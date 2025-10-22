Motín salvaje en un centro de menores de Valencia: "No les gustaba la comida y empezaron a lanzar mesas y a agredirnos"

Unos inmigrantes acogidos en un centro de menores deciden apalizar a cuatro trabajadores porque la cena que les pusieron no era de su agrado. Los vigilantes heridos durante este motín, conectaban en directo con 'En boca de todos' para contarnos cómo se originó todo y dos vecinas que denuncian la inseguridad en la zona por culpa de este centro de menores.