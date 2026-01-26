Pekín afirma que batirá la superioridad aérea de EEUU con 1.000 aviones ‘invisibles’ J-20

Justin Bronk no es un piloto de combate, pero sus advertencias están resonando en los pasillos del Pentágono con la fuerza de un estampido sónico. Como investigador principal de poder aéreo en el Royal United Services Institute (RUSI) de Londres, Bronk ha identificado un cambio tectónico en el equilibrio militar global: China está en camino de tener una fuerza de 1.000 cazas furtivos J-20, todos operativos para 2030. Según el informe de RUSI 'The Evolution of Russian and Chinese Air Power Threats', este despliegue masivo por parte del Ejércit