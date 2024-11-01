El mercado inmobiliario de Dubái acaba de perder 250 000 millones de dólares en cuestión de días: ¿se trata de un bache o del inicio de una crisis? (Eng)

El pujante mercado inmobiliario de Dubái se ha desplomado de la noche a la mañana. La guerra ha acabado con la vida del líder iraní, el precio del petróleo se ha disparado y los inversores han huido. Las ganancias previstas para 2025 se han esfumado. ¿Cuánto durará la tormenta?
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Mientras no se metan directamente, no tienen mucho que tener. Si USA gana, bueno , han ganado los aliados. Y si pierde pues bienvenido Mr. Wang.
Eso sí, mientras tanto tienen que estar muy finos con los juegos malabares.
(ia)
Personas con hambre en el mundo: ~735 millones.
Posible aumento por crisis energética y fertilizantes: decenas de millones (30-100 millones según escenarios) si se prolonga.
Estas petromonarquías no son nada sin el petroleo y EEUU, en dos días están en la edad media. No han hecho nada para diversificar sus economías, solo han intentado atraer el turismo e invertir en el restos del mundo especulativamente sin generar un valor real a sus ciudadanos.