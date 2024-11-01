edición general
Una pareja de Cádiz exige el pago del cubierto en la invitación de boda y se queda compuesta y sin asistentes

Daría es una joven de Cádiz que ha decidido dar el 'sí, quiero' a su pareja, Rubén. Ambos han ido planificando la boda al detalle pero se han encontrado con un imprevisto: no tienen invitados. El problema habría sido el exigir en la invitación que los asistentes abonaran el coste del cubierto, del menú del restaurante, algo que creen que es lo que no ha gustado a las personas que querían que acudieran a la celebración.

javierchiclana #3 javierchiclana *
Pues a mi me parece perfecto el sistema... que, entiendo, exime de regalo. 25 pavos baratísimo para un cubierto y sus "familiares y amigos unos ratas"... lo que me parece excesivo es el tiempo de antelación para confirmar... más de 3 meses... quizás ahí estuvo el problema.
1 K 23
JackNorte #4 JackNorte
#3 Sin duda es fallo de no conocer a su familia.
0 K 12
Connect #10 Connect
Yo si se que les hace ilusión casarse y me piden 25€ cochinos por un menú porque van justos de dinero, pues pago y para adelante. Joder, que hasta se ve que no han querido sacarse nada extra.

Buena limpia han hecho de amigos. Eso sí ha sido un regalazo.
0 K 16
Fotoperfecta #8 Fotoperfecta
Es que como leí hace un tiempo, hoy en día no son invitaciones de boda, son entradas.
Si tengo que pagar entrada para un evento al que no quiero ir la respuesta está clara.
0 K 13
#9 marsupilamix
25 € un menú de boda,20€ barra libre (opcional) ¿y no van? .....
Ponerse como Las Grecas por 45 pavos no lo haces ni en sudamerica.
1 K 13
Barney_77 #1 Barney_77
Si tienes que exigir el cubierto para poder invitar, mejor no celebres nada.
0 K 12
#2 kreator
EXIGIR, no sugerir, ni poner el número de cuenta y a compensar... EXIGIR
0 K 10
Lenari #5 Lenari
Si no andan justos de dinero y no tienen para la boda, y no piden regalos pero piden que cada uno pague el menú, tampoco parece tanto problema. Y eran 25 euros, que no se han subido a la parra y pedido que la gente pagara menús de cinco estrellas.

Pero bueno, esto es España, es el país donde las apariencias es lo que importa, y esto resultó ser "mal visto".
0 K 10
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
no se, para mi que eso ha sido la excusa para escaquearse, algo tiene que haber mas :popcorn:
0 K 7
Estoeslaostia #7 Estoeslaostia
Vaya negosi. Cobran 25 por cabeza y el menú les cuesta 12.
Raaaatasss!!!
0 K 7

