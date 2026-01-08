·
Polymarket se niega a pagar a los usuarios que apostaron por una "invasión" de EE.UU. a Venezuela
La plataforma alega que solo efectuará el pago si el Ejército estadounidense lanza una ofensiva “destinada a establecer el control” sobre el país.
etiquetas
rechazo
polymarket
usuarios
apuestas
invasión
usa
venezuela
#1
cenutrios_unidos
Era broma...tontines
1
K
33
#3
BurraPeideira_
Siendo realistas eso no es una invasión, es una incursión. Para ser tan listos deberían saberlo.
1
K
22
#5
cocolisto
No ha sido una invasión sino un ataque terrorista.
0
K
19
#2
jonolulu
No era una invasión, solo una operación especial
0
K
13
#4
poxemita
No ha sido una invasión, ha sido una incursión.
Para invasión las tropas tienen que estar dentro unos cuantos "Mississippis" más.
0
K
11
Para invasión las tropas tienen que estar dentro unos cuantos "Mississippis" más.