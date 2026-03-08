El petróleo supera los 100 dólares por barril

Los futuros del crudo Brent, de referencia mundial, subieron este domingo a las 22:15 (GMT) a 108,10 dólares por barril, alcanzando un máximo de 110,7 dólares. La subida representa un aumento de más del 14 % con respecto al día anterior. Durante el último mes, el precio del Brent se ha incrementado más del 50 % en comparación con el mismo periodo de 2025.



Entre tanto, el crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), se cotiza a 109,1 dólares por barril, una subida diaria del 18 %.



El tráfico marítimo por el estrecho,