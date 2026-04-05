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Nueva carrera espacial: Estados Unidos quiere (re)conquistar la Luna para construir una base espacial permanente y competir con China

Nueva carrera espacial: Estados Unidos quiere (re)conquistar la Luna para construir una base espacial permanente y competir con China

La humanidad asiste al despegue de una nueva carrera espacial. Una segunda competición por (re)conquistar la Luna. Pero en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió durante el histórico programa Apolo, el objetivo ya no es solo plantar una bandera en la árida superficie lunar sino crear una colonia humana permanente que, algún día, pueda incluso servir para dar el salto a mundos aún máls lejanos como Marte. Desde Estados Unidos, la NASA afirma que el despegue de los primeros vuelos tripulados de la generación Artemis es el primer paso...

| etiquetas: carrera espacial , china , estados unidos , luna
10 2 0 K 133 ciencia
35 comentarios
10 2 0 K 133 ciencia
Comentarios destacados:        
#1 Albarkas
¡¡¡Pero si ya hay allí un Hogar gallego desde hace la tira de años!!!
Además hacen un pulpo cojonudo xD
3 K 38
johel #14 johel
#1 Somos balleneros, lanzamos arpones y como en la luna no hay ballenas cantamos canciones.
2 K 35
Txikitos13 #23 Txikitos13
#14 lo peor de todo es que te e leido al ritmo de la cancion xD
0 K 6
#2 Alcalino
el problema que tiene EEUU es que a la Artemis solo le quedan 2 lanzamientos mas (porque el precio por lanzamiento es una verdadera ruina) y tienen la idea de continuar con la starship... que está lejos, muy lejos de estar lista...
9 K 111
JackNorte #5 JackNorte
#2 Yo aun espero que vuelvan a la tierra sin accidentes , dados los recortes de años pasados.
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ayatolah #19 ayatolah *
#5 Recordemos los problemas con el escudo térmico.
No los han solventado corrigiéndolos físicamente porque el escudo ya estaba fabricado y montado. Lo solucionan haciendo otra trayectoria más suave de entrada. Ahora bien, a parte de no haberse probado, si por algún motivo no pudiesen hacer perfectamente esa reentrada, el problema podría ser muy gordo.
1 K 23
JackNorte #20 JackNorte
#19 Yo no soy experto en nada pero a mi me parece que es caro y que llevaban años recortando, no me salen los numeros , pero espero equivocarme.
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#6 Alcalino
#5 si, ya la están dando como "exito" y eso es mucho decir en un viaje espacial
1 K 22
josde #29 josde
#6 Teniendo en EE.UU ese presidente que esperas, todo los éxitos son rápidos y antes de terminar nada bien.
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sorrillo #15 sorrillo
#2 Eso es suficiente como prueba de concepto para saber que si los contrincantes avanzan es solo cuestion de poner la pasta para mas lanzamientos.
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#28 Alcalino
#15 "solo es cuestión de poner la pasta"

Es que ESE es justamente el mayor problema que tiene EEUU, la pasta.

Acaban de eliminar la agencia forestal (el equivalente al seprona) para intentar ahorrar de donde sea. Han dejado que esta misión siga adelante por motivos púramente propagandisticos: "mirad, seguimos siendo los mejores", pero la realidad es que EEUU no está en condiciones para esta carrera.
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sorrillo #32 sorrillo *
#28 Claro, pero no es lo mismo los problemas de pasta ante circunstancias normales que si te ves amenazado militarmente, y la carrera espacial es parte de la muestra de capacidad militar. Para los militares nunca falta pasta, y cuando el espacio pasa a ser una cuestión militar tampoco falta pasta para el espacio, como se vio durante la guerra fría.

Pero en estos momentos con lo de la carrera espacial están a la expectativa, demuestran que pueden pero no hace falta hacer nada más y si ven que hace falta hacer más se saca el dinero de debajo las piedras, de la deuda básicamente.
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#33 Alcalino
#32 recuerda que toda la guerra fria se sustentó sobre petrodolares.

Ese pilar se está resquebrajando con lo de Iran, EEUU ya no va a poder seguir financiándose como hasta ahora.

De hecho, es mas probable que EEUU haga bancarrota a que lleguen a la luna.
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sorrillo #34 sorrillo
#33 Si EEUU hace bancarrota da igual todo en cuanto a lanzamientos a la luna, la NASA, etc.

Sería absurdo no hacer lo de ahora de la Luna con la excusa que EEUU acabará en bancarrota, dejar de hacer lo de la Luna no le salvaría de nada.

