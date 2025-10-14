Pedro Sánchez dice que no se pronuncia sobre los Premios Nobel y que por ello no felicitó a María Corina Machado, pero la Red se inunda de tuits suyos felicitando a ganadores de otros años

Pedro Sánchez, dijo hoy martes que no se pronuncia sobre los Premios Nobel y no entra "a valorar" estos premios y, por ello, no felicitó a María Corina Machado tras ganar el de la Paz este año "Nunca felicito el premio Nobel", añadió Sánchez. Sin embargo, las redes se han inundado de mensajes del presidente recordando sus mensaje felicitando a otros galardonados con el Nobel de la Paz como Juan Manuel Santos, el Programa Mundial de Alimentos, a Denis Mukwege y Nadia Murad, a Malala Yousafzai y al primer ministro etíope Abiy Ahmed