Un nuevo vídeo revela que Mazón conocía las alertas hidrológicas una hora antes de la comida

Continúan apareciendo vídeos y sobre todo audios que completan la cronología del 29 de octubre, día de la dana en la que murieron 229 personas. RTVE ha publicado este jueves imágenes breves del mudo de la reunión que mantuvo el president Carlos Mazón con los agentes sociales, el último acto oficial que tuvo el jefe del Consell antes de irse a la comida en El Ventorro

woody_alien #1 woody_alien
Rata embustera, cerdo asesino. Y ahí sigue con su cara de cemento y su vergüenza inexistente.
4
#3 fremen11
Pero no entran a por él y le hacen un Gadafi.....
1
pitercio #2 pitercio
Joer, patrón genocida como Ayuso y Monilla. En el pepe no prospera ninguno que no sea un criminal capaz de las mayores miserias.
0
Malinke #4 Malinke
Es que ya no entiendo nada y no sé cuál de las dos opciones es peor: saberlo o no saberlo, pero es que cualquiera de las dos sería motivo para que ese tío ya no estuviera ahí como presidente y a nadie se le ocurriera defender su actuación. Y ahí está y hay mucha gente defendiéndole. No es un buen indicador para una democracia y un Estado de derecho.
0
Lutin #5 Lutin
Sí a mí se me muere un familiar por la incompetencia de este desgraciado lo corro a pedradas hasta que no pueda más, maldito impresentable.
0
NinjaBoig #6 NinjaBoig
Hasta que a asesinos como este no los cuelguen o decapiten públicamente, seguirá igual.
Ojalá no fuera así, pero ésa es la verdad.
Pq sino se justifica el asesinato por dejadez galopante, hasta con desprecio y pitorreo. ¬¬
Que no hablamos de accidentes, ni de corrupción o robos... hablamos de asesinatos en masa, y no pasa nada...! :-O
0
#8 famufa
...antes de "la comida". Incluso antes del almuerzo.
0

