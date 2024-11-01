·
13
meneos
38
clics
Es oficial: el BOE abre la puerta a sustituir arcenes por carriles bici en las carreteras nacionales
La siniestralidad de ciclistas en España sigue en números elevados y la causa más común son los atropellos o colisiones con los vehículos a motor.
bicicleta
boe
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#3
Lord_Cromwell
Ahora quitarán los arcenes
3
K
56
#5
ombresaco
#3
eso es lo que yo he pensado... si quitan los arcenes, bajarán la velocidad máxima para esas carreteras o tramos...
1
K
20
#7
GEP_Gun
#3
#5
por eso han quitado la excepcion de los +20 en adelantamientos y proximamente bajaran el limite a 70 en nacionales. si es que no tienen idea buena
0
K
9
#1
hdblue
Así los ciclistas podrán seguir yendo por la carretera en lugar de por el
arcén
carril bici.
5
K
50
#2
calde
*
Una aberración que bicis, coches y camiones compartan el mismo espacio. Debe haber barrera física con las bicis en carreteras.
1
K
26
#4
Martillo_de_Herejes
#2
En la carretera que va de Elche a Dolores se abrió un carril bici completamente independiente.... Es raro ver a algún ciclista circulando por él.
4
K
41
#11
SegarroAmego
#4
hombreeee los carriles bici son para domingueros. A los pro que van a "hentrenah" les parece un insulto ir en carril bici
0
K
6
#9
Connect
Estamos hablando de vías de circulación que se diseñaron con un ancho suficiente para circular dos vehículos en ambos sentidos. Y muchas veces en unos años en que los coches eran más pequeños.
Ahora los coches han crecido, son más voluminosos y esas vías además deben incluir ciclistas.
Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos la cifra de ciclistas muertos en carretera.
0
K
15
#8
MoñecoTeDrapo
A los tractores, carros de tracción animal y peatones que les den.
1
K
14
#6
GEP_Gun
en vez de hacerlo solo en nacionales, que hagan algo en las vias donde suelan transitar ciclistas
0
K
9
#10
DarthMatter
Tratándose de Españistán, el resultado final podría llegar a ser 'cualquier cosa'
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
