·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7138
clics
El bulo viral de El Debate
5551
clics
Los precios de la publicidad en Menéame en 2026
3305
clics
Spot del Partido Verde de Gran Bretaña
3718
clics
Hombre realiza un ritual de ofrenda de leche en el Ganges mientras niños pobres intentan recogerla para beber
3782
clics
Mamá, yo de mayor quiero ser un fascista (Comparsa Los hijos de Cádiz)
más votadas
279
Spot del Partido Verde de Gran Bretaña
434
“Venga, hoy no pido café y pago la entrada de mi primer piso”, dice un joven tras ver varios vídeos de un influencer financiero de Youtube
328
Una multitud se levanta en Minneapolis contra el autoritarismo de Trump, los abusos del ICE y el asesinato de Renée Good
362
Carlos Alsina se sale del guion en el debate por la dimisión de Óscar Puente: “Ha dado la cara”
350
La magistrada Victoria Rosell recuerda que España sí tiene competencias para juzgar a Julio Iglesias en virtud de los artículos 23.4 l) y m) de la LOPJ
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
81
meneos
791
clics
Mofas a la Casa Blanca por difundir una imagen de Trump y un pingüino en Groenlandia
Las críticas se centran en el desconocimiento de la Administración estadounidense, que parece no saber que este animal no vive en este punto del planeta
|
etiquetas
:
trump
,
groenlandia
,
pingüino
,
casa blanca
,
twitter
43
38
0
K
401
actualidad
27 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
43
38
0
K
401
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
SeñorPresunciones
El mejor comentario: Grok remove the Pedophile from that picture.
15
K
178
#9
Robus
Pues a mi me parece correcto: son ejemplos de cosas que no pintan nada en Groenlandia, ni Trump, ni los pinguinos, ni la bandera americana.
11
K
131
#1
concentrado
No nos riamos demasiado porque si lo hacemos, en cuando Trump sea el máximo mandatario de Groenlandia lo llenará de pingüinos, sólo joder a los que se reían de él.
7
K
101
#16
sotillo
#1
América primero a clase
0
K
11
#19
TikisMikiss
#1
Llenarla de pingüinos? Cuando se entere de donde viven se queda con el otro polo de la Tierra.
1
K
24
#22
knzio
#1
igual quiere llevar pingüinos para montar un zoo. Lo del circo y los payasos ya lo tiene cubierto
0
K
10
#24
Raziel_2
#1
No se ria, no se ria de la bruja avería.
0
K
11
#3
Verdaderofalso
Falta Epstein en la foto
4
K
84
#6
antesdarle
#3
pensaba que era Trump y un niño del que iba a abusar mientras se ganaba su confianza con una minibandera
2
K
34
#4
Kantinero
Qué vas a esperar de un subnormal que recomienda beber lejía….
4
K
60
#12
molybdate
Mensajes simples para la gente a los que van dirigidos.
Lugar muy frío = pingüinos
5
K
53
#17
Bourée
#12
O tal vez lo que comenta
#15
1
K
24
#15
Rembrandt
*
A estas alturas, creo que parece claro que está hecho a propósito .....
..... todo es ya mofa, troleo.... y hacer el gilipollas mientras avanzan en el fascismo
3
K
50
#5
laruladelnorte
Los pingüinos viven exclusivamente en el hemisferio sur.
De momento...como se le meta en la cabeza es capaz de traer una colonia entera.
2
K
42
#7
RoterHahn
#5
Ó de querer apropiarse de la antartida.
3
K
58
#8
laruladelnorte
#7
También es una posibilidad...
2
K
33
#14
hachede8
#7
que le pongan una bandera de Groenlandia a ver si así se queda tranquilo
0
K
6
#10
soberao
Como Ayuso y Feijoo a tontería diaria para acaparar los medios para que solo se hable de ellos aunque sea para insultarles, pero así no se habla de otra cosa solo de ellos.
2
K
31
#25
Nobby
Un poco de contexto:
El meme del pingüino viene de un documental en el que de repente un pingüino que sigue con el resto del grupo la ruta desde el mar donde se alimenta al asentamiento donde están se para, mira a la montaña y se dirige hacia ella porque sí.
Se suele usar en vídeos motivacionales que representan crisis existenciales en las que abandonas tu rutina para perseguir un sueño.
Aunque claro, si Trump está en ese sueño más bien es una pesadilla
1
K
26
#13
Catapulta
Como dato pingüino viene de un ave extinta del hemisferio norte.
1
K
23
#27
Zamarro
#13
Cierto, sacado de alguna IA de alguna wiki: los pingüinos originales, el alca gigante (Pinguinus impennis), se extinguieron en 1844 en el Atlántico Norte, pero los exploradores europeos, al ver aves similares en el Hemisferio Sur, les dieron el mismo nombre, por lo que las aves que conocemos hoy como pingüinos (familia Spheniscidae) son aves marinas no voladoras que sí existen y habitan casi exclusivamente en el Hemisferio Sur.
0
K
9
#21
avalancha971
En Groenlandia no hay ningüino.
1
K
22
#11
Priorat
El día que les digan que no es más grande que Estados Unidos, sino que es como 3,7 veces la península ibérica, van a flipar.
0
K
12
#20
TikisMikiss
*
In Soviet USA...
0
K
12
#23
alesay
Lo tienen todo estudiado... es un plan sin fisuras
0
K
9
#18
Spirito
*
Los yanquis adinerados no tienen cojones a invadir Groenlandia.
Que lo hagan, que lo hagan...
0
K
9
#26
tommyx
A saber que mierdas hacen mientras nos distraen con estas memeces
0
K
8
Ver toda la conversación (
27
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Lugar muy frío = pingüinos
..... todo es ya mofa, troleo.... y hacer el gilipollas mientras avanzan en el fascismo
De momento...como se le meta en la cabeza es capaz de traer una colonia entera.
Ó de querer apropiarse de la antartida.
El meme del pingüino viene de un documental en el que de repente un pingüino que sigue con el resto del grupo la ruta desde el mar donde se alimenta al asentamiento donde están se para, mira a la montaña y se dirige hacia ella porque sí.
Se suele usar en vídeos motivacionales que representan crisis existenciales en las que abandonas tu rutina para perseguir un sueño.
Aunque claro, si Trump está en ese sueño más bien es una pesadilla
Que lo hagan, que lo hagan...