Motín salvaje en un centro de menores de Valencia: "No les gustaba la comida y empezaron a lanzar mesas y a agredirnos"

Unos inmigrantes acogidos en un centro de menores deciden apalizar a cuatro trabajadores porque la cena que les pusieron no era de su agrado. Los vigilantes heridos durante este motín, conectaban en directo con 'En boca de todos' para contarnos cómo se originó todo y dos vecinas que denuncian la inseguridad en la zona por culpa de este centro de menores.

23 comentarios
Comentarios destacados:    
DayOfTheTentacle
La juventud... Que agradecidos son
4
Anfiarao
O irrelevante, o sensacionalista. A elegir
2
DrEvil
#4 Bueno, una paliza a 4 trabajadores de un centro de ayuda a menores no veo porqué debería ser irrelevante. ¿Si se la hubiese dado el de desokupa sería relevante?

Tampoco entiendo porqué tendría que ser sensacionalista.

A mí me interesa saber: a lo mejor ha pasado algo que no sabemos, o las causas eran otras, o yo qué sé. Habría que escuchar a todos.
Igual hay gente altamente problemática ahí, y habría que ver qué hacer al respecto. No veo porqué hay que enterrar una noticia.
1
kobofen
No tiene por qué gustarles la comida ni ninguna otra cosa. Deberían haber sido devueltos a sus familias. No es nuesta responsabilidad ocuparnos de niños extranjeros. El bien del menor es algo importante, pero debe ser procurado por su propio país y su propia familia.
1
Zerjillo
#9 De comprensión lectora vamos mal ¿no?
1
alcama
#12 ¿Aznar quizá?
1
Zerjillo
#15 Felicidades, ya te queda menos para terminar la lista de malos gobernantes.
0
elgranpilaf
Billete de ida a su país y prohibición de entrar más en este en su puta vida. Ya está bien de mantener a delincuentes juveniles
0
sarri
Si escuchas al impresentable de Nacho Abad hacer las preguntas "y que querian cenar, hamburguesas", o "no les gusta, no se si no tenía suficienta sal" queda todo muy claro... Sensacionalista
0
blacar
Hay mucha diferencia entre "no les gustaba la comida" y que la comida fuera una verdadera BAZOFIA basada en fritanga y ultraprocesados. Habría que ver esos menus. Muchos colegios tienen menus cuestionables, imaginate un centro de menores.
1
mancebador
#2 #3 si es que le hemos fallado como sociedad :roll:
4
alcama
#2 La culpa es de la cocinera, sin duda
2
Zerjillo
#6 De los encargados de la cocina, lo dudo. De la administración del centro de menores, probablemente.
3
alcama
#7 Entiendo. De Mazón entonces
0
DrEvil
#2 ¿Se pueden justificar la palizas a profesores si en algún colegio la comida es muy mala?
¿Se puede dar palizas a los médicos y enfermeros si la comida del hospital es bazofia?
No sé, yo creo que la violencia no está justificada y que habría que hacer algo al respecto, independientemente de que la comida haya que mejorarla también.
3
Leon_Bocanegra
Ha llegado ya el de "pinta a caso aislado"?
0
Borgiano
#13 No, estaba comiendo, sorry.
Gracias por ponerlo tú, te debo una.
3
SegarroAmego
¿A alguien le sorprende? Circulen, no ha pasado nada aquí
0
Zerjillo
Ni idea de que pasó realmente pero lo de "no les gustaba la comida y empezaron a lanzar mesas y a agredirnos" suena más a bien a "ya estaban hasta las pelotas de que les pusiéramos mierda en el plato y los tratáramos como a escoria y se cabrearon y empezaron a lanzar mesas y a agredirnos".
0
Graco
#3 No sé porqué pero me aventuro a pensar que fue eso lo que pasó. Hartos de que le pongan mierda en el plato se les hincharon los cojones.

Si a nuestros mayores en las residencias son capaces de servirles arroz con gusanos, a menas no te digo na.
0
DrEvil
#8 Ah, entonces que los mayores agredan a los cuidadores también. Haberlo dicho antes. Ya tenemos la solución.
1
Leconnoisseur
#3 A lo mejor en su pais de origen comen mejor. Yo cuando trabajé en Alemania me acostumbré a comer la mierda de comida que ponía en el catering de la empresa y no le andaba lanzando la comida a nadie por comer CurryWrust 3 dias por semana. Es lo que hay
1
burgerconqueso
Pues nada, 2 dias a base de agua y a ver si les gusta la proxima vez. Que tampoco les gusta, pues 3 dias a base de agua...
0

