edición general
8 meneos
25 clics
Poco pueden hacer Europa y USA si el mayor fabricante de baterías del mundo es chino, gana 9.000.000.000 € y no para de crecer

Poco pueden hacer Europa y USA si el mayor fabricante de baterías del mundo es chino, gana 9.000.000.000 € y no para de crecer

El mayor fabricante de baterías del mundo impulsa sus resultados gracias al crecimiento internacional y al negocio de almacenamiento energético, pese a la desaceleración del mercado chino de coches eléctricos.Uno de los factores clave fue el crecimiento de su división internacional. Según los datos publicados, los ingresos procedentes de mercados fuera de China aumentaron alrededor de un 18%, reflejando la estrategia del grupo para consolidarse como proveedor global de baterías para la industria del automóvil.

| etiquetas: baterías , catl , china , almacenamiento energético
7 1 0 K 83 actualidad
3 comentarios
7 1 0 K 83 actualidad
Catapulta #3 Catapulta
Obvio. El capitalismo no puede ganar al capitalismo. Un estado o economía de bloque de menor área y tamaño no puede ganar a otra mayor. Libre mercado de libres mercados. Es el mercado amigo, debería decir china.
0 K 13
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho *
Las baterías son el talón de Aquiles de los coches eléctricos y de las energías renovables, en ambos sectores China es líder.
0 K 13
ur_quan_master #2 ur_quan_master
#1 es lo que tiene invertir en futuro.
1 K 24

menéame