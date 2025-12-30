edición general
25 meneos
23 clics
El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías

El pueblo a ocho kilómetros de Cáceres que da ejemplo y castigará con hasta el doble del IBI a las viviendas vacías

El Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres ha aprobado una nueva ordenanza del IBI que penaliza las viviendas vacías de grandes propietarios. Los inmuebles desocupados más de dos años tendrán un recargo del 50%, que subirá al 100% si superan los tres años. También habrá incrementos adicionales para quienes acumulen varias viviendas vacías. La norma define excepciones como traslados laborales, dependencia, rehabilitación u oferta de venta o alquiler. Además, reduce el tipo del IBI para suelo urbanizable y mantiene diversas bonificaciones fiscales

| etiquetas: malpartida , caceres , ibi , viviendas vacias
21 4 0 K 263 actualidad
11 comentarios
21 4 0 K 263 actualidad
Comentarios destacados:    
Olepoint #7 Olepoint *
Tuve problemas para encontrar vivienda en el pueblo de la "España vacía" donde actualmente resido con doscientos y pico habitantes durante el año (aunque esta semana ya van 5 fallecidos por exceso de años), ¿ El problema ? No alquilan, son casas que están 11 meses y 1 semana cerrados al año y vacías, solo en agosto durante 3 semanas se llena, el resto del año, viviendas vacias. Son los hijos de aquellos que se marcharon a Francia a trabajar, que usan la vivienda de sus padres o abuelos para las vacaciones, pues en Francia no se lo pueden permitir unas vacaciones, esto les es mucho más barato, incluso se meten varias familias (de hermanos) en una sola vivienda.
2 K 28
Ludovicio #10 Ludovicio
Poco me parece.
1 K 23
Feindesland #4 Feindesland *
Buena idea para joder a los pobres. Tienes una casa hecha una mierda, no tienes pasta para rehabilitarla y te doblan el IBI. Cojonudo.
En un pueblo como ese, ¿qué proporción de casas habitables vacías frente a tugurios inmundos vacios os parece que habrá?

:wall: :wall: :wall: :wall:
1 K 17
reithor #5 reithor
#4 en el segundo párrafo: "siempre que pertenezcan a titulares con cuatro o más viviendas." No creo que casi nadie considere pobre a quien tiene 4 o más viviendas.
9 K 115
Feindesland #6 Feindesland
#5 Ah, coño, que había que leerlo.

(Gracias)
3 K 38
ochoceros #11 ochoceros
#5 De todas maneras pagar "hasta" el doble de IBI me parece una tomadura de pelo para quien luego meterá unos sablazos terribles en las mensualidades del alquiler en cuanto suban los precios en la zona.

El IBI debería de ser exponencial, esté ocupada la casa o no, porque si no medidas como estas no ponen techo a la especulación y a la acumulación infinita de inmuebles.
0 K 11
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#4 Tengo una passata de estrella Michelin. Creo que todo el pueblo en si es un tugurio inmundo. Pero estoy de acuerdo en que rebajar el IBI a la mitad terminaría con el problema del chabolismo bolivariano rampante en Malpartida.
0 K 11
Zarangollo #9 Zarangollo
#4 igual podrían plantearse venderla...
0 K 10
#3 tropezon *
Cantinero, que cunda el ejemplo entonces.

Como dice el titular
0 K 15
Kantinero #2 Kantinero
Eso ya lo hacen muchas ciudades hace años
0 K 13
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Según como sean, les sale más a cuenta renunciar a los escombros.
0 K 8

menéame