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“No es un sitio para mí, me da muchísima vergüenza”: por qué algunas personas se sienten intimidadas en el gimnasio

Salas rodeadas de espejos, dinámicas más orientadas a tonificar el cuerpo y alcanzar metas de peso que a mantenerse saludable, el sonido exacerbado de alguien que se ha pasado levantando pesas... La realidad que se vive en muchos gimnasios, cada vez más presentes en los barrios de todo el país y con socios más y más jóvenes, hace que estos no se perciban siempre como espacios agradables. Con el verano a la vuelta de la esquina y el número de inscripciones creciendo, nos paramos a observar un fenómeno de nombre inglés que recoge una sensación un

| etiquetas: gimnasio , gymtimidation , vergüenza
8 2 1 K 81 cultura
17 comentarios
8 2 1 K 81 cultura
Comentarios destacados:    
antesdarle #1 antesdarle
Sé que es fácil decirlo pero lo que opinen de ti unos desconocidos te debería dar igual.
5 K 51
ombresaco #4 ombresaco
#1 #2 posiblemente, pero si esa sensacion existe, llamalo problema a solucionar u oportunidad de negocio, alguien hará algo, igual que hay implantes de pelo o liposucción
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Asimismov #9 Asimismov
#4 yo no voy a discotecas porque se me nota que soy dos o tres veces mayor que los demás parroquianos.
xD
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ombresaco #11 ombresaco
#9¿en qué eje? ;)
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BastardWolf #5 BastardWolf
La gente en el gimnasio estamos a nuestra puta bola, de fijarnos en los demas es siempre en alguien a quien veamos mejor que nosotros por envidia de su cuerpazo y para ver su técnica y si en algo podemos copiarle durante la ejecución de algun ejercicio que solamos hacer. No estamos pendientes de los de nivel bajo para reirnos ni comparar cuerpos como ellos se piensan y en todo caso lo que vemos es a una persona que porfin arranca para cambiar su vida a mejor, ni estamos al loro de que mal lo hacen no ser que veamos que está haciendo algo demasiado mal y en ese caso si vemos que puede llegar a ser lesivo para el le avisamos
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meneanteamonimo #10 meneanteamonimo *
#3 #5 #8 continuan poniendo música ratonera? yo dejé de ir en los noventa por la música ratonera. Es que oye, ni con tapones en los oídos, y por lo menos aquí siguen igual {0x1f480}
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BastardWolf #13 BastardWolf *
#10 buff depende del gimnasio, yo estoy apuntado en dos y alterno segun necesidad, y en uno es musica de ascensor-kissfm y en el otro son exitos mainstream.
Al gimnasio hay que ir con cascos que tengan cancelación de ruido y tu propia musica que te haga flipar y creerte que estás haciendo algo épico
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#16 srskiner
#5 lo has clavado, es el que llega nuevo el que compara y mira todo el tiempo a los demás y te dice, buah tio cuanto peso y no sabes muy bien que contestarle mientras valoras positivamente que se haya decidido a apuntarse.
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Sinfonico #17 Sinfonico
-Estoy en el gimnasio y no hay más que gilipollas
-Son espejos, Manolo
1 K 26
Priorat #3 Priorat
Mi gimnasio tiene un servicio de entrenador personal que puedes contratar a parte.

Yo recomiendo muchísimo contratarlo dos o tres veces. Me parece bastante imprescindible para eliminar el pánico inicial.
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arturios #7 arturios *
#2 Los cuerpos no hegemónicos son los que están en los gimnasio mirándose al espejo todo el día, la inmensa mayoría estamos regordetes.

[abuelo cebolleta] En los encuentros nudistas que organizábamos había un chaval que era entrenador de fútbol y tenía un cuerpo muy bien modelado de estar todo el día entrenando, pues bien, le llamábomos "el deforme" por la comparación con el resto de barrigas cerveceras que paseábamos por allí [abuelo cebolleta]

#3 y no sólo el pánico inicial, sino…   » ver todo el comentario
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#12 Cuchifrito
#3 Cuando he ido a gimnasios (de pueblo, no cadenas), el encargado te preguntaba si necesitabas asesoramiento y en caso afirmativo te preguntaba objetivos y estaba los primeros días echándote un ojo para corregirte un poco las posturas.
Debería ser lo normal vaya
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Javi_Pina #8 Javi_Pina
Pues debo tener mucha suerte, en el gimnasio de mi pueblo, va gente muy normal, gente del pueblo, hay mayoría de mujeres y muchas personas mayores. Quizas es porque hacemos entrenamiento funcional y los "Gimbros" prefieren ir a otros sitios con más máquinas de musculación. Si buscas seguro que encuentras lugares así.
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#14 casicasi
No he ido al gimnasio en mi vida.
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#2 Popsandbangs
Las excusas para estar gordo y no ir al gimnasio ahora son woke.
Lo de cuerpo no hegemónico suena a insulto velado.
Menuda colección de chorradas…
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#6 Almirantecaraculo *
Unos tienen miedo a ir al gimnasio y se sienten inseguros y mientras a otros les da miedo acercarse a la cultura y aprender (*en qué se equivocan).
Si trabajamos la empatía podemos ayudarnos unos a otros.
Normalizar la gordura no quiere decir apología de una vida insana y de exceso, al igual que no hay que humillar ni vanagloriarse de la incultura.
Juntos podemos.
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#15 encurtido
Hace poco hubo un meneo similar. Me reafirmo con mi comentario.

Llevo yendo al gimnasio desde la universidad y siempre ha habido gente de todas las edades y condiciones: gymbros pero también gente mayor, amas de casa, gente rehabilitándose. Nunca había conocido esta tontada de la gymtimidación, principalmente porque cada uno va por una razón, el fitness es poco competitivo con por ejemplo el otro deporte que he practicado mucho, el fútbol, ahí si eres malo sí que directamente te pueden mandar…   » ver todo el comentario
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menéame