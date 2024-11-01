Poco pueden hacer Europa y USA si el mayor fabricante de baterías del mundo es chino, gana 9.000.000.000 € y no para de crecer

El mayor fabricante de baterías del mundo impulsa sus resultados gracias al crecimiento internacional y al negocio de almacenamiento energético, pese a la desaceleración del mercado chino de coches eléctricos.Uno de los factores clave fue el crecimiento de su división internacional. Según los datos publicados, los ingresos procedentes de mercados fuera de China aumentaron alrededor de un 18%, reflejando la estrategia del grupo para consolidarse como proveedor global de baterías para la industria del automóvil.