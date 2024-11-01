edición general
Milei afirma que la humanidad "debería estar agradecida con Netanyahu"

"La humanidad debería estar agradecida con Netanyahu y con Israel porque son el bastión de occidente", así ha alabado Javier Milei al primer ministro israelí, cuyo ejército ha matado ya a más de 69.000 personas en Gaza. Las críticas ante las declaraciones del presidente argentino no se han hecho esperar. "Todas sus palabras son de total deshumanización genocida" o "buena esa la de bancar al Hitler del siglo XXI"

JackNorte #3 JackNorte
Hay gente que lo toma como referente a imitar y se llaman a si mismos personas.
13 K 146
fareway #1 fareway
Otro patético que en lugar de ser facha y estar callado, lo grita a los cuatro vientos.
10 K 104
Mountains #4 Mountains *
#1 sisi pero el problema son los zurdos..

Realmente hay que tener pocas neuronas para apoyar a este payaso.
14 K 152
#12 soberao *
#4 Seguro que hay más gente que apoya a Milei porque quiere ver el mundo arder y que reviente, que por darle su apoyo. Hay gente así.
2 K 42
Antipalancas21 #15 Antipalancas21
#1 Ese ademas de fachanazi es otra cosa mas gorda.
0 K 20
obmultimedia #24 obmultimedia
#1 Han comprobado que hacerlo les da más poder.
Ya no se esconden, no lo necesitan, han ganado la partida dividiendo a los pobres contra otros pobres, todo el progreso obtenido se está yendo por el sumidero.
1 K 20
Format_C #5 Format_C
La humanidad afirma que milei y netanpuaj son la misma basura humana.
9 K 87
Yepyop #2 Yepyop
No volarle la cabeza al chalado este es un fracaso como sociedad.
6 K 68
Sacronte #14 Sacronte
#2 Si,habria que colgarlo junto al puto nazi de Netanyahu
3 K 40
Yepyop #16 Yepyop
#14 Por los pies para que no sufra más de lo debido xD
0 K 17
A.more #10 A.more
Este engendro debería colgar a los pies de Netanyahu colgado. Como el perro de un cerdo. Y ninguno de los dos merece compararse con un cerdo ni con un perro.
3 K 47
Yepyop #11 Yepyop
#10 Pobres cerdos y perros, no merecen ser comparados con semejantes alimañas nazis.
2 K 32
EldelaPepi #13 EldelaPepi
Los argentinos estarán orgullosísimos del pájaro este.
2 K 39
#23 DenisseJoel
Aquí hay gente que apoya a esos nazis y que se auto considera liberal. Así están las cabecitas. Creen que un régimen que asesina a niños les acerca a la libertad.
1 K 31
Top_Banana #7 Top_Banana
No reírse de los subnormales, por favor.
1 K 24
#22 kobalt
#7 lo mínimo que deberíamos hacer con todos los que justifican los medios de su dudoso y para ellos honrado fin, es reírnos de ellos, si eso se puede considerar un mínimo de desprecio a su maquiavelismo.
0 K 6
Brill #28 Brill
#7 No es momento de burlarse de sus votantes. Milei no es retrasado, sólo lo finge.
0 K 10
MIrahigos #6 MIrahigos
¿Este no se ha enterado que occidente es cristiano?
1 K 20
capitan__nemo #21 capitan__nemo
Agradecida con quien lo mate. Y a todos que le apoyan.
0 K 20
#19 Joan_Pikutara *
Javier Milei es un demente cleptonazi.
1 K 15
#17 Cilantro
Yo le estoy agradecido a netanyahu porque ha obligado a retratarse a toda la gente en el mundo que es como él. Por resumir, la derecha.
1 K 13
johel #9 johel
¿La humanidad de quien?
0 K 11
Bonzaitrax #25 Bonzaitrax
Semejante subnormalidad ¿ Se le ha ocurrido a él solito o se la dicho su perro muerto a traves de la ouija?
0 K 10
Malinke #8 Malinke
Y con Reino Unido como bastión de Occidente al lado de tu casa, que aunque os vendan que sois Occidente, sois sudamérica para Occidente.
0 K 10
el_Tupac #18 el_Tupac *
Hay que dejar de dar difusión a los exabruptos de toda esta gente.

Milei dice
Trump dice
Ayuso dice

Su puta madre, que cansinos... ¿Público no tiene noticias de verdad?
0 K 10
ummon #27 ummon
#18 Claro, es mucho mejor que no se sepa lo que piensan y así engañan a más ilusos
0 K 10
#20 Leon_Bocanegra
Hijo de puta.
0 K 9
#26 Jarod_mc
Que patada en la cabeza tiene
0 K 7

