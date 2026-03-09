edición general
El nivel de lenguaje utilizado por Trump equivale al de un niño de 2º de primaria: los datos señalan a sus discursos directos y repetitivos

Mientras otros dirigentes mundiales construyen sus discursos con frases largas, acumulan matices y se apoyan en datos y subordinadas, el presidente de EEUU ha consolidado con un estilo totalmente opuesto en la Casa Blanca: frases breves, vocabulario muy limitado, repeticiones constantes y una apelación emocional directa. Estamos ante un registro que, lejos de penalizarle, se ha convertido en una de las claves de su conexión con una parte del electorado estadounidense, aunque muchos se lleven las manos a la cabeza cada vez que abre la boca.

Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Ha entendido a la perfección cómo debe hablar para que le entiendan sus votantes.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
#1 recuerda que hubo un movimiento de que sus votantes iban a los discursos con pañales
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Senil Trump
#6 Grahml
Ni a 2do de primaria llega

youtu.be/oxDyecBBOMM
jonolulu #2 jonolulu
Y me parece generoso...
radon2 #5 radon2
Normal, está al nivel de sus votantes.
