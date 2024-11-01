Pete Hegseth muestra señales de duda sobre Irán en una tensa conferencia

Primero la acusó de actuar con mala intención y luego la señaló como parcial y “anti-Trump”. Además, sostuvo que los medios mienten sobre las “guerras interminables”. Según dijo, no se puede confiar en los periodistas porque el llamado “síndrome de odio a Trump” forma parte de su ADN. En este contexto, el mensaje resulta directo: los ciudadanos deberían desconfiar de los medios y limitarse a la información validada por el gobierno. Para Hegseth, los periodistas no dicen la verdad, mientras que el presidente Trump si