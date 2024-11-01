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Perdiendo una guerra (Roger Senserrich)

Perdiendo una guerra (Roger Senserrich)

Las guerras se ganan cuando uno de los contendientes alcanza sus objetivos. Estados Unidos, en su guerra contra Irán, no tiene ningún objetivo claro o remotamente válido, así que no va a ganar esta guerra. Francamente, es difícil hablar sobre este conflicto sin perder la cabeza. Puedes empezar a escribir sobre cuellos de botella, estrategia, opinión pública, escaladas no intencionadas o cualquier tema sobre política americana, teoría de juegos, relaciones internacionales, economía o mercados de energía, hasta que cualquier cosa (...)

| etiquetas: irán , guerra , trump
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37 comentarios
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Comentarios destacados:          
themarquesito #4 themarquesito
La guerra la perdió en el momento mismo de empezarla
8 K 140
ansiet #6 ansiet
Todo el articulo se rduce un poco a esto:


Lo más ridículo, por descontado, es que estamos donde estamos debido a una persona que resulta ser idiota y presidente, a la espera de sus bandazos y cambios de opinión. El mismo día en que el NYT publica un largo y detallado artículo explicando que Trump está buscando una salida, el tipo sale en Truth Social diciendo que si Irán no reabre el estrecho en 48 horas se pondrán a bombardear centrales eléctricas por todo el país.


Aunque es imprescindible leerle.
8 K 109
borre #15 borre
#6 Añadiendo lo que comentas:

Declaraciones del presidente Trump en las últimas 40 horas (aprox):

Viernes, 15:40 (PM ET): «No quiero un alto el fuego con Irán».

Viernes, 17:15 (PM ET): Estados Unidos está «considerando poner fin» a la guerra con Irán.

Hoy, 14:00 (PM ET): Axios informa que Trump planea «conversaciones de paz».

Hace un rato: «Si Irán no abre el estrecho de Ormuz en 48 horas, Estados Unidos destruirá las centrales eléctricas iraníes».

Un saludo.
11 K 114
#18 C.Nutrio
#15 Si pones a un orangután al volante lo normal es que vaya dando bandazos de un lado a otro.
0 K 8
mosfet #25 mosfet
#15 Como dice una cosa y luego otra siempre podrá decir que una de las dos versiones era la real, esto será un plan que se nos escapa o esque no llegamos a comprender una jugada maestra?
0 K 7
RanaPaca #31 RanaPaca
#25 como leí por aquí, es como si estuviera tocando todos los botones del mando de la play a la desesperada, a ver si así consigue ganar
0 K 7
Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
EE.UU. quiere que Irán se convierta en estado fallido y se fragmente como Siria. Irán es un país esencial para China y para Rusia, tanto para Rusia el colapso de Irán sería un grave problema para la estabilidad de su frontera sur, para China sería un serio golpe para su proyecto de la nueva ruta de la seda.
EE.UU. sus proyecto es crear caos y destrucción, además que no exista ninguna potencia que pueda ejercer hegemonía en Oriente Próximo que pueda rivalizar con Israel.
9 K 105
Priorat #3 Priorat *
#1 Ese plan puede ser de Israel.

De EE.UU. no es. Ocupa más de una frase. Cualquier plan de más de una frase no ha salido de Trump.

#2 Talmente, la misma mierda. Aunque Putin si puede hacer planes de más de una frase.
10 K 104
Don_Pixote #5 Don_Pixote
#3 tiene pinta de que Putin al menos se rodea de asesores y generales que al menos no se cagan encima

Aunque se cepillo al mejor que tenía que fue Surovikin y el que le ha dado la mejor “victoria” táctica con su línea defensiva estos 4 años..
1 K 18
Tkachenko #7 Tkachenko *
#5 menuda brasa :-S
6 K 4
Don_Pixote #8 Don_Pixote
#7 pues ya sabes
Ignora, si lo hacías muy bien

Hoy no tienes planazo? xD
0 K 8
Tkachenko #9 Tkachenko
#8 mejor que el tuyo, seguro.

