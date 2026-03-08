El petróleo supera los 100 dólares por barril

Los futuros del crudo Brent, de referencia mundial, subieron este domingo a las 22:15 (GMT) a 108,10 dólares por barril, alcanzando un máximo de 110,7 dólares. La subida representa un aumento de más del 14 % con respecto al día anterior. Durante el último mes, el precio del Brent se ha incrementado más del 50 % en comparación con el mismo periodo de 2025.
Entre tanto, el crudo de referencia estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), se cotiza a 109,1 dólares por barril, una subida diaria del 18 %.
El tráfico marítimo por el estrecho,
a) No se han incrementado esta semana.
b) Tienen un mínimo fijado por la Unión Europea.
c) España los tiene al mínimo que permite Europa.
d) España es uno de los países con menor carga fiscal de Europa.
Sugerir que Pedro Sánchez o "el gobierno" se lleva el dinero de los impuestos es una burrada.
Dicho esto. No. Que coño va a ser culpa del Perro la subida de los precios del petróleo. Y tampoco va a ser el responsable de la inflación. Es cierto que va a recaudar algo más pero tb lo es que van a abrirsele 100 frentes más, entre ellos el del frenazo del crecimiento con todo lo que trae consigo.
Esperemos que esta fiesta no dure más de un par de semana, aunque honestamente no lo creo
Y pasado.
Y al otro.
Entonces bien, total yo siempre pongo 20€ de gasolina.
Como ellos tienen mucho dinero de su su sudor y... ¡Qué más da! además van con vehículos oficiales pagados por todos, se la sopla.
Mañana comparan al Coletas, o a Venezuela, o a ETA, o a los comunistas, o al Perro o lo que haga falta.
HdlgP's.
Aunque ahora mismo parara la guerra y se firmara un armisticio, tardarían meses o incluso años en recuperar la producción previa a la guerra.
El escenario se nos va a complicar mucho
www.iberdrola.es/blog/gas/que-es-impuesto-sobre-hidrocarburo
Así que de las "subidas" el Estado sólo se lleva un 21%.
www.meneame.net/m/actualidad/ataque-importante-refineria-bahrein-desat
hoy lunes el barril de gasóleo para automoción a futuro para Europa supera los 175$
Nota: en la lista de contratos se pueden comprobar los precios pagados
es.tradingview.com/symbols/ICEEUR-ULS1!/contracts/
lo que indica:
- Escasez inmediata crítica: El mercado está desesperado por suministro cercano
- Costo de almacenamiento prohibitivo: Nadie quiere guardar inventario cuando los precios futuros son tan bajos
- Riesgo geopolítico concentrado: El miedo es a corto plazo (conflicto en Ormuz)
Ya me descojonaba esta tarde cuando Axios contaba que se "dismayed" los USA por volar tanto combustible www.axios.com/2026/03/08/us-dismayed-israel-iran-fuel-strikes
El combustible esta subiendo 5-10 centimos al dia. Ayer apenas pasadas las 0000 pasamos por delante de una gasolinera y a medio dia ya habia subido 7 centimos.
Europa solo tiene a noruega como productor de crudo. Quizas en menos de 90 dias (depende de las reservas) podriamos empezar a hablar de limitaciones de suministro, china ha cerrado el grifo, rusia jaja y usa no solo nos va a dejar tirados a la minima ocasion sino que Trump aprovechara para pisarnos el craneo por debiles.
Que tiempos
Quien iba a pensar que Trump iba a ser peor que una pandemia mundial para la economía, desde los aranceles, los embargos a poner el petróleo a precios récord históricos?
Luego el malo es solo Putin?
Los tres tenían que estar sentados ante el tribunal internacional