Es oficial: el BOE abre la puerta a sustituir arcenes por carriles bici en las carreteras nacionales

La siniestralidad de ciclistas en España sigue en números elevados y la causa más común son los atropellos o colisiones con los vehículos a motor.

Lord_Cromwell
Ahora quitarán los arcenes :wall:
ombresaco
#3 eso es lo que yo he pensado... si quitan los arcenes, bajarán la velocidad máxima para esas carreteras o tramos...
GEP_Gun
#3 #5 por eso han quitado la excepcion de los +20 en adelantamientos y proximamente bajaran el limite a 70 en nacionales. si es que no tienen idea buena :wall:
hdblue
Así los ciclistas podrán seguir yendo por la carretera en lugar de por el arcén carril bici.
calde
Una aberración que bicis, coches y camiones compartan el mismo espacio. Debe haber barrera física con las bicis en carreteras.
Martillo_de_Herejes
#2 En la carretera que va de Elche a Dolores se abrió un carril bici completamente independiente.... Es raro ver a algún ciclista circulando por él.
SegarroAmego
#4 hombreeee los carriles bici son para domingueros. A los pro que van a "hentrenah" les parece un insulto ir en carril bici
Connect
Estamos hablando de vías de circulación que se diseñaron con un ancho suficiente para circular dos vehículos en ambos sentidos. Y muchas veces en unos años en que los coches eran más pequeños.

Ahora los coches han crecido, son más voluminosos y esas vías además deben incluir ciclistas.

Luego nos echamos las manos a la cabeza cuando vemos la cifra de ciclistas muertos en carretera.
MoñecoTeDrapo
A los tractores, carros de tracción animal y peatones que les den.
GEP_Gun
en vez de hacerlo solo en nacionales, que hagan algo en las vias donde suelan transitar ciclistas
DarthMatter
Tratándose de Españistán, el resultado final podría llegar a ser 'cualquier cosa' :palm:  media
