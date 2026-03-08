edición general
El petróleo supera los 100 dólares por barril

Los futuros del crudo Brent, de referencia mundial, subieron este domingo a las 22:15 (GMT) a 108,10 dólares por barril, alcanzando un máximo de 110,7 dólares. La subida representa un aumento de más del 14 % con respecto al día anterior. Durante el último mes, el precio del Brent se ha incrementado más del 50 % en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entre tanto, el crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), se cotiza a 109,1 dólares por barril, una subida diaria del 18 %.

El tráfico marítimo por el estrecho,

txillo #18 txillo *
#14 los impuestos a los carburantes:

a) No se han incrementado esta semana.
b) Tienen un mínimo fijado por la Unión Europea.
c) España los tiene al mínimo que permite Europa.
d) España es uno de los países con menor carga fiscal de Europa.

Sugerir que Pedro Sánchez o "el gobierno" se lleva el dinero de los impuestos es una burrada.
#33 surco
#18 Bueno, tampoco nos vengamos arriba, estamos en el grupo que menos grava los carburantes pero tampoco somos la excepción y si, nuestra presión fiscal es inferior a la media de la UE, pero es alta en relación con la renta.
Dicho esto. No. Que coño va a ser culpa del Perro la subida de los precios del petróleo. Y tampoco va a ser el responsable de la inflación. Es cierto que va a recaudar algo más pero tb lo es que van a abrirsele 100 frentes más, entre ellos el del frenazo del crecimiento con todo lo que trae consigo.
Esperemos que esta fiesta no dure más de un par de semana, aunque honestamente no lo creo
Ripio #3 Ripio
Mañana va a ser la risa.
Y pasado.
Y al otro.
salteado3 #10 salteado3
A ver si les vamos dando ya armas a los iraníes para que se defiendan de Putin. Ah, no, que son los yankis.

Entonces bien, total yo siempre pongo 20€ de gasolina.
omegapoint #39 omegapoint
#10 hasta que 20€ sean 8 litros o menos
cocolisto #6 cocolisto
La gasolina sube un 30% y el gas un 15%.Volveremos a la caballería y la chasca.
nemeame #29 nemeame
Enhorabuena a los genocidas responsables y a todas las ladillas de la UE que se columpian en los pelos de su culo
Veelicus #5 Veelicus
mañana 10 ctms mas en su gasolinera... y los EEUU ganando dinero a mansalva.
cocolisto #15 cocolisto
#5 Y en no mucho tiempo no vas a mirar el panel de precios, sino la busqueda de gasolineras con combustible. No creo que tardemos en verlo.
1 K 40
Veelicus #17 Veelicus
#15 yo llene el deposito el domingo pasado, a ver cuanto lo estiro
cocolisto #21 cocolisto
#17 Más te vale :roll:
Spirito #16 Spirito *
#5 Pero Abascal y Feijoo le lamerán las botas a Trump... eso sí, con la pulserita de España por delante.

Como ellos tienen mucho dinero de su su sudor y... ¡Qué más da! además van con vehículos oficiales pagados por todos, se la sopla.

Mañana comparan al Coletas, o a Venezuela, o a ETA, o a los comunistas, o al Perro o lo que haga falta.

HdlgP's.
treu #11 treu *
Y estábamos sufriendo una buena subida en la cesta de la compra desde hace un tiempo. La que nos espera...:palm:
Verdaderofalso #23 Verdaderofalso
#11 más la subida especulativa de la vivienda ya dejando a miles de familias en la difícil decisión de recortar gastos por otros lados…
#12 drstrangelove
Pues coged palomitas y disfrutad, que el espectáculo va a durar y tenemos asientos de primera fila.

Aunque ahora mismo parara la guerra y se firmara un armisticio, tardarían meses o incluso años en recuperar la producción previa a la guerra.
ElBeaver #26 ElBeaver
#12 No, no pasarán años.
#9 amusgada
#8 por eso digo que me descojonaba. Ditú que es Barak Ravid el autor, que hace unos días afirmaba que le habían dicho sus fuentes US que segurísimo que ya había botas sobre el terreno y estaban los kurdos iraníes levantándose. Con cero pruebas y todos los kurdos negándolo. Pero el dismayed sumao al "oye, que la catástrofe en la refinería fue cosa israelí, no USA" tiene su guasa como narrativa. A ver ahora la isla de Kharg...
Verdaderofalso #24 Verdaderofalso *
#22 a este paso acabamos dejando caer a Ucrania para que nos vendan petróleo como sea…

