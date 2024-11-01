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Micron, Samsung y SK Hynix se tambalean: Google encuentra una forma de reducir el uso de memoria para IA
TurboQuant, de Google Research, permite ahorrar hasta 6 veces memoria en IA, lo que ha desencadenado una caída en bolsa de Micron.
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#1
cenutrios_unidos
Pues que comiencen por Chrome...
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#7
Skiner
#1
Chrome no puede rebajar el uso de la memoria porque ese uso es para espiarte y robarte todos tus datos de navegación
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woke
#1
no abras tantas pestañas
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#9
DayOfTheTentacle
#8
dos
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9
#10
Carapedo
#9
Unos 14GB de RAM. Y eso que una de las pestañas es Google.com
0
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#4
Gry
Emplearán modelos 6 veces mayores...
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#5
woke
*
#4
→
#2
hola
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#6
Dav3n
Vamos, que la burbuja se tambalea y toca ajustar los números con trucos de diversa índole...
Ok, entendido.
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#2
woke
se puede dar la paradoja de jevons
0
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#3
sorrillo
Pero también deja claro que hablamos de una técnica aplicada a casos concretos de compresión y búsqueda vectorial; . Por lo que quizás es muy pronto para hablar que la demanda de memoria DRAM o HBM se desplome de inmediato.
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