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María López, dueña de una cafetería: “Ofrezco un café a tres euros y hay gente que piensa que le estoy tomando el pelo, es algo que llevará años entender”

María López, dueña de una cafetería: “Ofrezco un café a tres euros y hay gente que piensa que le estoy tomando el pelo, es algo que llevará años entender”

Desde La Vanguardia hablamos con María López, propietaria de Café Local, una cafetería situada en el barrio de Ciutat Vella, en Barcelona. Aunque el establecimiento abrió sus puertas hace apenas tres meses en la Plaça de Joaquim Xirau, la trayectoria y la experiencia acumulada de su dueña le han permitido tener muy claro cómo quiere trabajar y qué tipo de proyecto desea construir: ofrecer café de especialidad de verdad y ganarse un lugar en el corazón de los vecinos del barrio.

| etiquetas: cafetería , café , barcelona , tomadura , pelo
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
EsUnaPreguntaRetórica #3 EsUnaPreguntaRetórica
Leído el artículo, tiene toda la pinta de vendedora de humo.
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#9 eqas
#3 tal cual
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Andreham #1 Andreham
No sé, en Ciutat Vella supongo que es el precio estandar para el sibarita y el turista; pero no para el parroquiano.

Si los hipsters quieren pagar el premium de un local "chic" y una camarera con uniforme pues bien por ellos, pero que entienda que la persona normal no le da la gana ni le hace gracia pagar casi la mitad de una hora de trabajo (smi hora 7,82€) por un café por muy exótico o de "calidad" que sea.

Sobretodo porque la mayoría de la gente no sabe beber café y lo desgracia echándole cosas como leche, azúcar, etc. por lo que tanto le vale un café cosechado por budistas del Kilimanjaro como un torrefacto de una plantación de Almería.
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#18 SpeakerBR
Hara unos 20 años me cobraron unos 10€ por dos cafes en una cafeteria pija con grandes fotos de niños del tercer mundo en el Centro de Sevilla... una trampa.

#1 Estoy de acuerdo en todo contigo, solo quería comentarte en Almería no hay cafetales. En España solo se cultiva cafe en una pequeña plantación (1500 kg ) en la isla de Gran Canaria.

Lo del torrefacto debería estar prohibido, menuda basura que obliga a ingerir azúcar para compensar. Hasta hace unos 15 años no me entere yo de que había cafes buenos de verdad y no esa mierda asquerosa a la que hay que echar azúcar para podersela tragar. Veía "Twin Peaks" y no entendía eso del "Damn fine Coffee". No entendía que el cafe tuviera un buen sabor.
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autonomator #4 autonomator
"Detrás de algunos locales atractivos y de un marketing cuidado se esconde, en realidad, un café que poco tiene de especialidad."
Esto ya se lo escuché musicado a un poeta del pueblo.
www.youtube.com/watch?v=Lu1inmgpoog&list=RDLu1inmgpoog&start_r
2 K 41
Supercinexin #10 Supercinexin
y ganarse un lugar en el corazón de los vecinos del barrio.

O sea, en los guiris que ocupan los pisos turísticos durante máximo una semana.

En la entrevista del año que viene: "conozco a miles de personas en este barrio y todas son fantásticas y me llevo genial con ellas".
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#8 pandasucks
TRADUCIÓN: Me clavan con el alquiler, así que como no cobre el café al doble, esto no se sostiene.
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uyquefrio #2 uyquefrio
Lo de la gentrificación del consumo es un no parar. El otro día escuché hablar sobre palmeras de chocolate de especialidad a casi 20 pavos...
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Lugon #15 Lugon
#2 a 5 pavos me la querían cobrar a mi en la calle del león aquí en huertas jaja, pa eso le voy al mallorca...
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mono #6 mono
La gente no toma el café calidad suprema en un local con vistas no porque no pueda, sino porque es tonta.

Es increible que Mafalda siga teniendo la respuesta  media
2 K 25
strike5000 #5 strike5000
No es lo mismo el café con leche del desayuno que un café en este local. Personalmente no soy cafetero y no pagaría por él, pero si te gusta el café bueno es lo que hay.
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pitercio #7 pitercio
Puedes vender 2000 cafés a euro y medio, 1000 a tres euros o 500 a seis pavos, sin que deje de ser el mismo negocio, pero ese camino se va empinando e incorporando matices que pueden dejar de ser comprensibles para el consumidor estándar.
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Battlestar #17 Battlestar
#7 Mientras vayas adaptándote a la realidad, yo no veo el problema.
Si ves que no te está saliendo a cuenta puedes pasar de venderlos a 6 euros a venderlos a 3, y si a 3 no te funciona venderlos a euro y medio.
Asi hasta que encuentre el balance justo que le permite tener un margen decente.

Lo que no entiendo es los que se empecinan en mantenerlos a 6 euros, les va mal e incluso subirlo con la esperanza de que de algún modo, eso ayude.

Los negocios sibaritas pueden ir bien, pero igual tu localización no es la adecuada, o tu producto no es tan bueno como tú crees. y ahí o te adaptas o mueres.

Aunque bueno, para ser justos el tipo de gente que entra en esa dinámica son de los que suelen tener un confortable colchón familiar
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Priorat #14 Priorat
Lo gourmet y lo premium se nos está yendo de las manos.
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Pepepaco #12 Pepepaco
Según esta vendehúmos el café ha de ser "bueno, dulce,".
¿Desde cuándo el café es dulce?
Será dulce si le añades azúcar, si no el café es amargo, de toda la vida.
A los que nos gusta de verdad el café lo tomamos sin azúcar, sacarina ni añadidos diversos que solo hacen que enmascarar su sabor original.
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sxentinel #16 sxentinel
Si todavía fuera un Maid café...
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#11 Sigo_intentandolo *
Ese precio no tiene nada que ver con el precio del café... tiene que ver con el modelo de negocio basado en la exclusividad.
Alquiler altisimo en zona pija.
Pocos clientes simultáneos, asumir que te ocupan la mesa durante horas.
Personal "especializado".
Decoración chic.

Lo de menos es el precio del grano.
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Blackat #13 Blackat
Tres euros por un cafe Torrefacto....menudo timo.


La magia de los precios y el escalado de ventas :

-50 tazas a 3,00€: 150,00€/día, 4.500,00€/mes; 100 tazas a 3,00€: 300,00€/día, 9.000,00€/mes.
-Café comercial (1,50€-2,50€): margen bruto 1,20€-2,20€/taza, necesita 450-830 tazas para 1.000€.
-Café especialidad (3,00€-6,00€): margen bruto 2,00€-5,00€/taza, necesita 200-500 tazas para 1.000€.

Añado del articulo :

-Ofrecen productos más exclusivos, como un pour-over (café filtrado hecho a…   » ver todo el comentario
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menéame