la competencia electoralista partidista.
#13 PerritaPiloto
#9 Y si dejamos que el PP gobierne solo, como en Madrid, habrá mucha más cordura porque...
angelitoMagno #12 angelitoMagno
#3 Pero a cambio de que el PP se abstenga en la votación de los PGE, ¿no?

¿O la cordura es dejar gobernar al PP y bloquear todo lo que no sea que gobiernen ellos?
Milmariposas #15 Milmariposas
Veo su apuesta y les lanzo un órdago. Nuevas elecciones antes del otoño... :troll:
makinavaja #7 makinavaja
...y que el PP haga lo mismo en Aragón, se abstenga y deje gobernar al PSOE... :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
#17 luckyy
Ah, que el PP no gobierna en Extremadura porque no quiere!!!!!!
