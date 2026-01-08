edición general
10 meneos
52 clics
Polymarket se niega a pagar a los usuarios que apostaron por una “invasión” de EE.UU. a Venezuela

Polymarket se niega a pagar a los usuarios que apostaron por una “invasión” de EE.UU. a Venezuela

La plataforma alega que solo efectuará el pago si el Ejército estadounidense lanza una ofensiva “destinada a establecer el control” sobre el país.

| etiquetas: rechazo , polymarket , usuarios , apuestas , invasión , usa , venezuela
8 2 0 K 116 actualidad
5 comentarios
8 2 0 K 116 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Era broma...tontines
1 K 33
#3 BurraPeideira_
Siendo realistas eso no es una invasión, es una incursión. Para ser tan listos deberían saberlo.
1 K 22
cocolisto #5 cocolisto
No ha sido una invasión sino un ataque terrorista.
0 K 19
jonolulu #2 jonolulu
No era una invasión, solo una operación especial
0 K 13
#4 poxemita
No ha sido una invasión, ha sido una incursión.
Para invasión las tropas tienen que estar dentro unos cuantos "Mississippis" más.
0 K 11

menéame