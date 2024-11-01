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Office EU: la suite ofimática europea de código abierto
Office EU es una plataforma creada para los usuarios europeos que incluye documentos, correo, calendario y videollamadas sin depender de Microsoft ni Google.
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