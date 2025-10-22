Motín salvaje en un centro de menores de Valencia: "No les gustaba la comida y empezaron a lanzar mesas y a agredirnos"

Unos inmigrantes acogidos en un centro de menores deciden apalizar a cuatro trabajadores porque la cena que les pusieron no era de su agrado. Los vigilantes heridos durante este motín, conectaban en directo con 'En boca de todos' para contarnos cómo se originó todo y dos vecinas que denuncian la inseguridad en la zona por culpa de este centro de menores.
Tampoco entiendo porqué tendría que ser sensacionalista.
A mí me interesa saber: a lo mejor ha pasado algo que no sabemos, o las causas eran otras, o yo qué sé. Habría que escuchar a todos.
Igual hay gente altamente problemática ahí, y habría que ver qué hacer al respecto. No veo porqué hay que enterrar una noticia.
¿Se puede dar palizas a los médicos y enfermeros si la comida del hospital es bazofia?
No sé, yo creo que la violencia no está justificada y que habría que hacer algo al respecto, independientemente de que la comida haya que mejorarla también.
Gracias por ponerlo tú, te debo una.
Si a nuestros mayores en las residencias son capaces de servirles arroz con gusanos, a menas no te digo na.