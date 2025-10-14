Pedro Sánchez dice que no se pronuncia sobre los Premios Nobel y que por ello no felicitó a María Corina Machado, pero la Red se inunda de tuits suyos felicitando a ganadores de otros años

Pedro Sánchez, dijo hoy martes que no se pronuncia sobre los Premios Nobel y no entra "a valorar" estos premios y, por ello, no felicitó a María Corina Machado tras ganar el de la Paz este año "Nunca felicito el premio Nobel", añadió Sánchez. Sin embargo, las redes se han inundado de mensajes del presidente recordando sus mensaje felicitando a otros galardonados con el Nobel de la Paz como Juan Manuel Santos, el Programa Mundial de Alimentos, a Denis Mukwege y Nadia Murad, a Malala Yousafzai y al primer ministro etíope Abiy Ahmed
| etiquetas: pedro sánchez , venezuela , maría corina machado , nobel , paz , maduro
Sánchez es como un filtro de Instagram: cambia de postura según quién salga en la foto. Si el Nobel lo gana alguien que le cae bien, “un referente mundial por la paz y la justicia social”; si lo gana alguien incómoda para su narrativa, entonces “no se pronuncia sobre premios”. Qué casualidad, justo el mismo principio ético que aplica con la corrupción de casa.
Con ZP siendo el correveidile del régimen de Maduro y al mismo tiempo el encargado de negocios del régimen chino
Es curioso como el socialdemócrata moderado y europeo de ZP no tenga ni una puta amistad entre la izquierda moderada (o sin moderar) en Europa
Alguien le ha visto dando conferencias en la universidad de Copenhague?
No, el siempre entre sombras con dictaduras asiáticas o sudamericanas
A ver si nos miramos las sentencias que a nadie se le condenó por golpe de estado. Eso sí, las penas fueron mayores y pasaron más en la cárcel que el resto de golpistas excepto tejero.
O que Atocha vuelva a llamarse Atocha y no Almudena Grandes cuyo mayor merito fue pelotear al PSOE
O...
Comparando churras con merinas como si no hubiera un mañana…
Apoyar fascistas -> mal, darles las espalda -> bien.
Así que deja de justificar a quienes ensalzan franquistas, anda, que no lo único que hace es retratarte.
Tu mensaje podría llamarse “dime que no he abierto un libro en la vida sin decirme que no he abierto un libro en la vida”
Estaciones de tren
Debe ser que la constitución marca que lleven el nombre de gente de izquierdas
Bilbao Indalecio Prieto
Málaga María Zambrano
Córdoba Julio Anguita
Atocha Almudena Grandes
Chamartín Clara Campoamor
Burgos Rosa Manzano
...
Santa Justa era del PSOE?
En León el pleno hace años de todos los partidos le… » ver todo el comentario
La hija como les salio facha pues no tendrá carguito
Si el tipo dijese claramente que no felicita a golpistas, pues ok.
Si la hubiese felicitado, pues ok también.
Lo jodido es buscar la cuadratura del círculo para estar a bien con todo el mundo. No suele funcionar.
Y quien puso al actual?
El pueblo no desde luego
Son la internacional de llorones sin fronteras.
Y por otro lado, según es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_la_Paz
Se otorga cada año desde 1901 (con excepciones) «a la persona que haya trabajado más o mejor en favor de la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos alzados y la celebración y promoción de acuerdos de paz», según el testamento de Alfred Nobel
No he seguido demasiado la trayectoria de Corina, pero parece que este año es una excepción
Pero claro, si el perseguido fuese de izquierdas y el que lo persigue de derechas... ya sería otra cosa