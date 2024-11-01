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El cierre de la planta de helio de Catar deja a la cadena de suministro de chips con un plazo de dos semanas. (ENG)

El cierre de la planta de helio de Catar deja a la cadena de suministro de chips con un plazo de dos semanas. (ENG)

Nueve días después de que los ataques con drones iraníes obligaran a cerrar las instalaciones, QatarEnergy aún no ha reanudado la producción de helio en su complejo de Ras Laffan. La consiguiente interrupción del suministro ha suscitado preocupación en la industria de los chips de Corea del Sur, según informa Nikkei. La planta dejó de funcionar el 2 de marzo tras unos ataques con drones, lo que supuso la retirada del mercado de aproximadamente el 30 % del suministro mundial de helio. Corea del Sur es uno de los países más expuestos.

| etiquetas: helio , irán , ataques , industria chips , qatar , korea del sur
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4 comentarios
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cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y así es como va a ganar Irán. Eso sí, primero veremos unos cuantos féretros de soldados de tierra en esa mini invasión por tierra del estrecho.
3 K 69
#3 Suleiman
#1 Ojala tengas razón, pero me da a mi que Trump es incapaz de bajar del burro, si hace falta se lleva por delante a quien sea.... A parte que le interesa mantener la guerra por las elecciones.
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Gry #2 Gry
Otra subida más de precios de RAM y SSDs...
3 K 62
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Mierda, he pasado un minuto pensando qué tiene que ver el HIELO con los chips
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menéame