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El mercado inmobiliario de Dubái acaba de perder 250 000 millones de dólares en cuestión de días: ¿se trata de un bache o del inicio de una crisis? (Eng)

El mercado inmobiliario de Dubái acaba de perder 250 000 millones de dólares en cuestión de días: ¿se trata de un bache o del inicio de una crisis? (Eng)

El pujante mercado inmobiliario de Dubái se ha desplomado de la noche a la mañana. La guerra ha acabado con la vida del líder iraní, el precio del petróleo se ha disparado y los inversores han huido. Las ganancias previstas para 2025 se han esfumado. ¿Cuánto durará la tormenta?

| etiquetas: crisis , inmobiliaria , dubai , pérdidas , irán , vivienda
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
Bombástico #1 Bombástico *
Crecisteis en el florecimiento de los petrodólares y con esos mismos petrodólares os vais a hundir.
7 K 109
security_incident #8 security_incident *
#1 No creas. Si se acaban los petrodólares, vendrán los petroyuanes.
Mientras no se metan directamente, no tienen mucho que tener. Si USA gana, bueno , han ganado los aliados. Y si pierde pues bienvenido Mr. Wang.
Eso sí, mientras tanto tienen que estar muy finos con los juegos malabares.
0 K 15
Zarangollo #4 Zarangollo
Puff, no sé si voy a poder dormir esta noche pensando en lo mal que lo estarán pasando los de la inyección para adelgazar que se la han dejado en el frigo, los del surf o los que están preocupados por los campos de golf... Y ahora esto
2 K 37
capitan__nemo #5 capitan__nemo *
Eso no importa tanto como esto:
(ia)
Personas con hambre en el mundo: ~735 millones.
Posible aumento por crisis energética y fertilizantes: decenas de millones (30-100 millones según escenarios) si se prolonga.
2 K 36
azathothruna #6 azathothruna
A correr a cambiar a petroyuanes
1 K 35
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Ejem... que te compres un pisazo caro y que te caiga un misíl... pues no mola pq si te mueres te mueres y si solo te jode el pisazo el seguro apelará a tus genitales: "los cojones te vi a pagar, amego"
1 K 29
#3 frutosm
Tienen mucho petroleo con el que pueden salir de la crisis... Oh Wait!!!
Estas petromonarquías no son nada sin el petroleo y EEUU, en dos días están en la edad media. No han hecho nada para diversificar sus economías, solo han intentado atraer el turismo e invertir en el restos del mundo especulativamente sin generar un valor real a sus ciudadanos.
1 K 22
josde #7 josde
Los petrodolares lo han hundido, pobres árabes multimillonarios corruptos.
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#9 drstrangelove
Ya antes de la guerra, era más barato comprar un apartamento en Dubai que en muchas ciudades españolas. Te paras a pensarlo y te explota la cabeza.
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#10 Donlixo
Si el slogan "Vea el mayor conflicto bélico en primera línea, desde el balcón se su casa" les funciona les irá bien. SI no pues me temo que no les va a ir muy bien...
0 K 7

menéame