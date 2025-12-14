edición general
La policía australiana reportó un tiroteo en Bondi Beach: dos personas fueron detenidas y hay múltiples víctimas

La policía australiana informó que dos personas fueron detenidas tras los presuntos disparos registrados en Bondi Beach. A través de las redes sociales, circulan videos donde se ve a dos personas armadas disparando en lo que parece un puente cercano a la playa.

karakol
Un héroe salvo muchas vidas al enfrentarse y quitar el arma a uno de los tiradores.

Sawyer76
#2 Vaya huevazos le ha echado. Efectivamente, un héroe con todas las letras.
Larusico
#2 luego se le ve a él y a otra persona que parece herida, se va y cae así suelo parece que de un disparo

Sawyer76
El tiroteo se produjo mientras se celebraba una fiesta por la festividad judía de Janucá, que comenzó al atardecer en la playa y en el cercano Bondi Park Playground [....] El impacto del ataque alcanzó directamente a la comunidad judía australiana. Alex Ryvchin, codirector ejecutivo del Consejo Ejecutivo del Judaísmo Australiano, confirmó que el director de medios de la organización resultó herido durante el incidente. Líderes comunitarios expresaron conmoción y condenaron el acto de violencia ocurrido durante una celebración religiosa.
Expat_Guinea_Ecuatorial
Uno de los terroristas ya esta con sus 72 esclavas sexuales
