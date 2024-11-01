Por qué perdimos el hábito de dormir en dos turnos y cómo modificó nuestra percepción del tiempo

El sueño continuo es un hábito moderno, no un fruto natural de nuestra evolución. Y eso ayuda a explicar por qué muchos de nosotros seguimos despertándonos a las 3 de la madrugada y nos preguntamos si algo va mal. Puede ser útil saber que se trata de una experiencia profundamente humana.
Me lo ha dicho un amigo .
En la Revolución Industrial fue cuando los ricos y los aristócratas, los propietarios de los medios de producción, establecieron horarios que hasta ese momento jamás habían existido porque se hacía la faena necesaria cuando tocaba y punto, no habían "doce horas" ni "de sol a sol" ni pollas en vinagre.
De hecho en Reino Unido, que fue uno de los lugares donde despegó dicha revolución, el principal problema de los capitalistas… » ver todo el comentario
Lo que mas ha modificado los hábitos de sueño es la luz artificial, nos ha alterado todos los ritmos. Si le añadimos las pantallas aún peor.
Yo he sufrido de insomnio y es un coñazo, además todo el mundo te va sugiriendo métodos, cuando… » ver todo el comentario