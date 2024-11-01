La NASA descubre que las reservas de hierro, oro y níquel en un asteroide están valoradas en 700.000.000.000.000.000.000 euros

De ser cierto todos los habitantes de la Tierra podrían hacerse multimillonarios. Eso sí, no es para nada sencillo extraer grandes cantidades de metales preciosos de un asteroide, porque no solo se requiere una maquinaria específica para la misión, sino que hay que tener en cuenta otros factores como la logística, el coste y el calendario. Pero la NASA tiene un plan y pretende llegar a este asteroide, Psyche, en 2029.
Si todos nos hiciéramos multimillonarios la hiperinflación venezolana de los últimos 10 sería una broma y los pobres seguiríamos siendo pobres o más pobres aun. Supongo que lo dirán adrede para provocar…
Exacto.
Ese precio bajaría casi a cero en el momento justo en el que se aprobara una hipotética misión para traerse el pedrusco.
No puedo ni imaginarme el coste de traer el oro desde ese asteroide.
Igual se queda a deber.
Si el presupuesto lo sacamos de defensa, pues ni tan mal