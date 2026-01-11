·
42
meneos
84
clics
Un nuevo tipo de fascismo que afecta al mundo entero
La autora, Siri Hustvedt, defiende que lo que representa Trump no es conservadurismo y que los medios de comunicación deben empezar a llamarlo por su nombre.
|
etiquetas
:
eeuu
,
trump
,
nuevo tipo
,
fascismo
,
mundo
,
política
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Jointhouse_Blues
Los medios forman parte del tinglado. Van a decir mu.
3
K
44
#5
oceanon3d
*
#2
Lo mismo que las primeras décadas del siglo pasado ... estamos casi en el mismo con un poco de maquillaje de realidad temporal. Y el periodismo, una parte importante, como siempre la herramienta mas adecuada para esta gente.
En mucha pelis hemos visto el argumento ¿y si hubieran asesinado a Hitler al principio de los treinta? ... es muy posible que nos hubiéramos ahorrado la 2 guerra mundial,
Ahora pienso seriemente en los benéficos de que apliquen esa formula a Trump.
2
K
29
#8
Jointhouse_Blues
*
#5
El problema no es trump, son quienes están detrás suyo moviendo los hilos. Él solo es el payaso designado para distraer la atención del público con sus memeces, mientras los otros saquean el mundo sin recivir la atención de los medios.
0
K
12
#10
oceanon3d
*
#8
Puede que tengas algo de razón pero Trump es un universo en si mismo ... si se derrumba hay muchas posibilidades de que todo se reconduzca a algo mas manejable dada las fuerzas actuales que tiran en su contra.
1
K
17
#9
Moixa
#5
dudo que Vance mejore nada
0
K
11
#11
oceanon3d
#9
Ese es solo un monaguillo; un tu seras el siguiere si no mejoras esto seria suficiente.
0
K
8
#12
Eibi6
*
#9
yo sí lo creo, no por Vance, si no por qué el no va tener el mismo control de todos los resortes del poder como tiene Trump que parece inmune a todo. JD es un pringado que no será capaz de manejar el Congreso ni el TS aunque sea bastante más "malvado" que Trump
0
K
9
#4
Grahml
Sinceramente, me alegra la hostia ver la cara de cadáver que tiene en la miniatura.
1
K
40
#3
Quel
Es como el cuento de Pedro y el Lobo. De tanto llamar fascista y alarmar de; que viene el fascismo, el día que venga el fascismo de verdad nadie va a creerlo.
5
K
39
#7
MiguelDeUnamano
#3
No, se va viendo que a los que se identificaba con fascistas y extrema derecha van resultando ser lo que se avisó que eran, pese al esfuerzo de sus iguales en blanquearlo.
12
K
160
#14
Jointhouse_Blues
#7
Lobo era, pero no venía a comerte como advertían. Parecía incluso un tipo majo, que se preocupaba por el rebaño. Las advertencias seguían, y mientras el lobo esperaba pacientemente. Las ovejas veían que el lobo no se las comía, y fueron a llamar a otro elefante. Fin
1
K
28
#17
Findeton
#7
¿Pero entonces Milei es extrema derecha? No me queda claro. Quiero decir, porque Le Pen quiere nacionalizar empresas y subir impuestos, Trump quiere nacionalizar empresas y bajar impuestos y Milei quiere privatizar empresas y bajar impuestos.
¿Son todos lo mismo?
0
K
9
#20
pazentrelosmundos
#17
toma una Magdalena...
0
K
11
#16
Mangione
Vaya, tarde y mal, como siempre.
Al final resulta que cuando la gente de izquierdas decía
alerta antifascista
, tenían razón...
2
K
26
#19
nemesisreptante
Dudo que podamos evitarlo pero al menos nos podemos echar unas risas, los conservadores americanos prácticamente están señalando a los latinos como basura y los conservadores latinos abriendo la boca y tragando mierda. A los europeos pidiéndoles que bailen lo que quieran y los mismos que se tocan hablando del Imperio español ponen el culo todo lo que pueden. Además económicamente lo están haciendo como el culo en todos lados, nos va a caer mierda por un tubo pero al menos echaremos unas risas
0
K
10
#13
eltxoa
Todo es fascismo. No, el fascismo es una ideología. Una mierda de ideología, pero una ideología. Lo que estamos viendo hoy en el imperio es un tirano. Un nerón dispuesto a quemar el mundo solo por el gusto de verlo arder. Y un montón de pusilánimes enfrente.
0
K
10
#18
Findeton
#13
El tirano Maduro ya ha caído.
0
K
9
#15
luckyy
Los fascismos siempre acaban en guerra
0
K
9
#1
Javiersoler
*
Se llama islamofascismo y no es nuevo es más viejo que el cagar. Pero ahora con la gñobalizacion se está extendiendo por occidente
5
K
-12
#6
sotillo
#1
Íntimamente ligados con el resto de religiones para dar por culo a la humanidad da igual la parte del mundo que sea
1
K
23
Ver toda la conversación (
20
comentarios)
