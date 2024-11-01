La paradoja española: millones de viviendas vacías y miles de familias sin hogar

El dilema es político y ético. ¿Debe el Estado proteger el derecho constitucional a una vivienda digna o resignarse a que el mercado la trate como un bien de lujo? No se trata de expropiar, sino de recuperar el control sobre un bien esencial que condiciona la vida. Cada casa vacía es un símbolo de un sistema que prioriza la rentabilidad sobre la dignidad. Y cada familia sin hogar recuerda que el problema no es la falta de viviendas, sino la falta de voluntad política para ponerlas al servicio de la gente.
| etiquetas: opinión , vivienda , familias , política , ética , rentabilidad
Primera casa, no pagas nada.
Segunda casa, pagas el IBI actual
Tercera casa, pagas el IBI al cuadrado.
Cuarta casa, vas a pagar que te van a dar ganas de venderla.
Imagino que esto no se hace porque el mayor terrateniente de España es... la Iglesia Católica, y ya sabemos que a esta no se la toca.
Yo no paro de ver la gente quejándose de los precios de las viviendas que se alquilan, que si el alquiler turístico Narices, esas viviendas por lo menos se usan. Si tratas de regular esas cosas, de marcar precios... es una palmadita en la espalda a unos pocos, y dejas contentos a otros pocos porque los… » ver todo el comentario
Te ha faltado añadir "a un precio asequible para una familia de clase trabajadora".