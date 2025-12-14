Ahmed al Ahmed, 43 años, propietario de una frutería: el héroe que le quitó el arma al tirador en Australia resultó herido y se encuentra en el hospital (pt)

Las imágenes muestran a Ahmed, con camisa blanca, agachado detrás de un coche en el aparcamiento, a pocos metros de distancia de uno de los tiradores. Entre los disparos, el transeúnte atravesó los coches y agarró al tirador con una llave de brazo por detrás. Tras una lucha que duró unos cinco segundos, Ahmed consiguió agarrar la escopeta y el tirador cayó hacia atrás. El hombre apuntó con el arma al tirador, que volvió a caminar hacia el puente mientras miraba por encima del hombro.