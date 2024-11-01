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Una mujer denuncia presiones en un hospital público de Murcia al intentar abortar: "Me puso el latido del corazón de mi hijo a todo volumen"

Una mujer denuncia presiones en un hospital público de Murcia al intentar abortar: "Me puso el latido del corazón de mi hijo a todo volumen"

Virginia, nombre ficticio, ha demandado al servicio de ginecología del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia por falta de información y retrasos en el diagnóstico de una enfermedad genética grave. Asegura que, el mismo día que solicitó el comité clínico, además de hacerle escuchar el latido del feto, fue derivada a una consulta con un psiquiatra pese a que ya tenía tomada la decisión. Acabó marchándose a Bruselas, donde confirmaron la gravedad del caso y pudo interrumpir el embarazo. Al subirse a ese avión se sintió "como una fugitiva"...

| etiquetas: latido fetal , presiones , virgen de la arrixaca , retraso de diagnóstico
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9 comentarios
25 6 0 K 345 actualidad
#6 pirat
Después piden respeto...
puto facherío beato.
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elmileniarismovaallegar #5 elmileniarismovaallegar
Un ginecólogo del opus o de los kikos...
1 K 19
#2 Kuruñes3.0 *
Siendo un hosptial público, me gustaría (o casi mejor no) saber más del asunto... me parece raro que sean todos fanáticos. Y mas un tipo que trabaja en asistida... en fin lo siento por la pobre familia que las estará pasando putas.
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sotillo #7 sotillo
#2 Es mas habitual de lo que parece
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#9 Kuruñes3.0
#7 ¿el que?
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#8 Leon_Bocanegra *
Que hijos de puta. Hice bien en no coger la plaza en ese hospital de mierda.
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#4 lawerka *
edit
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#3 lieb
Ginecología en toda la región de Murcia es muy católica y muy kika
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menéame