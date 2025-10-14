edición general
Pedro Sánchez dice que no se pronuncia sobre los Premios Nobel y que por ello no felicitó a María Corina Machado, pero la Red se inunda de tuits suyos felicitando a ganadores de otros años

Pedro Sánchez, dijo hoy martes que no se pronuncia sobre los Premios Nobel y no entra "a valorar" estos premios y, por ello, no felicitó a María Corina Machado tras ganar el de la Paz este año "Nunca felicito el premio Nobel", añadió Sánchez. Sin embargo, las redes se han inundado de mensajes del presidente recordando sus mensaje felicitando a otros galardonados con el Nobel de la Paz como Juan Manuel Santos, el Programa Mundial de Alimentos, a Denis Mukwege y Nadia Murad, a Malala Yousafzai y al primer ministro etíope Abiy Ahmed

| etiquetas: pedro sánchez , venezuela , maría corina machado , nobel , paz , maduro
46 comentarios
A.more #1 A.more
A lo mejor le da vergüenza felicitar a una golpista
Kmisetas #25 Kmisetas
#1 Los amnistía en su propio país, como le va a dar vergüenza felicitarles?

Sánchez es como un filtro de Instagram: cambia de postura según quién salga en la foto. Si el Nobel lo gana alguien que le cae bien, “un referente mundial por la paz y la justicia social”; si lo gana alguien incómoda para su narrativa, entonces “no se pronuncia sobre premios”. Qué casualidad, justo el mismo principio ético que aplica con la corrupción de casa.
#28 Somozano
#25 pero siempre siempre en el lado correcto de la historia
Con ZP siendo el correveidile del régimen de Maduro y al mismo tiempo el encargado de negocios del régimen chino
Es curioso como el socialdemócrata moderado y europeo de ZP no tenga ni una puta amistad entre la izquierda moderada (o sin moderar) en Europa
Alguien le ha visto dando conferencias en la universidad de Copenhague?
No, el siempre entre sombras con dictaduras asiáticas o sudamericanas
#45 Toponotomalasuerte
#25 los dos golpes de estado que hubo en españa desde el 36 son de la basura regre.
A ver si nos miramos las sentencias que a nadie se le condenó por golpe de estado. Eso sí, las penas fueron mayores y pasaron más en la cárcel que el resto de golpistas excepto tejero.
Tarod #26 Tarod
#1 Golpista sí curioso. Y Franco era un demócrata.
madeagle #33 madeagle
#1 Pues que no sea timido y que lo diga
#41 Ricochet
#1 Imposible, no ganó el Nobel de la paz, Nicolás Maduro.
#3 davidvsgoliat
No felicita a una ultraderechista simpatizante de Vox y aún tendrá que dar explicaciones...
#7 Somozano
#3 Espero que el día que se muera Almodóvar no critiqueis el silencio de PP y VOX
O que Atocha vuelva a llamarse Atocha y no Almudena Grandes cuyo mayor merito fue pelotear al PSOE
O...
#12 xavigo
#7 O que la Diagonal se vuelva a llamar Avda. del Generalísimo.

Comparando churras con merinas como si no hubiera un mañana… :clap:
#13 eipoc
#7 Ya estamos con la falsa equidistancia como si esto fuese cuestión de colores o de culos.
Apoyar fascistas -> mal, darles las espalda -> bien.
Así que deja de justificar a quienes ensalzan franquistas, anda, que no lo único que hace es retratarte.
Pablosky #14 Pablosky
#7 ¿el único mérito de Almudena Grandes fue pelotear al psoe?

Tu mensaje podría llamarse “dime que no he abierto un libro en la vida sin decirme que no he abierto un libro en la vida” :troll:
Macnulti_reencarnado #31 Macnulti_reencarnado
#14 la nobel de literatura Almudena grandes.
#32 Somozano
#14 Una escritora sin más. Pero no merece que su nombre este en la mayor estación del país. O está por encima de Cervantes, Quevedo, Pérez Galdós, Pardo Bazán, Lorca, Cela...?
Estaciones de tren
Debe ser que la constitución marca que lleven el nombre de gente de izquierdas
Bilbao Indalecio Prieto
Málaga María Zambrano
Córdoba Julio Anguita
Atocha Almudena Grandes
Chamartín Clara Campoamor
Burgos Rosa Manzano
...
Santa Justa era del PSOE?
En León el pleno hace años de todos los partidos le…   » ver todo el comentario
#15 osids
#7 el mérito de Almudena grandes es pelotear al PSOE? Madre del amor hermoso
2 K 33
#36 Somozano
#15 Y el de su marido. Por eso está de director del instituto Cervantes
La hija como les salio facha pues no tendrá carguito
have_a_nice_day #42 have_a_nice_day
#7 De verdad que el único mérito sea pelotear al PSOE, por ahí si que no jajajaj
0 K 10
Jaime131 #11 Jaime131
#3 Lo que ocurre es que la explicación que ha dado no cuela.
SeñorPresunciones #17 SeñorPresunciones *
#11 Eso es.