Buena guardia!
3 K 35
mosfet #22 mosfet
#5 Siempre igual con la cantinela.... Os hacía a todos combatiendo ferozmente contra las ordas rusas esteparias.
0 K 7
borre #13 borre
#3 Israel controla a EE.UU. por lo visto.
1 K 18
cromax #29 cromax *
#1 Pues lo llevan claro.
A ver, Siria era el chiringuito cutre de los Assad, pero Irán es un estado compuesto, complejo y estructurado. Lo cual no lo hace mejor, eso sí, en cuanto a derechos.
Por otro lado las dimensiones de Irán en cuanto a tamaño y población, así como su situación en el mapa hace que se estén metiendo en un carajal del que, como dice el articulista, simplemente no tienen ni puta idea de cómo salir.
Y no #2 Putin es un bastardo asesino y un dictador, pero es infinitamente…   » ver todo el comentario
2 K 43
JuanCarVen #36 JuanCarVen
#1 Cierto, un Irán inestable sabotea la nueva ruta de la seda. China está ganando a Occidente en el juego del capitalismo y la única forma de pararla es saboreándola. Brillante jugada la de externalizar toda producción a China, nos pegamos un tiro en el pié a nosotros mismos, para garantizar la avaricia de unos pocos.
0 K 12
KLKManin #37 KLKManin
#1 Rusia está bastante lejos de tener fronteras con Irán. Revisa el mapa.
0 K 7
Coronavirus #19 Coronavirus
El objetivo es que Israel no publique vídeos comprometidos de Trump
4 K 56
HeilHynkel #16 HeilHynkel
Es curiosa la candidez de Roger cuando quiere. Habla de los disturbios en Irán como si. O los hubiera provocado EEUU atacando la economía (lo ha reconocido un gerifalte económico de EEUU) y el Mossad.
2 K 49
asola33 #10 asola33
Israel si tiene un plan y lo está ejecutando. Aprovecha el domnio que tiene sobre EEUU, sus medios y sus políticos. Ésto puede acabar si los votantes de Trump se dan cuenta y se cabrean, pero han demostrado ser de lo mas tonto de america.
3 K 48
#17 Tecar *
#10 Israel es sólo el conejillo de indias en esta película.
Una especie de base militar de EE.UU para uso de tecnología militar que no podría desplegar de otra forma, es el poli malo necesario para cometer todo tipo de tropelías en la zona.
Israel es un país con una economía que no llega ni a la tercera parte de España, con problemas de agua y con la mayor parte de su territorio desértico, no podría sostener un esfuerzo bélico de esta magnitud sin un apoyo masivo y constante de Estados Unidos.…   » ver todo el comentario
2 K 28
mosfet #27 mosfet
#17 No creo, el poder de Israel sobre EEUU está ahí y es completo y total, son como un pequeño parásito que tiene poder sobre un cuerpo enorme, no les quieras ahora hacer de menos, hace décadas que siguen su plan y su poder está enraizado complemente en EEUU.
0 K 7
arcangel2p #30 arcangel2p
#17 el mossad está metido en todas partes. Dudo que se pueda afirmar lo mismo de la CIA. #27 está más acertado.
0 K 7
Don_Pixote #2 Don_Pixote
“ Una táctica que aplaudiría Vladimir Putin con entusiasmo, que resulta ser un crimen de guerra (bombardear infraestructura civil sin valor militar) y que, por supuesto, no ha funcionado tampoco en Ucrania. En fin”

Buen final


el rusoplanismo y el Trumpismo convergen, saludos a muchos meneantes ;)
10 K 47
#24 pushakk *
#2 ¿En las noticias sobre la invasión de Rusia a Ucrania también te pones a enmierdar con comentarios para denostar y atacar a Trump, Israel y a sus aliados o lo haces únicamente en un sentido? No hace falta que respondas a la pregunta, ya sabemos que no.
1 K 18
#26 Nestoroide
#2 bombardear civiles no es made in Rusia, 90% de las muertes ucranianas son militares, que te lo dice hasta chatgpt trabajando para la Cía y con fuentes occidentales.
3 K 34
Verdaderofalso #33 Verdaderofalso
#2 Putin es un criminal de guerra perseguido por la CPI para ser juzgado.

Trump es el premio FIFA de la paz, premio regalado Nobel de la paz, líder del mundo libre y faro de occidente.

Estás comparándolos?
1 K 31
nemesisreptante #11 nemesisreptante
Pero esto no era para liberar a la mujer en Iran? :troll:
4 K 42
elsnons #21 elsnons
#11 y de paso de Podemos .
1 K 9
nemesisreptante #23 nemesisreptante
#21 si que te ha dolido
0 K 11
#14 Poplíteo
Yo creo que el establecimiento de sanciones a EEUU e Israel está tardando. Hay que solicitar desde ya que paguen la cuenta. Aunque no la vayan a pagar, hay que establecer el número concreto de lo que nos deben, del daño exacto que está causándonos su gigantesca estupidez.

Para que cuando venga el próximo bocachancla a pedir más inversión en su industria armamentística o establecer cualquier arancel, recordarles que todavía nos deben 1000 trillones por la última vez que sacaron la chorra.
3 K 41
#12 Tecar
Los objetivos de EE.UU en esta guerra son claros:
- Controlar cómo se vende el petróleo.
- Evitar el uso de otras monedas en comercio internacional.
- Control del flujo de dinero.
- Controlar la deuda y emisión de dólares.
- Mantener su industria militar.
2 K 31
Pablosky #20 Pablosky
#12 Eso suena más bien a los objetivos que un analista serio pro usa desearía que fueran. Los reales son más bien... ¿inexistentes?
2 K 38
cromax #32 cromax
#12 Pues si es lo que buscaban están haciendo un pan como unas hostias. :troll:
Porque, para conseguir el último que es mantener la industria militar, pueden estar cargándose todos los demás.
0 K 14
#28 tierramar
En la legendaria entrevista que el general de cuatro estrellas Wesley Clark concedió a Democracy Now! en 2007, en la que Irán figuraba como el séptimo país de la lista de naciones de la región mediterránea que debían ser destruidas. Clark afirmó que, inmediatamente después del ataque al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, existía un plan para el cambio de régimen y las guerras en Oriente Medio y África. Además de Afganistán, figuraban otros siete países: Irak, Siria,

…   » ver todo el comentario
1 K 21
#34 Hemin
#28 yo lo que dudo es que tuvieran planeado que un presidente mermado mentalmente lo hiciera cuando a el le diera gana
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KLKManin #35 KLKManin
Buen análisis.
0 K 7

menéame