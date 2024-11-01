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El Papa responde al Secretario de Guerra de EEUU: "Dios no puede ser reclutado en la oscuridad" [EN]
Días después de que Pete Hegseth dijera que la guerra de Estados Unidos en Irán está protegida por Dios, el Papa León XIV denunció a quienes "involucran el nombre de Dios en las elecciones de muerte."
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#1
Esteban_Rosador
*
Dios no puede ser reclutado porque no existe.
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#3
diosmioporque
#1
Aparentemente.
Recuerda,
es difícil demostrar que dios existe.
Es difícil demostrar que dios no existe.
Otra cosa es la probabilidad de todo ello.
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#5
Un_señor_de_Cuenca
#3
Ahí entra el argumento de la tetera de Russell. Es igual de difícil probar que existe o no una tetera dando vueltas al sol, o que existen los hobbits. Por simplificar, decidimos no creer en cosas imaginarias y basarnos en datos empíricos.
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#4
pitercio
Papa Yankee, el cheto le soba el lomo a los fanáticos con jet del telepredicamento, ese es su club. Por otro lado, los genocidas judaicos quieren exterminar a los islámicos y más tarde a los cristianos, ya están en ello de hecho, han atacado y asesinado las comunidades de cristianos más antiguas del mundo. Ya estabas tardando en elegir bando tronko. Con los chiíeses de puede hablar, habéis compartido negocio quince siglos.
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#6
drstrangelove
Dios no juega a los dados con el Universo, dicen.
0
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#2
EldelaPepi
Le ha hecho un sagrado corte de manga.
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