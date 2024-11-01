Una pareja de Cádiz exige el pago del cubierto en la invitación de boda y se queda compuesta y sin asistentes

Daría es una joven de Cádiz que ha decidido dar el 'sí, quiero' a su pareja, Rubén. Ambos han ido planificando la boda al detalle pero se han encontrado con un imprevisto: no tienen invitados. El problema habría sido el exigir en la invitación que los asistentes abonaran el coste del cubierto, del menú del restaurante, algo que creen que es lo que no ha gustado a las personas que querían que acudieran a la celebración.
Buena limpia han hecho de amigos. Eso sí ha sido un regalazo.
Si tengo que pagar entrada para un evento al que no quiero ir la respuesta está clara.
Ponerse como Las Grecas por 45 pavos no lo haces ni en sudamerica.
Pero bueno, esto es España, es el país donde las apariencias es lo que importa, y esto resultó ser "mal visto".
Raaaatasss!!!