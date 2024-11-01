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Netanyahu revela que ha sido tratado de un «tumor maligno de próstata»
Ha confirmado que se sometió a un «tratamiento focalizado que eliminó el problema y no dejó rastro de él»
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:
netanyhu
,
cáncer
,
próstata
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#5
Un_señor_de_Cuenca
El tumor se murió del asco.
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K
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#6
themarquesito
#5
Y con razón
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#2
Sacapuntas
Maligno es todo el. Irrelevante.
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#3
MAJASTRABU
*
¿Es un poco pronto o antisemita si digo que el tumor era todo lo que no se ha extraído?
Ah, pues no
#2
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#1
jonolulu
La mala hierba nunca muere
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#4
candonga1
Un tumor maligno antisemita.
2
K
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#7
capitan.meneito
*
#4
Un tumor ha sido tratado de Netanyahu
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#15
garnok
#7
al tumor le han extirpado un netanyahu
1
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#8
Narmer
Dicen que no hay que desearle el mal a nadie, pero este tipejo se merece una muerte lenta y dolorosa.
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#17
jdhorux
#8
preferiría dolorosa pero rápida, que cada día que sigue vivo, va muriendo gente inocente
0
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#19
Tkachenko
Espero que el tumor se encuentre bien
1
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#13
c0re
Con suerte se le reproduce.
2
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#12
villarraso1978
¿Y qué tal está el tumor?
2
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#14
omega7767
#12
lo han torturado, violado y finalmente asesinado
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#11
josde
Bicho malo nunca muere,
0
K
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#10
Poplíteo
*
¿El pueblo elegido?¿cáncer? tienen un dios que no conviene nadita.
0
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#18
Garminger2.0
Quitaron el tumor pero dejaron el maligno.
1
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#16
jorgeesc
El tumor, comparado con Netanyahu, tiene sus cosillas, pero es buen chico.
0
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10
#9
Glidingdemon
Coño, aqui se lo hubiésemos tratado igual que al torero, y subvencionado como al torero también.
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Ah, pues no #2