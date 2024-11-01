edición general
La NASA advierte que el asteroide 2024 YR4 podría impactar con la Luna liberando a la Tierra una cantidad de material lunar equivalente a 20.000 elefantes

Según la NASA, existe una pequeña, pero real probabilidad de que colisione con la Luna el 22 de diciembre de 2032, y hace unos meses incluso fue considerado como un posible impacto contra la Tierra antes de descartar esa posibilidad.

29 comentarios
Comentarios destacados:        
#3 Leclercia_adecarboxylata
Para que os hagais una idea, se liberaría una cantidad de material lunar equivalente a 30 millones de zarigüellas.
7 K 89
#5 imaginateca
#3 Gracias!! La conversión de zarigüellas a caniches es mucho más sencilla. Es que desde que cambiamos al euro, tengo un follonaco en la cabeza...
3 K 48
skaworld #10 skaworld
#5 Euro? te referirás a 0,0000000005 Cristianos Ronaldos
1 K 20
rogerius #12 rogerius
#3 ¿Zarigüella estándar o isométrica?
2 K 39
skaworld #1 skaworld *
¿Que cuanto es un elefante? Bien asumamos un elefante esférico...
3 K 48
#4 Leon_Bocanegra
#1 20.000 elefantes caben en dos Bernabeus?
5 K 48
skaworld #8 skaworld
#4 Teniendo en cuenta que 20k elefantes se pueden balancear en una tela de araña yo creo que la estructura deberia resistir sin problema, la duda siempre ha sido cuantas alemanas cabrán en una tienda de campaña
4 K 45
#28 elyari
#15 Joooderrrr...menuda joya chaval, gracias
0 K 8
francesc1 #13 francesc1
#4 El cálculo hecho por Benzemá en su momento eran 150 Bernabeus.
0 K 9
Gry #2 Gry
Nada que no se pueda parar desplegando la tela de una araña como escudo sobre la atmósfera,
3 K 45
woody_alien #17 woody_alien
Entonces podemos hacer una barrera de Borbones y no pasa ni uno.
2 K 28
jm22381 #18 jm22381
Seveneves...
1 K 27
#6 Leon_Bocanegra *
No habíamos quedado en que los temas del espacio exterior se median en gorilas?

www.meneame.net/story/asteroide-tamano-12-5-gorilas-pasara-cerca-tierr
2 K 25
Lerena #9 Lerena
Cuanto es en Cristiano Ronaldos ?
1 K 22
#11 Leclercia_adecarboxylata *
#9 En Cristianos Ronaldos ni idea pero quizás te ayude saber que equivale a 1.5 millones de Oscar Puentes.
1 K 29
#14 Zamarro *
cuantos CristianosRonaldos costiaria enviar una mision para evitarlo, y cuantos Messi podemos permitirnos en enviar?
1 K 18
#19 Leon_Bocanegra
#14 las misiones pasa evitar colisiones de asteroides no se miden en Cristianos Ronaldos, se miden en Bruce Willis!
1 K 18
traviesvs_maximvs #22 traviesvs_maximvs *
#19 la potencia de las colisiones se miden en caranchoas
0 K 11
#16 bizcobollo
Ya estamos cambiando el sistema internacional de medidas, el volumen se mide en piscinas olímpicas y la superficie en campos de fútbol.
1 K 16
#20 Zamarro *
#16 Cuantos elefantes entran en una piscina olimpica? y cuantas piscinas olimpicas caben dentro de la materia liberada??
Se ve a 50 bernabeus de distancia que es mucho mas sencillo contar las patas de los elefantes y dividirlo por 4, para saber la cantidad total!!
0 K 9
#23 Tronchador.
#16 Pero aquí se está midiendo la masa. La masa va en elefantes siempre.
0 K 7
#27 bizcobollo
#23 El elefante es una medida informal, lo científico es la masa equivalente de una piscina olímpica :troll:
0 K 7
sabbat #7 sabbat
A cuantas abutardas equivale eso?
1 K 15
#29 elyari
#7 Africana o Europea?
0 K 8
fofito #24 fofito
Hay que reconocer que la facilidad de visualización gráfica de las nuevas unidades de medida es magnífica.
Hasta un terraplanista tendrá que reconocer su validez.
0 K 11
#25 harverto
Me niego a colaborar hasta que se reconozca a las perdices preñadas como unidad universal de magnitud inventada.
0 K 10
Blackat #26 Blackat
En Bernabeus , cuanto es ?

hay que poner los datos que se entiendan , cojones
0 K 7

