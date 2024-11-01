Milei afirma que la humanidad "debería estar agradecida con Netanyahu"  

"La humanidad debería estar agradecida con Netanyahu y con Israel porque son el bastión de occidente", así ha alabado Javier Milei al primer ministro israelí, cuyo ejército ha matado ya a más de 69.000 personas en Gaza. Las críticas ante las declaraciones del presidente argentino no se han hecho esperar. "Todas sus palabras son de total deshumanización genocida" o "buena esa la de bancar al Hitler del siglo XXI"
| etiquetas: milei , netanyahu , humanidad
Realmente hay que tener pocas neuronas para apoyar a este payaso.
Ya no se esconden, no lo necesitan, han ganado la partida dividiendo a los pobres contra otros pobres, todo el progreso obtenido se está yendo por el sumidero.
Milei dice
Trump dice
Ayuso dice
Su puta madre, que cansinos... ¿Público no tiene noticias de verdad?