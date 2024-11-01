edición general
La paradoja española: millones de viviendas vacías y miles de familias sin hogar

El dilema es político y ético. ¿Debe el Estado proteger el derecho constitucional a una vivienda digna o resignarse a que el mercado la trate como un bien de lujo? No se trata de expropiar, sino de recuperar el control sobre un bien esencial que condiciona la vida. Cada casa vacía es un símbolo de un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la dignidad. Y cada familia sin hogar recuerda que el problema no es la falta de viviendas, sino la falta de voluntad política para ponerlas al servicio de la gente.

comentarios
#3 Alcalino *
lo he dicho muchas veces por aquí: Es tan sencillo como poner un impuesto progresivo exponencial al IBI.

Primera casa, no pagas nada.
Segunda casa, pagas el IBI actual
Tercera casa, pagas el IBI al cuadrado.
Cuarta casa, vas a pagar que te van a dar ganas de venderla.

Imagino que esto no se hace porque el mayor terrateniente de España es... la Iglesia Católica, y ya sabemos que a esta no se la toca.
Battlestar #7 Battlestar
#1 Hay vivienda, pero muchas están paradas, porque el propietario tiene un miedo exacerbado a """perderla""" y prefiere pagar por tenerla vacía que alquilarla.

Yo no paro de ver la gente quejándose de los precios de las viviendas que se alquilan, que si el alquiler turístico Narices, esas viviendas por lo menos se usan. Si tratas de regular esas cosas, de marcar precios... es una palmadita en la espalda a unos pocos, y dejas contentos a otros pocos porque los…   » ver todo el comentario
#6 MADMax2
#4 desde hacer un tiempo las viviendas duran segundos cuando las ponen en los portales inmobiliarios
Ratef #1 Ratef
Donde la gente quiere vivir no hay viviendas.
#4 Piscardo_Morao
#1 "Donde la gente quiere vivir no hay viviendas"

Te ha faltado añadir "a un precio asequible para una familia de clase trabajadora".
Findeton #8 Findeton
#1 Lo que dices es totalmente cierto. Ada Colau como alcaldesa midió exhaustivamente las viviendas vacías en Barcelona en 2019 y le salió un 1.2%. A diferencia del método laxo del INE, Colau mandó visitar todas las cien mil viviendas posiblemente vacías.
Battlestar #5 Battlestar
El problema es precisamente que el estado quiere las dos cosas, que sea un bien de mercado, porque eso genera dinero para el estado, y al mismo tiempo que sea un bien de primera necesidad que puede regular a gusto. Dependiendo de como le convenga.
Ratef #2 Ratef
Falta voluntad política para descafeinar los nodos tensionados. Y para crear un parque de viviendas públicas en régimen de alquiler que sobreviva al cambio de gobierno de cada legislatura.