El escenario se nos va a complicar mucho
johel #25 johel *
#24 Entre el nordstream, el asalto al dinero ucraniano y los posibles drones ucranianos destruyendo petroleros rusos, nos dara para una intro de "mad max europa"
taSanás #38 taSanás
#24 umm buen enfoque, no lo había pensado. apuñalar por la espalda a ucrania ac cambio de terminar la guerra y volver a comprar a los rusos...
EmuAGR #36 EmuAGR
#19 Los impuestos de hidrocarburos son fijos. Lo único que sube proporcionalmente es el IVA.
www.iberdrola.es/blog/gas/que-es-impuesto-sobre-hidrocarburo

Así que de las "subidas" el Estado sólo se lleva un 21%.
alehopio #35 alehopio *
El viernes el barril de gasóleo para automoción [ Gasóleo Bajo Azufre (ULSD) ] a futuro para Europa superaba los 150$

www.meneame.net/m/actualidad/ataque-importante-refineria-bahrein-desat

hoy lunes el barril de gasóleo para automoción a futuro para Europa supera los 175$

Nota: en la lista de contratos se pueden comprobar los precios pagados
es.tradingview.com/symbols/ICEEUR-ULS1!/contracts/

lo que indica:

- Escasez inmediata crítica: El mercado está desesperado por suministro cercano
- Costo de almacenamiento prohibitivo: Nadie quiere guardar inventario cuando los precios futuros son tan bajos
- Riesgo geopolítico concentrado: El miedo es a corto plazo (conflicto en Ormuz)
cocolisto #1 cocolisto *
Por cierto, el enlace es magistral, con unos gráficos que se van actualizando por momentos que asustan.Y no sólo el petróleo, muchas materias primas como el gas.
#4 amusgada
#1 llevo 9 días con la pestaña del barril Brent, subió más h oy que con todos los pepinazos en refinerías anteriores :-D
Ya me descojonaba esta tarde cuando Axios contaba que se "dismayed" los USA por volar tanto combustible www.axios.com/2026/03/08/us-dismayed-israel-iran-fuel-strikes
txillo #7 txillo
#4 el sabado pasado eché gasoil a 1,275. El jueves a 1,570. Hoy lo he visto ya a 1,90 por ahí. La culpa es de perro sanxe.
treu #14 treu *
#7 el 45-50% del precio son impuestos :-D algo de pasta se van a llevar
#19 El_dinero_no_es_de_nadie
#7 Pues la mitad de esa subida se la lleva el estado o_o
johel #22 johel *
#4 #7 el precio del combustible de avion ya se ha duplicado.
El combustible esta subiendo 5-10 centimos al dia. Ayer apenas pasadas las 0000 pasamos por delante de una gasolinera y a medio dia ya habia subido 7 centimos.
Europa solo tiene a noruega como productor de crudo. Quizas en menos de 90 dias (depende de las reservas) podriamos empezar a hablar de limitaciones de suministro, china ha cerrado el grifo, rusia jaja y usa no solo nos va a dejar tirados a la minima ocasion sino que Trump aprovechara para pisarnos el craneo por debiles.
Varlak #28 Varlak
#7 Mi coche se ha tirado un mes en el taller, me lo dieron el viernes, y tenía el depósito a cero xD
cocolisto #8 cocolisto
#4 Un "emosioengañaos" de libro. ¿Para creerlo?...No sé, la verdad.
Verdaderofalso #27 Verdaderofalso *
#4 #1 os acodáis de cuando en el momento más duro del COVID el petróleo estuvo en negativo?

Que tiempos

Quien iba a pensar que Trump iba a ser peor que una pandemia mundial para la economía, desde los aranceles, los embargos a poner el petróleo a precios récord históricos?  media
#34 CrudaVerdad
El próximo video de ecomonos será de terror
#40 Jacusse
Y el (ING) #0?
Ka1900 #2 Ka1900
107$ alas 23:55.....
#20 cocococo
Yo le voy a instalar pedales practicables al Opel Corsa viejo, como si fuera una bicicleta. También estuve planeando poner el motor de la batidora al coche para transformarlo en eléctrica de la cocina, pero luego tendría que gastarme kilómetros y kilómetros de cable para el enchufe.
karlos_ #13 karlos_
Mission accomplished. Ellos a vender el suyo caro y joder China
z3t4 #37 z3t4
Y los usanos no llenaron su reserva estratégica antes de meterse en cocina con iran...
#30 Marcus78
Tenemos que pagar por los caprichos de dos locos.
Verdaderofalso #32 Verdaderofalso
#30 uno de ellos es la persona más mencionada en los archivos Epstein, causante del Asalto al Capitolio, llevó a la bancarrota varios casinos, amenaza a socios OTAN… y el otro investigado en su país por temas legales y perseguido por la CPI por crímenes en Gaza y ya no digamos ataques a ONG, cascos azules y demás en Líbano.

Luego el malo es solo Putin? xD

Los tres tenían que estar sentados ante el tribunal internacional
