La NASA descubre que las reservas de hierro, oro y níquel en un asteroide están valoradas en 700.000.000.000.000.000.000 euros

De ser cierto todos los habitantes de la Tierra podrían hacerse multimillonarios. Eso sí, no es para nada sencillo extraer grandes cantidades de metales preciosos de un asteroide, porque no solo se requiere una maquinaria específica para la misión, sino que hay que tener en cuenta otros factores como la logística, el coste y el calendario. Pero la NASA tiene un plan y pretende llegar a este asteroide, Psyche, en 2029.

| etiquetas: 700.000.000.000.000.000.000 , hierro , oro , níquel , asteroide , nasa , psyche
pingON #1 pingON
TRUMP, ese minero espacial .....
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Hay días que no gano eso. :-O
#9 PerritaPiloto
#2 Y hay otros que tampoco lo ganas.
mente_en_desarrollo #10 mente_en_desarrollo
#9 Y los que quedan, tampoco.
thror #3 thror
Eso de que seriamos multimillonarios es una gilipollez enorme. Lo que pasaria es que devaluaria todos esos materiales en la Tierra
beltzak #13 beltzak
#3 Desde luego hay que ver que una medio llamado “eleconomista” diga semejante idiotez.

Si todos nos hiciéramos multimillonarios la hiperinflación venezolana de los últimos 10 sería una broma y los pobres seguiríamos siendo pobres o más pobres aun. Supongo que lo dirán adrede para provocar…
pitercio #21 pitercio
#13 efectivamente, cuando en algo que requiere inversión se dice que nos beneficia a "todos", quiere decir que todos pagan y unos pocos se lo llevan.
JanSmite #7 JanSmite
#3 Exacto. Si el, p.ej., el oro, gracias a ese asteroide, se vuelve tan abundante como el aluminio, tendrá el mismo valor, y no veo a nadie pagando con aluminio.
EldelaPepi #11 EldelaPepi
#3
Exacto.
Ese precio bajaría casi a cero en el momento justo en el que se aprobara una hipotética misión para traerse el pedrusco.
tul #23 tul
#3 tambien podria servir para dejar de contaminar minando la corteza
#20 Alves
#3 Es evidente, pero estaría cojonudo, su valor se desplazaría a otras comodities y el oro presenta propiedades muy valiosas en electronica como su resistencia a la corrosión. Además podríamos tener un wc de oro, yo siempre he querido un wc de oro.
Pacman #22 Pacman
#20 debes vivir en un sitio cálido
#14 Vamohacalmano
#3 Solo por cuestiones de proximidad y explotación seria tan tan caro el pitostío que habría que montar para explotarlo y para mover millones de km el mineral en bruto, es que ni concentrado, trozos de meteorito del que un gran % es ganga. Esto merece la pena para su uso en colonias espaciales cercanas.
RazerKraken #4 RazerKraken
¡No mires arriba!
#5 davidvsgoliat
Hay que desviarlo para que impacte en la Tierra! We need it!
Ainhoa_96 #6 Ainhoa_96
Pero, pase lo que pasa en el futuro, siempre habrán solamente 21 millones de bitcoins :-P
bronco1890 #18 bronco1890
#6 Y en la corteza terrestre hay sólo unas 400k toneladas de oro extraíbles de las cuales hemos sacado ya mas o menos la mitad, a un coste siempre energéticamente creciente.
No puedo ni imaginarme el coste de traer el oro desde ese asteroide.
nosomosnaiderl #8 nosomosnaiderl
Eso son 700 gritones de euros.
#12 perej
Debería descontar lo que cuesta conseguirlo.
Igual se queda a deber.
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
700 trillones de cadena larga
#16 Tiranoc
Por si acaso seguid madrugando para ir a currar, no vaya a ser que eso de la riqueza gracias al asteroide no sea como todos nos lo imaginamos. Yo voy a ver si puedo cancelar el Ferrari que acabo de encargar.
rogerius #17 rogerius
Que no, que no habrá redistribución de la riqueza… ¿qué somos? ¿comunistas?
#19 harverto
Gastar billones para ganar trillones...
Si el presupuesto lo sacamos de defensa, pues ni tan mal
#24 diablos_maiq
Hay que organizarle un viaje a Trump para que tome posesión de él.
BigBambu #25 BigBambu
Envolver el bocadillo para el cole del niño en papel de oro
