El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha aprobado una nueva ordenanza del IBI que penaliza las viviendas vacías de grandes propietarios. Los inmuebles desocupados más de dos años tendrán un recargo del 50%, que subirá al 100% si superan los tres años. También habrá incrementos adicionales para quienes acumulen varias viviendas vacías. La norma define excepciones como traslados laborales, dependencia, rehabilitación u oferta de venta o alquiler. Además, reduce el tipo del IBI para suelo urbanizable y mantiene diversas bonificaciones fiscales