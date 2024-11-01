Perdiendo una guerra (Roger Senserrich)

Las guerras se ganan cuando uno de los contendientes alcanza sus objetivos. Estados Unidos, en su guerra contra Irán, no tiene ningún objetivo claro o remotamente válido, así que no va a ganar esta guerra. Francamente, es difícil hablar sobre este conflicto sin perder la cabeza. Puedes empezar a escribir sobre cuellos de botella, estrategia, opinión pública, escaladas no intencionadas o cualquier tema sobre política americana, teoría de juegos, relaciones internacionales, economía o mercados de energía, hasta que cualquier cosa (...)
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Lo más ridículo, por descontado, es que estamos donde estamos debido a una persona que resulta ser idiota y presidente, a la espera de sus bandazos y cambios de opinión. El mismo día en que el NYT publica un largo y detallado artículo explicando que Trump está buscando una salida, el tipo sale en Truth Social diciendo que si Irán no reabre el estrecho en 48 horas se pondrán a bombardear centrales eléctricas por todo el país.
Aunque es imprescindible leerle.
Declaraciones del presidente Trump en las últimas 40 horas (aprox):
Viernes, 15:40 (PM ET): «No quiero un alto el fuego con Irán».
Viernes, 17:15 (PM ET): Estados Unidos está «considerando poner fin» a la guerra con Irán.
Hoy, 14:00 (PM ET): Axios informa que Trump planea «conversaciones de paz».
Hace un rato: «Si Irán no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas, Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas iraníes».
Un saludo.
EE.UU. sus proyecto es crear caos y destrucción, además que no exista ninguna potencia que pueda ejercer hegemonía en Oriente Próximo que pueda rivalizar con Israel.
De EE.UU. no es. Ocupa más de una frase. Cualquier plan de más de una frase no ha salido de Trump.
#2 Talmente, la misma mierda. Aunque Putin si puede hacer planes de más de una frase.
Aunque se cepillo al mejor que tenía que fue Surovikin y el que le ha dado la mejor “victoria” táctica con su línea defensiva estos 4 años..
Ignora, si lo hacías muy bien
Hoy no tienes planazo?
Buena guardia!
A ver, Siria era el chiringuito cutre de los Assad, pero Irán es un estado compuesto, complejo y estructurado. Lo cual no lo hace mejor, eso sí, en cuanto a derechos.
Por otro lado las dimensiones de Irán en cuanto a tamaño y población, así como su situación en el mapa hace que se estén metiendo en un carajal del que, como dice el articulista, simplemente no tienen ni puta idea de cómo salir.
Y no #2 Putin es un bastardo asesino y un dictador, pero es infinitamente… » ver todo el comentario
Una especie de base militar de EE.UU para uso de tecnología militar que no podría desplegar de otra forma, es el poli malo necesario para cometer todo tipo de tropelías en la zona.
Israel es un país con una economía que no llega ni a la tercera parte de España, con problemas de agua y con la mayor parte de su territorio desértico, no podría sostener un esfuerzo bélico de esta magnitud sin un apoyo masivo y constante de Estados Unidos.… » ver todo el comentario
Buen final
el rusoplanismo y el Trumpismo convergen, saludos a muchos meneantes
Trump es el premio FIFA de la paz, premio regalado Nobel de la paz, líder del mundo libre y faro de occidente.
Estás comparándolos?
Para que cuando venga el próximo bocachancla a pedir más inversión en su industria armamentística o establecer cualquier arancel, recordarles que todavía nos deben 1000 trillones por la última vez que sacaron la chorra.
- Controlar cómo se vende el petróleo.
- Evitar el uso de otras monedas en comercio internacional.
- Control del flujo de dinero.
- Controlar la deuda y emisión de dólares.
- Mantener su industria militar.
Porque, para conseguir el último que es mantener la industria militar, pueden estar cargándose todos los demás.
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