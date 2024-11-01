edición general
32 meneos
31 clics
El Papa responde al Secretario de Guerra de EEUU: "Dios no puede ser reclutado en la oscuridad" [EN]

El Papa responde al Secretario de Guerra de EEUU: "Dios no puede ser reclutado en la oscuridad" [EN]

Días después de que Pete Hegseth dijera que la guerra de Estados Unidos en Irán está protegida por Dios, el Papa León XIV denunció a quienes "involucran el nombre de Dios en las elecciones de muerte."

| etiquetas: león xiv , irán , eeuu , israel
28 4 0 K 321 actualidad
6 comentarios
28 4 0 K 321 actualidad
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Dios no puede ser reclutado porque no existe.
3 K 56
#3 diosmioporque
#1 Aparentemente.
Recuerda,
es difícil demostrar que dios existe.
Es difícil demostrar que dios no existe.
Otra cosa es la probabilidad de todo ello.
0 K 9
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
#3 Ahí entra el argumento de la tetera de Russell. Es igual de difícil probar que existe o no una tetera dando vueltas al sol, o que existen los hobbits. Por simplificar, decidimos no creer en cosas imaginarias y basarnos en datos empíricos.
1 K 36
pitercio #4 pitercio
Papa Yankee, el cheto le soba el lomo a los fanáticos con jet del telepredicamento, ese es su club. Por otro lado, los genocidas judaicos quieren exterminar a los islámicos y más tarde a los cristianos, ya están en ello de hecho, han atacado y asesinado las comunidades de cristianos más antiguas del mundo. Ya estabas tardando en elegir bando tronko. Con los chiíeses de puede hablar, habéis compartido negocio quince siglos.
0 K 20
#6 drstrangelove
Dios no juega a los dados con el Universo, dicen.
0 K 11
EldelaPepi #2 EldelaPepi
Le ha hecho un sagrado corte de manga.
0 K 9

menéame