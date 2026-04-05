Nueva carrera espacial: Estados Unidos quiere (re)conquistar la Luna para construir una base espacial permanente y competir con China

La humanidad asiste al despegue de una nueva carrera espacial. Una segunda competición por (re)conquistar la Luna. Pero en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió durante el histórico programa Apolo, el objetivo ya no es solo plantar una bandera en la árida superficie lunar sino crear una colonia humana permanente que, algún día, pueda incluso servir para dar el salto a mundos aún máls lejanos como Marte. Desde Estados Unidos, la NASA afirma que el despegue de los primeros vuelos tripulados de la generación Artemis es el primer paso...