Y con lo de dar muerto a EEUU y su petrodolar y su supuesta bancarrota pues como que aún es pronto para llegar a esa conclusión, hay mucha inercia.
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#3 harverto
No se puede estar en misa (Irán) y repicando (Luna)
1 K 14
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Ayer venía la noticia de que van a recortar 5000 millones a la nasa.
Van a conquistar lo que yo te diga.
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woody_alien #11 woody_alien
#4 Per ardua ad desastra.
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Mltfrtk #7 Mltfrtk
Viendo el talante de EEUU, imagino que los astronautas estadounidenses matarán a los astronautas chinos en una acción bélica llamada "Furia lunar", "Democracia cósmica" o algo así. Trump lo verá en directo desde su mansión y luego dará un discurso a la nación.
2 K 22
Spirito #8 Spirito *
Quién se lo curre bien en el futuro, la Luna es un auténtico negocio que, indudablemente, elevará a ese país a potencia global.

Mi apuesta es que se establecerán antes los chinos, una vez que copien con éxito el sistema de SpaceX o similar.
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salteado3 #17 salteado3
#8 Se te ha escapado un prejuicio por ahí... Si vieras de dónde sacaron las ideas los "estadounidenses" para los cohetes que les llevaron a la luna... Pista: nazidos en Alemania.
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josde #30 josde
#17 Wernher von Braun.
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Spirito #21 Spirito
#17 Sí, lo sé pero luego lo desarrollaron.
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salteado3 #26 salteado3
#21 Aplícalo almconcepto de "los chinos copian".
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Spirito #27 Spirito *
#26 Si pueden, y les interesa, todos copian y es normal esa lógica.
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#9 Sacapuntas *
La misión Artemis son los fuegos artificiales del 50 aniversario. No habrá más por su parte.
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Connect #10 Connect
Hay una diferencia, y es que Estados Unidos como bien dicen más arriba, está recortando gastos y cada lanzamiento es un dineral, pero es que además sus proyectos y planes suelen sufrir muchos retrasos. A menudo dependiendo del Presidente de turno.

En cambio el modelo chino es algo más económico, pero sobre todo suelen cumplir mejor los plazos.

Lo que sí tiene Estados Unidos es capacidad para endeudarse lo que sea con tal de correr. Es lo que hizo cuando compitió con la Unión Soviética por la…   » ver todo el comentario
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Priorat #16 Priorat
#10 Con tal de correr no creo que nadie gane a los chinos si se lo proponen.
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ayatolah #25 ayatolah *
#10 "invirtió el 3% de su PIB para poder pisarla antes. Una enormidad tan bestia, que prácticamente nunca más quisieron pisarla: tres años después dejaron de hacer bajar ningún hombre a suelo lunar."
Estos días he estado hablando con un señor que entró en la NASA en Proyecto Gémini y salió de ella con el lanzamiento de las Voyager (Hablé en varias ocasiones aquí de ese señor). Estuvimos hablando de costos y me decía... "Aunque hubiese costado el doble, hubiese salido a…   » ver todo el comentario
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Ed_Hunter #22 Ed_Hunter
#10 además de que la URSS no tenía ningún plan para ir a la luna, y cuando vieron que USA iba en serio, improvisaron a toda prisa dos proyectos en paralelo, y apenas sin financiación, los dos fracasaron.
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nemeame #12 nemeame
De lo que es capaz Trump para intentar distraernos de su amigo íntimo Epstein
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johel #13 johel
Para que se considere una carrera tienen que competir varios y china no esta jugando a ese juego.
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salteado3 #18 salteado3
#13 Si los yankis dicen que han ganado en lo que sea, es que han ganado :troll:
1 K 18
Oestrimnio #24 Oestrimnio
El presupuesto de la NASA está en caída libre, y no tienen ni módulo de descenso a la superficie ni un esquema claro de como llevarlo a la órbita lunar.

Estos lo único que van a pisar esta década va a ser un mojón.
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#31 anje *
No estoy diciendo que esto no sea una gran proeza humana (aunque hace 57 si que tuvo más merito ), pero así como están las cosas por aquellos lares, primero se ataca a Irán, segundo, un viaje al espacio, pero el punto cero es otro cosa. Todo esto se usa como una cortina de humo.
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#35 Donlixo
Venga: todos a hablar de lo que van a hacer en La Luna en el futuro (que ya te digo yo que nada de nada), que así no se habla de lo que hacen AHORA en La Tierra...
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menéame