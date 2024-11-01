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Micron, Samsung y SK Hynix se tambalean: Google encuentra una forma de reducir el uso de memoria para IA

Micron, Samsung y SK Hynix se tambalean: Google encuentra una forma de reducir el uso de memoria para IA

TurboQuant, de Google Research, permite ahorrar hasta 6 veces memoria en IA, lo que ha desencadenado una caída en bolsa de Micron.

| etiquetas: turboquant , google , ia
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10 comentarios
8 2 1 K 168 tecnología
Comentarios destacados:    
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Pues que comiencen por Chrome...
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Skiner #7 Skiner
#1 Chrome no puede rebajar el uso de la memoria porque ese uso es para espiarte y robarte todos tus datos de navegación :troll:
5 K 75
#8 woke
#1 no abras tantas pestañas
0 K 20
#10 Carapedo
#9 Unos 14GB de RAM. Y eso que una de las pestañas es Google.com :troll:
0 K 10
Gry #4 Gry
Emplearán modelos 6 veces mayores...
3 K 46
#5 woke *
#4#2



hola
0 K 20
#6 Dav3n
Vamos, que la burbuja se tambalea y toca ajustar los números con trucos de diversa índole...

Ok, entendido.
1 K 28
#2 woke
se puede dar la paradoja de jevons
0 K 20
sorrillo #3 sorrillo
Pero también deja claro que hablamos de una técnica aplicada a casos concretos de compresión y búsqueda vectorial; . Por lo que quizás es muy pronto para hablar que la demanda de memoria DRAM o HBM se desplome de inmediato.
0 K 11

menéame