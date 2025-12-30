Lo de La Vivienda

Este año, uno de los principales temas de conversación en las cenas de Navidad, la de mis familiares fachas-conservadores, la de mis amigos progresistas-socialistas y la de los de clase de la uni, ha sido por supuesto La Vivienda. También en el Menéame es un tema recurrente y esta mañana estaba desayunando con el enésimo meneo sobre "paradojas españolas", que en realidad NO, no es ninguna "paradoja" ni "exclusivo de España" aunque no os queréis enterar nadie, y me he puesto a escribir un comentario que, como me pasa siempre, se ha salido de madre. Así que le meto este párrafo extra, lo convierto en un Artículo y me quedo como Dios, que para eso están los artículos. Vamos allá.

La de pajas mentales que os hacéis todos, progres y fachas, dando vueltas en círculo y diciendo siempre las mismas naderías: que si los okupas, que si los alquileres, que si el IBI, que si nosequé.

En Valencia no hay viviendas. Hay solares. Y todo el mundo quiere vivir en Valencia porque es una ciudad de moda. Lo mismo en pueblos de alrededor y área metropolitana.

La vivienda en España está completamente liberalizada exactamente igual que en el resto de Europa. Nada ni nadie te impide comprar un solar y hacerte una vivienda. Sólo tienes que pagarlo. Nada ni nadie impide a ningún promotor construir viviendas y venderlas. Nada. No existe ninguna ley que lo prohîba. El promotor inmobiliario, el constructor, sólo tienen que ir, comprar el solar, cumplir con los requisitos urbanísticos mínimos para que esto no se convierta en una favela brasileira ni se te caiga la casa en la cabeza como cuando las construía Jesús Gil, consturir su bloque de pisos y venderlos. Tú, también puedes hacerlo. Un amigo mío empresario bastante acaudalado, lo ha hecho: se ha comprado un solar, en su pueblo del extrarradio de Valencia, y se está haciendo su casoplón nuevo.

La Administración no lo va a hacer, porque vivimos en el Capitalismo y de la vivienda se encarga El Sector Privado. El Estado, ni tampoco la Comunidad, van a ponerse a construir las viviendas necesarias porque jamás lo han hecho y no van a empezar ahora a menos que votéis en masa, mayoría absoluta, a partidos socialistas/comunistas y cuando lo hagáis los ricos se van a largar todos y Europa va a empezar con multas por hacer rojeliadas, dejando a este país como Venezuela. Literalmente.

Y volviendo al tercer párrafo: he estado paseando estas Navidades por el Centro de Valencia. Solares, los que te dé la gana. Vallados, en propiedad del Sector Privado, en plena ciudad vieja, desde Rita por lo menos. ¿En construcción? De ellos, tres. Tres Hoteles, para que vengan los turistas.

Ahí tienes todo el interés del Sector Privado en darte una vivienda.

Como anotación final: Joan Ribó, de Compromís, no movió ni un miserable dedo para arreglar ese problema. Ocho añazos en la Alcaldía de Valencia y todo lo que queda por recordar son los putos carriles-bici, la Plaza del Ayuntamiento reformada y la Plaza de La Virgen reformada.Algo que al 99% de los valencianos, es decir a todos los que no son los millonarios que viven en el mismísimo centro, se la sopla. Luego que por qué no ganamos elecciones y que por qué la gente vota al PP. Pos molt sensillo: perque l'alcalde és un fill de puta (los valencianos de verdad entenderán ésto).

Corolario: si el Estado NO lo hace con los impuestos que te recoge, no esperes que venga un Ángel Privado a dártelo. Una verdad universal, inamovible, atemporal, real como una montaña y como que por la mañana sale el sol.