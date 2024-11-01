La NASA advierte que el asteroide 2024 YR4 podría impactar con la Luna liberando a la Tierra una cantidad de material lunar equivalente a 20.000 elefantes

Según la NASA, existe una pequeña, pero real probabilidad de que colisione con la Luna el 22 de diciembre de 2032, y hace unos meses incluso fue considerado como un posible impacto contra la Tierra antes de descartar esa posibilidad.
| etiquetas: nasa , asteroide , luna , impacto , elefantes
www.meneame.net/story/asteroide-tamano-12-5-gorilas-pasara-cerca-tierr
Se ve a 50 bernabeus de distancia que es mucho mas sencillo contar las patas de los elefantes y dividirlo por 4, para saber la cantidad total!!
Hasta un terraplanista tendrá que reconocer su validez.
hay que poner los datos que se entiendan , cojones