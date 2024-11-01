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Netanyahu revela que ha sido tratado de un «tumor maligno de próstata»

Ha confirmado que se sometió a un «tratamiento focalizado que eliminó el problema y no dejó rastro de él»

| etiquetas: netanyhu , cáncer , próstata
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19 comentarios
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Comentarios destacados:      
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
El tumor se murió del asco.
10 K 115
themarquesito #6 themarquesito
#5 Y con razón
2 K 46
#2 Sacapuntas
Maligno es todo el. Irrelevante.
9 K 105
#3 MAJASTRABU *
¿Es un poco pronto o antisemita si digo que el tumor era todo lo que no se ha extraído?

Ah, pues no #2
6 K 63
jonolulu #1 jonolulu
La mala hierba nunca muere
4 K 58
#4 candonga1
Un tumor maligno antisemita.
2 K 46
#7 capitan.meneito *
#4 Un tumor ha sido tratado de Netanyahu
12 K 126
garnok #15 garnok
#7 al tumor le han extirpado un netanyahu
1 K 13
Narmer #8 Narmer
Dicen que no hay que desearle el mal a nadie, pero este tipejo se merece una muerte lenta y dolorosa.
3 K 39
jdhorux #17 jdhorux
#8 preferiría dolorosa pero rápida, que cada día que sigue vivo, va muriendo gente inocente
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Tkachenko #19 Tkachenko
Espero que el tumor se encuentre bien
1 K 29
c0re #13 c0re
Con suerte se le reproduce.
2 K 24
#12 villarraso1978
¿Y qué tal está el tumor?
2 K 23
#14 omega7767
#12 lo han torturado, violado y finalmente asesinado
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josde #11 josde
Bicho malo nunca muere, :clap:
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Poplíteo #10 Poplíteo *
¿El pueblo elegido?¿cáncer? tienen un dios que no conviene nadita.
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#18 Garminger2.0
Quitaron el tumor pero dejaron el maligno.
1 K 16
#16 jorgeesc
El tumor, comparado con Netanyahu, tiene sus cosillas, pero es buen chico.
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Glidingdemon #9 Glidingdemon
Coño, aqui se lo hubiésemos tratado igual que al torero, y subvencionado como al torero también. :troll:
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menéame