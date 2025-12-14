edición general
Ahmed al Ahmed, 43 años, propietario de una frutería: el héroe que le quitó el arma al tirador en Australia resultó herido y se encuentra en el hospital (pt)

Las imágenes muestran a Ahmed, con camisa blanca, agachado detrás de un coche en el aparcamiento, a pocos metros de distancia de uno de los tiradores. Entre los disparos, el transeúnte atravesó los coches y agarró al tirador con una llave de brazo por detrás. Tras una lucha que duró unos cinco segundos, Ahmed consiguió agarrar la escopeta y el tirador cayó hacia atrás. El hombre apuntó con el arma al tirador, que volvió a caminar hacia el puente mientras miraba por encima del hombro.

El primer ministro Benjamin Netanyahu se refirió al acto de valentía como «la cúspide del heroísmo judío», informa el Times of Israel.

