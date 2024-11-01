La NASA descubre que las reservas de hierro, oro y níquel en un asteroide están valoradas en 700.000.000.000.000.000.000 euros

De ser cierto todos los habitantes de la Tierra podrían hacerse multimillonarios. Eso sí, no es para nada sencillo extraer grandes cantidades de metales preciosos de un asteroide, porque no solo se requiere una maquinaria específica para la misión, sino que hay que tener en cuenta otros factores como la logística, el coste y el calendario. Pero la NASA tiene un plan y pretende llegar a este asteroide, Psyche, en 2029.