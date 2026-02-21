edición general
Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”

En esta ocasión, el partido liderado por Ione Belarra no estuvo. Sus diferencias con Sumar le llevaron a salir del Gobierno y ahora lo distancian del proyecto. Los nombres de Podemos no han sido los únicos en destacar por su ausencia. Tampoco han estado Gabriel Rufián, que días atrás presentó también en la capital su propuesta para la izquierda, ni Yolanda Díaz. Mónica García se ha acordado de agradecer a ambos en su discurso.

Pertinax #1 Pertinax *
Nadie ha convencido a casi nadie. Este es el mayor consenso que ha podido conseguir la izquierda.
5
Battlestar #5 Battlestar
#1 Aún no se han escindido y ya hay dos grupos distintos escindiéndose xD
5
Pertinax #6 Pertinax
#5 Por lo que intuyo, con el palillo en la boca, este es el final definitivo de Podemos. Si sacan un escaño, ya sabemos para quién es.
3
berkut #9 berkut
Para optar a la presidencia de mi comunidad de vecinos no hay tantas disputas...
3
oceanon3d #10 oceanon3d
Un buen comienzo ... veo a las derechitas valientes mordiendo fuerte; buena señal.
2
DayOfTheTentacle #17 DayOfTheTentacle
#10 están aterradas ante otra escisión...
0
Jakeukalane #11 Jakeukalane
Supongo que infobae ya es especialista o quizás son ellos, porque no hay ni un solo mensaje positivo en los dos párrafos con mensajes de los que hablan. Ninguna propuesta.
2
Democrito #14 Democrito
"Un paso adelante" ya lo tenían pillado los de UPA Dance.

Rememorando a Julio, esperaré a ver el programa programa programa, porque sólo se habla de nombres (este sí, este no...).
1
Battlestar #19 Battlestar
#14 Bueno, el proyecto o coalición, no tiene nombre definitivo, ni se sabe muy bien quien lo va a formar, de momento solo tienen el eslogan.
Es un principio
0
#3 guillersk
¿ Un nombre militarista? Fascismo!!!!
1
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Frente judea..
1
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Pelearnos entre nosotros no nos va a llevar lejos”, ha dicho la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento. Lara Hernández

xD
1
SVSRTZ #12 SVSRTZ
Un nombre muy poco currado la verdad, pero tendrán mi voto.
0
CharlesBrowson #13 CharlesBrowson
...hacia el ostracismo :troll: :troll:
1
#7 endy
Viva el Frente Judaico Popular!
1
bigmat #8 bigmat
#7 Disidente!!!
Viva el Frente Popular de Judea
0
Enero2025 #15 Enero2025
#7 disidentes
0
Asimismov #22 Asimismov
Ya estamos viendo la táctica:
Faltan:Yolanda, Ione, Irene, ...
No habla de quien si está para no darles visibilidad ninguna.
Cómo noticia es errónea.
0
FunFrock #20 FunFrock
me quedo sin comer, el partido
0
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
El juego de las sillas/poltronas con sueldos de casta.
0
fjcm_xx #21 fjcm_xx
Otra vez la misma historia. Esta gente no aprende.
0
Enero2025 #16 Enero2025
Así es la izquierda un juego de egos desmedidos.
0

