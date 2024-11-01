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Pete Hegseth muestra señales de duda sobre Irán en una tensa conferencia

Pete Hegseth muestra señales de duda sobre Irán en una tensa conferencia

Primero la acusó de actuar con mala intención y luego la señaló como parcial y “anti-Trump”. Además, sostuvo que los medios mienten sobre las “guerras interminables”. Según dijo, no se puede confiar en los periodistas porque el llamado “síndrome de odio a Trump” forma parte de su ADN. En este contexto, el mensaje resulta directo: los ciudadanos deberían desconfiar de los medios y limitarse a la información validada por el gobierno. Para Hegseth, los periodistas no dicen la verdad, mientras que el presidente Trump si

| etiquetas: pete hegseth , periodistas , trump , irán , guerra
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3 comentarios
8 2 0 K 113 actualidad
themarquesito #1 themarquesito
Esto es lo que pasa cuando haces ministro de Defensa a un alcohólico presentador de fin de semana de Fox News
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Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#1 si solo fuera borracho, su madre lo dejó muy claro
www.meneame.net/story/madre-pete-hegseth-acuso-comportamiento-abusivo-
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MiguelDeUnamano #2 MiguelDeUnamano
Y cuándo dice Trump la verdad? Cuando dice una cosa o la contraria? xD
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menéame