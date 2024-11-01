edición general
97 meneos
786 clics
Periodistas, humoristas o tuiteros muestran su apoyo a Héctor de Miguel por su parón tras parodiar a Nacho Abad: "Ojalá no saliera tan caro ser valiente"

Periodistas, humoristas o tuiteros muestran su apoyo a Héctor de Miguel por su parón tras parodiar a Nacho Abad: "Ojalá no saliera tan caro ser valiente"

En un país en el que los bulos viajan subvencionados y en portada, y en el que tenemos a activistas de ultraderecha disfrazados de periodistas persiguiendo a la gente por la calle otra vez el humor ha sido castigado.

| etiquetas: perodistas , humoristas , héctor de miguel , quequé , macho abad
46 51 3 K 407 ocio
27 comentarios
46 51 3 K 407 ocio
Comentarios destacados:    
#3 Eukherio
El poder de un tío que tiene un programa en Cuatro que no llega al 10% de audiencia. Ya me dirás tú qué relevancia puede tener. Yo sigo insistiendo en que la culpa la tiene la dirección actual de la SER, y que solo querían una excusa para cancelar un programa que era demasiado duro para su futura línea.
8 K 83
#6 Pixmac *
#3 Está respaldado por el facherío patrio, tanto a nivel personal como empresarial. Llenan las redes de insultos y amenazas, recibiendo también presiones desde empresas.
1 K 22
#9 Eukherio
#6 Cuando fue lo de la DANA hicieron la misma parodia con Iker, que es bastante más relevante para los fachas y tiene bastante más audiencia:

www.youtube.com/watch?v=04nrfuwBgGI

No les pasó absolutamente nada. Para mí que aquí lo que ocurrió es que algún directivo en La Ser andará buscando cómo adaptar sus programas para tener una línea menos hostil, ante un futuro gobierno de PP y Vox, y aprovechó la pseudopolémica como excusa.
3 K 29
avalancha971 #11 avalancha971
#3 10% de audiencia en la televisión nacional es un poder enorme, claro que tiene relevancia.

Vamos, lo que no tiene relevancia es un programa de la SER a esas horas.
1 K 19
#15 Eukherio
#11 es.wikipedia.org/wiki/En_boca_de_todos_(programa_de_televisión_españ

No veas, una audiencia media de 200.000 espectadores, y contando como cuentan la audiencia televisiva, que siempre es bastante lotería. Estos tenían de media 50.000 en YouTube, y era un programa de humor.
0 K 8
manuelmace #21 manuelmace *
#3 Cuanto poder tendrá el tío ese que siendo un inútil como periodista y como presentador tiene un programa en horario de máxima audiencia en uno de los principales canales de TV de este país. Ojo ahí!
0 K 10
#25 Eukherio *
#21 Pero es que igualmente lo que parodiaron es un programa con 200.000 espectadores de media. Fue noticia hace unos días: un episodio de Doraemon en Boing por la mañana hizo 150.000 espectadores. Ese es el nivel. Y el otro tampoco lo ve demasiada gente.
0 K 8
#8 Pivorexico
Maltorres ya se puede andar con cuidado

Tiene pinta que la dirección de la Ser tiene intención de hundirla , como ya hizo con El País-
3 K 43
#10 Eukherio *
#8 Yo es lo que veo. Reorganización de la parrilla para que le quede en emisora de derechas moderada. Después ya la audiencia la que aguante, que lo importante es no ponerse en contra al futuro gobierno. El País nunca recuperó todos los lectores que perdió cuando cambiaron línea editorial, veremos si La Ser no sigue por el mismo camino.
1 K 17
Meola #12 Meola
#8 Ya está RTVEplay rescatando a Ignatius, MalTorres, Héctor de Comer, Dani Niño, etc.
1 K 17
ipanies #13 ipanies
#8 A Maltorres creo que se la puede sudar bastante... Sastre si que puede pasarlo mal.
1 K 15
earthboy #23 earthboy
#8 ¿Dirías que La Ser son nazis ya?
0 K 10
DORO.C #14 DORO.C
¿Ahora ser un imbécil sin gracia es ser valiente? Como ha bajado el nivel xD xD xD
4 K 34
ipanies #7 ipanies *
Ni un mensaje de sus compañeros en la SER?!?!?! Pues no va a ser una retirada voluntaria sino una invitación a marcharse ¬¬
2 K 30
#18 Eretmocerus38
A mi me ha hecho gracia. El problema es que estoy acostumbrado al humor británico donde Ricky Gervais se ríe de todos, no sólo de "los otros". La diferencia entre un activista político metido a comediante y un humorista es bien grande. Por eso nunca veré en directo a Quequé o Facu Díaz.
2 K 16
Febrero2034 #2 Febrero2034
Habia gente q hacia gracia que ha pasado a ser correa de trasmisión del Gobierno. Si lo q dijo tiene gracia... menos gracia tiene la tia esa cantando lo del tren el dia q se mataron 45 personas.
1 K 16
MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
#2 Quequé siempre ha tenido la misma "línea editorial" particular. Se te ha debido mover un poco la ventana de Overton.
5 K 36
#24 Indiana.Collons
#5 Así es, siempre se ha mantenido fiel a la línea editorial de ser un palanganero del PSOE
0 K 6
#22 pushakk
#2 ¿en el 2034 serán todos analfabetos como en la película de Idiocracy y por eso escribes así?
0 K 7
Mltfrtk #19 Mltfrtk
Todo mi apoyo a Héctor de Miguel, su última parodia ha sido memorable. Pronto volverá :hug:
0 K 11
Ominous #26 Ominous
Si hubiera sido al revés, los mismos que ahora le defienden dirían que está frivolizando con los muertos etc etc.
Es un payaso sin gracia, lo cual es tristísimo.
0 K 11
#20 Tensk
Pues... después de haber visto la "parodia", pues oye, gracia la justa en alguna cosa, por lo demás bastante irrelevante, poca gracia en general. Me parece que más bien ha querido hacer algo de daño a la persona que no el hacer parodia en sí, pero meh, que se maten.
0 K 10
ThunderYisus3000 #27 ThunderYisus3000
#20 ni fascismo ni antifascismo, igualdad.
0 K 6
#16 flaquero
defender las gracias del día antes del tren saliendo es de ser rastrero
0 K 9
#4 fillodebreoganhn
Por ser demócrata, que noxo.
0 K 6
Vilkarmer #17 Vilkarmer
Que tendrá que ver Nacho Abad.
A los presentadores solo los despide el rating.
0 K 6

menéame