Periodistas, humoristas o tuiteros muestran su apoyo a Héctor de Miguel por su parón tras parodiar a Nacho Abad: "Ojalá no saliera tan caro ser valiente"

En un país en el que los bulos viajan subvencionados y en portada, y en el que tenemos a activistas de ultraderecha disfrazados de periodistas persiguiendo a la gente por la calle otra vez el humor ha sido castigado.
No les pasó absolutamente nada. Para mí que aquí lo que ocurrió es que algún directivo en La Ser andará buscando cómo adaptar sus programas para tener una línea menos hostil, ante un futuro gobierno de PP y Vox, y aprovechó la pseudopolémica como excusa.
Vamos, lo que no tiene relevancia es un programa de la SER a esas horas.
No veas, una audiencia media de 200.000 espectadores, y contando como cuentan la audiencia televisiva, que siempre es bastante lotería. Estos tenían de media 50.000 en YouTube, y era un programa de humor.
Tiene pinta que la dirección de la Ser tiene intención de hundirla , como ya hizo con El País-
Es un payaso sin gracia, lo cual es tristísimo.
A los presentadores solo los despide el rating.