Nueva carrera espacial: Estados Unidos quiere (re)conquistar la Luna para construir una base espacial permanente y competir con China

La humanidad asiste al despegue de una nueva carrera espacial. Una segunda competición por (re)conquistar la Luna. Pero en esta ocasión, a diferencia de lo que ocurrió durante el histórico programa Apolo, el objetivo ya no es solo plantar una bandera en la árida superficie lunar sino crear una colonia humana permanente que, algún día, pueda incluso servir para dar el salto a mundos aún máls lejanos como Marte. Desde Estados Unidos, la NASA afirma que el despegue de los primeros vuelos tripulados de la generación Artemis es el primer paso...
| etiquetas: carrera espacial , china , estados unidos , luna
Además hacen un pulpo cojonudo
No los han solventado corrigiéndolos físicamente porque el escudo ya estaba fabricado y montado. Lo solucionan haciendo otra trayectoria más suave de entrada. Ahora bien, a parte de no haberse probado, si por algún motivo no pudiesen hacer perfectamente esa reentrada, el problema podría ser muy gordo.
Es que ESE es justamente el mayor problema que tiene EEUU, la pasta.
Acaban de eliminar la agencia forestal (el equivalente al seprona) para intentar ahorrar de donde sea. Han dejado que esta misión siga adelante por motivos púramente propagandisticos: "mirad, seguimos siendo los mejores", pero la realidad es que EEUU no está en condiciones para esta carrera.
Pero en estos momentos con lo de la carrera espacial están a la expectativa, demuestran que pueden pero no hace falta hacer nada más y si ven que hace falta hacer más se saca el dinero de debajo las piedras, de la deuda básicamente.
Ese pilar se está resquebrajando con lo de Iran, EEUU ya no va a poder seguir financiándose como hasta ahora.
De hecho, es mas probable que EEUU haga bancarrota a que lleguen a la luna.
Sería absurdo no hacer lo de ahora de la Luna con la excusa que EEUU acabará en bancarrota, dejar de hacer lo de la Luna no le salvaría de nada.
Y con lo de dar muerto a EEUU y su petrodolar y su supuesta bancarrota pues como que aún es pronto para llegar a esa conclusión, hay mucha inercia.
Van a conquistar lo que yo te diga.
Mi apuesta es que se establecerán antes los chinos, una vez que copien con éxito el sistema de SpaceX o similar.
En cambio el modelo chino es algo más económico, pero sobre todo suelen cumplir mejor los plazos.
Lo que sí tiene Estados Unidos es capacidad para endeudarse lo que sea con tal de correr. Es lo que hizo cuando compitió con la Unión Soviética por la… » ver todo el comentario
Estos días he estado hablando con un señor que entró en la NASA en Proyecto Gémini y salió de ella con el lanzamiento de las Voyager (Hablé en varias ocasiones aquí de ese señor). Estuvimos hablando de costos y me decía... "Aunque hubiese costado el doble, hubiese salido a… » ver todo el comentario
Estos lo único que van a pisar esta década va a ser un mojón.