María López, dueña de una cafetería: “Ofrezco un café a tres euros y hay gente que piensa que le estoy tomando el pelo, es algo que llevará años entender”

Desde La Vanguardia hablamos con María López, propietaria de Café Local, una cafetería situada en el barrio de Ciutat Vella, en Barcelona. Aunque el establecimiento abrió sus puertas hace apenas tres meses en la Plaça de Joaquim Xirau, la trayectoria y la experiencia acumulada de su dueña le han permitido tener muy claro cómo quiere trabajar y qué tipo de proyecto desea construir: ofrecer café de especialidad de verdad y ganarse un lugar en el corazón de los vecinos del barrio.
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Si los hipsters quieren pagar el premium de un local "chic" y una camarera con uniforme pues bien por ellos, pero que entienda que la persona normal no le da la gana ni le hace gracia pagar casi la mitad de una hora de trabajo (smi hora 7,82€) por un café por muy exótico o de "calidad" que sea.
Sobretodo porque la mayoría de la gente no sabe beber café y lo desgracia echándole cosas como leche, azúcar, etc. por lo que tanto le vale un café cosechado por budistas del Kilimanjaro como un torrefacto de una plantación de Almería.
#1 Estoy de acuerdo en todo contigo, solo quería comentarte en Almería no hay cafetales. En España solo se cultiva cafe en una pequeña plantación (1500 kg ) en la isla de Gran Canaria.
Lo del torrefacto debería estar prohibido, menuda basura que obliga a ingerir azúcar para compensar. Hasta hace unos 15 años no me entere yo de que había cafes buenos de verdad y no esa mierda asquerosa a la que hay que echar azúcar para podersela tragar. Veía "Twin Peaks" y no entendía eso del "Damn fine Coffee". No entendía que el cafe tuviera un buen sabor.
Esto ya se lo escuché musicado a un poeta del pueblo.
www.youtube.com/watch?v=Lu1inmgpoog&list=RDLu1inmgpoog&start_r
O sea, en los guiris que ocupan los pisos turísticos durante máximo una semana.
En la entrevista del año que viene: "conozco a miles de personas en este barrio y todas son fantásticas y me llevo genial con ellas".
Es increible que Mafalda siga teniendo la respuesta
Si ves que no te está saliendo a cuenta puedes pasar de venderlos a 6 euros a venderlos a 3, y si a 3 no te funciona venderlos a euro y medio.
Asi hasta que encuentre el balance justo que le permite tener un margen decente.
Lo que no entiendo es los que se empecinan en mantenerlos a 6 euros, les va mal e incluso subirlo con la esperanza de que de algún modo, eso ayude.
Los negocios sibaritas pueden ir bien, pero igual tu localización no es la adecuada, o tu producto no es tan bueno como tú crees. y ahí o te adaptas o mueres.
Aunque bueno, para ser justos el tipo de gente que entra en esa dinámica son de los que suelen tener un confortable colchón familiar
¿Desde cuándo el café es dulce?
Será dulce si le añades azúcar, si no el café es amargo, de toda la vida.
A los que nos gusta de verdad el café lo tomamos sin azúcar, sacarina ni añadidos diversos que solo hacen que enmascarar su sabor original.
Alquiler altisimo en zona pija.
Pocos clientes simultáneos, asumir que te ocupan la mesa durante horas.
Personal "especializado".
Decoración chic.
Lo de menos es el precio del grano.
La magia de los precios y el escalado de ventas :
-50 tazas a 3,00€: 150,00€/día, 4.500,00€/mes; 100 tazas a 3,00€: 300,00€/día, 9.000,00€/mes.
-Café comercial (1,50€-2,50€): margen bruto 1,20€-2,20€/taza, necesita 450-830 tazas para 1.000€.
-Café especialidad (3,00€-6,00€): margen bruto 2,00€-5,00€/taza, necesita 200-500 tazas para 1.000€.
Añado del articulo :
-Ofrecen productos más exclusivos, como un pour-over (café filtrado hecho a… » ver todo el comentario