Una mujer denuncia presiones en un hospital público de Murcia al intentar abortar: "Me puso el latido del corazón de mi hijo a todo volumen"

Virginia, nombre ficticio, ha demandado al servicio de ginecología del hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia por falta de información y retrasos en el diagnóstico de una enfermedad genética grave. Asegura que, el mismo día que solicitó el comité clínico, además de hacerle escuchar el latido del feto, fue derivada a una consulta con un psiquiatra pese a que ya tenía tomada la decisión. Acabó marchándose a Bruselas, donde confirmaron la gravedad del caso y pudo interrumpir el embarazo. Al subirse a ese avión se sintió "como una fugitiva"...