Si el tipo dijese claramente que no felicita a golpistas, pues ok.
Si la hubiese felicitado, pues ok también.

Lo jodido es buscar la cuadratura del círculo para estar a bien con todo el mundo. No suele funcionar.
#44 brandao *
#11 Están Pedro Sanchez y quienes celebran que no se felicite entregar el nobel de la paz a una golpista, tan preocupados por que "no haya colado" en tu casa esa excusa. Seguro que estaba pensando mucho en ello mientras se pronunciaba, en la decepción que os ibais a llevar, porque vuestros sentimientos y opiniones son taaan importantes.
0 K 7
Jaime131 #46 Jaime131
#44 Decepción ninguna. Sé que los políticos son mentirosos por definición.
Kmisetas #27 Kmisetas
#3 Pero si directamente ha dicho que respeta su trabajo. Este tío es un hipócrita que dice lo que más le interesa en cada momento. Dejad de blanquear a psicópatas.
platypu #30 platypu *
#3 sabes lo del tonto y la luna? o era el dedo?
#2 poxemita
Ya estamos con las tonterías, que ese era el Pedro Sánchez de antes de 2025, y el de 2026 aun tiene que plantearse si felicita o no a premios Nobel.
volandero #6 volandero
El Nobel de la Paz tiene la misma credibilidad que el Balón de Oro.
Veelicus #5 Veelicus
Bien que hace no felicitandola, eso te puede hacer complice a futuro de un ataque de EEUU contra Venezuela para ponerla de presidenta
#8 Somozano
#5 Ponerla?
Y quien puso al actual?
El pueblo no desde luego
Mikhail #39 Mikhail
#8 Tranquilo, que sabemos con certeza quién pondrá a el o la siguiente.  media
#10 DenisseJoel *
Lo que faltaba, ahora los fachas quieren que les den el pésame por cada muerto, y que les feliciten por cada premio que compren. Incluso a un peligroso izquierdista radical como Perro Sanxe le piden detalles y cortesías.

Son la internacional de llorones sin fronteras.
#18 Cntrl
#10 un presidente que no mienta a sus ciudadanos sería el mínimo para cualquiera que no sea un fanático
#19 DenisseJoel
#18 Jajaja, ¿algún ejemplo?
#20 Cntrl
#19 cualquiera que no haya sido presidente, desde Díaz a Abascal
#22 DenisseJoel
#20 ¿Abascal no miente?
#37 Somozano
#10 Entonces haremos lo propio con los vuestros
Torrezzno #21 Torrezzno
Pedro no miente. Solo cambia de opinión
SeñorPresunciones #9 SeñorPresunciones
Home, después de la liada del Pollo Carvajal y de participar en acciones terroristas de Ok Kagarro, como para felicitarla.
#16 Cntrl
Rápido a defender al mentiroso. Perdón, al que cambia de opinión
loborojo #4 loborojo
Es el premio de consolación para Trump, como no se lo han dado a él ni a Netanyahu que se lo den a Guaido
platypu #29 platypu
El jefe de meneame mintiendo? pero que me cuentas
#34 ombresaco
Por un lado, no pierde nada por felicitar, creo que es un tema de elegancia. Y más fácil de defender, que se felicita a todos (como ya ha hecho antes) por cortesía.

Y por otro lado, según es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz

Se otorga cada año desde 1901 (con excepciones) «a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz», según el testamento de Alfred Nobel

No he seguido demasiado la trayectoria de Corina, pero parece que este año es una excepción
berkut #24 berkut
Igual no podría dormir tranquilo la felicita...
Mala #40 Mala *
Sea de izquierdas o de derechas, lo que no es de recibo es que tenga que vivir escondida y sea perseguida por un gobierno ilegítimo como consecuencia de sus ideas políticas..
Pero claro, si el perseguido fuese de izquierdas y el que lo persigue de derechas... ya sería otra cosa
Eversmann #23 Eversmann
Pero Pedro candidato o Pedro presidente?
platypu #35 platypu
#23 Los dos
#43 Borgiano
Sanchiflas diciendo una cosa y la contraria... da igual cuando lo leas.
#38 bibubibu
A una puta asesina golpista no hay que felicitarla, hay que mandarla al trullo directamente como a su amigo Bolsonaro y la Yañez.
