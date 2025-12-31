María López, dueña de una cafetería: “Ofrezco un café a tres euros y hay gente que piensa que le estoy tomando el pelo, es algo que llevará años entender”

Desde La Vanguardia hablamos con María López, propietaria de Café Local, una cafetería situada en el barrio de Ciutat Vella, en Barcelona. Aunque el establecimiento abrió sus puertas hace apenas tres meses en la Plaça de Joaquim Xirau, la trayectoria y la experiencia acumulada de su dueña le han permitido tener muy claro cómo quiere trabajar y qué tipo de proyecto desea construir: ofrecer café de especialidad de verdad y ganarse un lugar en el corazón de los vecinos del barrio.