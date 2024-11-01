“No es un sitio para mí, me da muchísima vergüenza”: por qué algunas personas se sienten intimidadas en el gimnasio

Salas rodeadas de espejos, dinámicas más orientadas a tonificar el cuerpo y alcanzar metas de peso que a mantenerse saludable, el sonido exacerbado de alguien que se ha pasado levantando pesas... La realidad que se vive en muchos gimnasios, cada vez más presentes en los barrios de todo el país y con socios más y más jóvenes, hace que estos no se perciban siempre como espacios agradables. Con el verano a la vuelta de la esquina y el número de inscripciones creciendo, nos paramos a observar un fenómeno de nombre inglés que recoge una sensación un
| etiquetas: gimnasio , gymtimidation , vergüenza
Al gimnasio hay que ir con cascos que tengan cancelación de ruido y tu propia musica que te haga flipar y creerte que estás haciendo algo épico
-Son espejos, Manolo
Yo recomiendo muchísimo contratarlo dos o tres veces. Me parece bastante imprescindible para eliminar el pánico inicial.
[abuelo cebolleta] En los encuentros nudistas que organizábamos había un chaval que era entrenador de fútbol y tenía un cuerpo muy bien modelado de estar todo el día entrenando, pues bien, le llamábomos "el deforme" por la comparación con el resto de barrigas cerveceras que paseábamos por allí [abuelo cebolleta]
#3 y no sólo el pánico inicial, sino… » ver todo el comentario
Debería ser lo normal vaya
Lo de cuerpo no hegemónico suena a insulto velado.
Menuda colección de chorradas…
Si trabajamos la empatía podemos ayudarnos unos a otros.
Normalizar la gordura no quiere decir apología de una vida insana y de exceso, al igual que no hay que humillar ni vanagloriarse de la incultura.
Juntos podemos.
Llevo yendo al gimnasio desde la universidad y siempre ha habido gente de todas las edades y condiciones: gymbros pero también gente mayor, amas de casa, gente rehabilitándose. Nunca había conocido esta tontada de la gymtimidación, principalmente porque cada uno va por una razón, el fitness es poco competitivo con por ejemplo el otro deporte que he practicado mucho, el fútbol, ahí si eres malo sí que directamente te pueden mandar… » ver todo el comentario