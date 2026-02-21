Nace ‘Un paso al frente’, la alianza para “ganar a la extrema derecha”

En esta ocasión, el partido liderado por Ione Belarra no estuvo. Sus diferencias con Sumar le llevaron a salir del Gobierno y ahora lo distancian del proyecto. Los nombres de Podemos no han sido los únicos en destacar por su ausencia. Tampoco han estado Gabriel Rufián, que días atrás presentó también en la capital su propuesta para la izquierda, ni Yolanda Díaz. Mónica García se ha acordado de agradecer a ambos en su discurso.