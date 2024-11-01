Perdiendo una guerra (Roger Senserrich)

Las guerras se ganan cuando uno de los contendientes alcanza sus objetivos. Estados Unidos, en su guerra contra Irán, no tiene ningún objetivo claro o remotamente válido, así que no va a ganar esta guerra. Francamente, es difícil hablar sobre este conflicto sin perder la cabeza. Puedes empezar a escribir sobre cuellos de botella, estrategia, opinión pública, escaladas no intencionadas o cualquier tema sobre política americana, teoría de juegos, relaciones internacionales, economía o mercados de energía, hasta que cualquier cosa (...)